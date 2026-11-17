Wien (OTS) -

Sechs von zehn Menschen zwischen 18 und 75 Jahren in Österreich wünschen sich, im Alter zu Hause versorgt zu werden, nur 5 Prozent im Pflegeheim. Für die Therapie zu Hause sind viele auch bereit, medizinische Geräte zu nutzen (84 Prozent). Sie verlangen aber klare Spielregeln: 92 Prozent sagen, es müsse klar geregelt sein, wer zu Hause unterstützt und erreichbar ist. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von Spectra 1 im Auftrag der Plattform HOME CARE PROVIDER anlässlich des Welt-COPD-Tages am 18. November.

Anlass ist eine Erkrankung, bei der dieser Übergang zwischen intramural, extramural und dem eigenen Zuhause zum Alltag gehört: COPD. Laut der Österreichischen Lungenunion sind hierzulande zwischen 400.000 und 800.000 Menschen von COPD betroffen. Akute Verschlechterungen führen oft zu Spitalsaufenthalten 2. Danach kann die respiratorische Heimtherapie, etwa die Langzeit-Sauerstofftherapie, die Versorgung außerhalb des Krankenhauses langfristig sicherstellen – bedarf aber eines lückenlosen 365/24/7-Monitorings.

Zuhause versorgt als Wunsch: Nur 5 Prozent wollen ins Pflegeheim

88 Prozent der österreichischen Bevölkerung finden, dass Menschen selbst wählen können sollen, ob sie zu Hause oder in einer Einrichtung versorgt werden (56% stimmen sehr zu, 32% stimmen eher zu). Und die Wahl würde überwiegend auf eine Versorgung zu Hause fallen: 61 Prozent bevorzugen im Alter eine Versorgung zu Hause: 34 Prozent mit regelmäßigen Besuchen von Fachpersonal, 27 Prozent mit Unterstützung durch Angehörige und ergänzender professioneller Hilfe. Ein wesentliches Motiv dafür ist der Erhalt der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit. 23 Prozent nennen betreutes Wohnen – aber nur 5 Prozent wollen ins Pflegeheim.

Bereit für Heimtherapien, aber mit Wissenslücken

84 Prozent würden ein medizinisches Therapiegerät zu Hause verwenden, wenn es ärztlich empfohlen wird, 46 Prozent „auf jeden Fall“. 87 Prozent würden regelmäßig eine Pflegekraft empfangen, 82 Prozent ihre Gesundheitswerte automatisch an ein Behandlungsteam übermitteln. Für 62 Prozent ist bei mindestens einer von drei atemwegsbezogenen Situationen (Schlafapnoe, COPD, dauerhafte Beatmung) eine Behandlung zu Hause nach ärztlicher Einschätzung vorstellbar.

Gleichzeitig hätten aber 47 Prozent der Bevölkerung Sorge, zu Hause schlechter versorgt zu sein als in einer Einrichtung. Ein Grund dafür können Wissenslücken sein: Die Sauerstofftherapie zu Hause kennen 84 Prozent zumindest vom Hörensagen, aber nur 34 Prozent geben an genau zu wissen, worum es geht. Bei der Heimbeatmung sind es 74 beziehungsweise 23 Prozent.

Was die Menschen erwarten: 24/7 Erreichbarkeit, klare Zuständigkeit & Kostentransparenz

Als die 3 wichtigsten Voraussetzungen für eine Heimbetreuung nennen die Befragten eine rund um die Uhr erreichbare Ansprechstelle für Notfälle (40 Prozent), regelmäßige Besuche von Fachpersonal (39 Prozent) und die vollständige Kostenübernahme durch die Sozialversicherung (38 Prozent). Die größten Bedenken betreffen die Belastung der (pflegenden) Angehörigen (48 Prozent) und unklare Kosten (40 Prozent). 88 Prozent stimmen voll oder eher zu, dass Angehörige nicht automatisch als Hauptverantwortliche gesehen werden dürfen. 85 Prozent befürworten einen stärkeren Ausbau der Versorgung zu Hause, 83 Prozent erwarten, dass die Heimversorgung angesichts des Personalmangels in Pflege und Medizin immer wichtiger wird.

