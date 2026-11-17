Wien (OTS) -

Wenn eine Beziehung zerbricht, wird oft über Kinder, Wohnung und Vermögen gestritten. Doch was passiert mit dem gemeinsamen Hund?

In Österreich können während der Ehe angeschaffte Haustiere bei einer Scheidung der gerichtlichen Vermögensaufteilung unterliegen.

Entscheidend ist dabei nicht unbedingt, wer den Hund gekauft oder bezahlt hat. Laut Oberstem Gerichtshof kommt es insbesondere darauf an, welcher Ehepartner die stärkere emotionale Bindung zum Tier hat. Auch wer sich bisher überwiegend um das Tier gekümmert hat, kann eine Rolle spielen.

„Ein Hund ist kein Möbelstück. Bei einer Scheidung geht es daher nicht bloß um seinen finanziellen Wert, sondern vor allem um die persönliche Bindung zum Tier“, erklärt die Rechtsanwaltskanzlei Nagler.

Anders als bei Kindern besteht für Hunde allerdings kein gesetzliches Besuchsrecht. Umso wichtiger ist es, rechtzeitig eine einvernehmliche Regelung über Betreuung, Kontakt und Kosten zu treffen.