„ Die Menschen wollen zu Hause bleiben, und sie sind bereit, dafür Heimtherapien, Telemedizin und technische Innovationen zu akzeptieren und zu nutzen. Sie erwarten aber zu Recht, dass sie dabei nicht allein gelassen werden “, betont Gernot Messics, Vorsitzender der Plattform HOME CARE PROVIDER. „ Wichtig ist dabei, dass Versorgungsleistungen Zuhause sicher und zuverlässig gewährleistet werden können. Gerade bei Langzeit-Sauerstoffpatient:innen mit schwerer COPD gibt es hier eine Nulltoleranz bei der Liefer- & Servicequalität – da Betroffenen sonst buchstäblich die Luft zum Atmen fehlt. “

Lieferkette unter enormen Preisdruck

Versorgung zu Hause heißt: Jemand muss kommen. Die Mitgliedsunternehmen der Plattform HOME CARE PROVIDER versorgen über 154.000 Patient:innen in Österreich, davon über 50.000 mit Flüssigsauerstoff, Gasflaschen und Konzentratoren, und rücken bei technischen Störungen rund um die Uhr aus. Allein für die knapp 14.000 Flüssigsauerstoff-Patient:innen legen sie rund 3,64 Millionen Kilometer pro Jahr zurück, das sind mehr als 90 Erdumrundungen. Jede dieser Fahrten braucht Treibstoff, und der ist spürbar teurer geworden. Der Sprit ist dabei nur der sichtbarste Teil der Rechnung: Auch die Energiekosten der Zulieferer, Personalkosten und notwendige Begleitleistungen, um die Homecare-Services überhaupt zu erbringen, sind deutlich gestiegen. Allein beim Flüssigsauerstoff entstehen dadurch trotz Spritpreisbremse Mehrkosten von rund 1,18 Millionen Euro pro Jahr, die in den bestehenden Vergütungen nicht abgebildet sind.

„ Die Menschen erwarten null Ausfälle, und das zu Recht. Wer Versorgung nach Hause verlagert, muss aber auch die Lieferkette dorthin krisenfest finanzieren “, bekräftigt Gernot Messics. „ Dafür braucht es eine Kosten-Gleitklausel in den Verträgen mit den Kostenträgern, damit Preissprünge nicht über Nacht zur Frage der Versorgungssicherheit werden. “

Vom Wunsch zur Wirklichkeit: Was es für die Versorgung zu Hause jetzt braucht

Die Erwartungen der Befragten an Verlässlichkeit, Erreichbarkeit und Servicequalität erfüllen die Mitgliedsunternehmen der Plattform HOME CARE PROVIDER bereits heute: Sie arbeiten nach höchsten Qualitätsansprüchen und sind von der AGES zertifiziert. Hochspezialisierte Homecare-Leistungen wie die Sauerstoffversorgung bei COPD und Schlafapnoe oder die Heimbeatmung sind bei ihnen in erfahrenen Händen.

Damit aus dem Wunsch der Bevölkerung Alltag wird, muss das System an manchen Stellen nachziehen: weg von starren Einzelleistungen, hin zu flexiblen, technologiegestützten Lösungen mit Telemedizin und Homecare-Innovationen. Die Plattform HOME CARE PROVIDER leitet aus den Ergebnissen vier Reformschritte ab:

Klare Zuständigkeit vom Spital bis zur Haustür. Wer ist wo und ab wann verantwortlich? Diese Frage gehört verbindlich in die laufende Gesundheitsreform. 92 Prozent der Bevölkerung stimmen einer klaren Regelung der Verantwortlichkeit voll oder eher zu.

Wer ist wo und ab wann verantwortlich? Diese Frage gehört verbindlich in die laufende Gesundheitsreform. 92 Prozent der Bevölkerung stimmen einer klaren Regelung der Verantwortlichkeit voll oder eher zu. Rund um die Uhr erreichbar. Ansprechstellen für Notfälle und dringende Fragen, einschließlich technischem Notdienst für Therapiegeräte, gehört für die Befragten zu den wichtigsten Voraussetzungen (40 Prozent). Sie müssen zum Standard der Versorgung zu Hause werden.

Ansprechstellen für Notfälle und dringende Fragen, einschließlich technischem Notdienst für Therapiegeräte, gehört für die Befragten zu den wichtigsten Voraussetzungen (40 Prozent). Sie müssen zum Standard der Versorgung zu Hause werden. Geld folgt Leistung – auch bis zur Haustür. Wer Versorgung vom teuren Spital nach Hause verlagert, muss auch die Finanzierung mitverlagern. Gefragt sind langfristig gesicherte Modelle, die nicht einzelne Leistungen, sondern die gesamte Versorgung zu Hause abbilden: Geräte, Service, telemedizinisches Monitoring und Betreuung. 38 Prozent der Befragten sehen die vollständige Kostenübernahme als eine der wichtigsten Voraussetzungen für Heimversorgung an.

Wer Versorgung vom teuren Spital nach Hause verlagert, muss auch die Finanzierung mitverlagern. Gefragt sind langfristig gesicherte Modelle, die nicht einzelne Leistungen, sondern die gesamte Versorgung zu Hause abbilden: Geräte, Service, telemedizinisches Monitoring und Betreuung. 38 Prozent der Befragten sehen die vollständige Kostenübernahme als eine der wichtigsten Voraussetzungen für Heimversorgung an. Angehörige entlasten. Persönliche Einschulung und professionelle Begleitung nehmen Familien die Hauptlast ab. Die Belastung der Angehörigen ist für 48 Prozent der Bevölkerung die größte Sorge bei der Versorgung Zuhause.

Die Punkte knüpfen an das Positionspapier „Schlüsselakteure der respiratorischen Heimtherapie im österreichischen Gesundheitssystem“ an, das die Plattform HOME CARE PROVIDER im April 2025 veröffentlicht hat.

Zur Umfrage

Auftraggeber: Plattform HOME CARE PROVIDER

Durchführung: Spectra Marktforschung, Online-Befragung über das Austrian Onlinepool

Stichprobe: n = 1.010, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung von 18 bis 75 Jahren

Befragungszeitraum: 28. September bis 12. Oktober 2026

20 Jahre Plattform HOME CARE PROVIDER

Die Plattform HOME CARE PROVIDER ist ein Zusammenschluss von sieben Unternehmen, die Menschen mit chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen zu Hause versorgen: mit Geräten, Installation, Wartung, persönlicher Einschulung und technischem Notdienst rund um die Uhr (365/24/7). Die Plattform besteht seit 2006 und feiert 2026 ihr 20-jähriges Jubiläum. Sie ist beim Bundesgremium Foto-, Optik- und Medizinproduktehandel der Wirtschaftskammer Österreich angesiedelt.

Die Mitgliedunternehmen sind: Hellmut Habel GmbH; Linde Gas GmbH; Löwenstein Medical Austria GmbH; Messer Medical Austria GmbH; OxyCare GmbH; VitalAire Austria GmbH; Vivisol Heimbehandlungsgeräte GmbH.

1. Spectra im Auftrag der Plattform HOME CARE PROVIDER: Versorgung zu Hause in Österreich. Einstellungen der österreichischen Bevölkerung zu medizinischer Versorgung, Therapie und Betreuung im eigenen Zuhause, Oktober 2026 (n=1.010 Befragte zwischen 18 und 75 Jahren)

2. Österreichische Lungenunion: Factsheet Volkskrankheit COPD, www.lungenunion.at/factsheet-volkskrankheit-copd (abgerufen 03.11.2026)

3. Plattform HOME CARE PROVIDER (2025): Schlüsselakteure der respiratorischen Heimtherapie im österreichischen Gesundheitssystem. Heimtherapie für Patient:innen mit Lungen- & Atemwegserkrankungen als Garant für mehr Lebensqualität.