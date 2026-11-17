Salzburg (OTS) -

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Congress Salzburg wurde am 13. November das Siegerprojekt des HPV-Förderpreises 2026 von MSD Österreich ausgezeichnet. Aus insgesamt elf Einreichungen wählte eine unabhängige, interdisziplinäre Expert:innenjury das Projekt „HPV erreicht dich auch – Krebsprävention für benachteiligte junge Männer“ des HPV Jugendbeirats aus. Das diesjährige Gewinnerprojekt wird mit 20.000 Euro gefördert und bringt HPV-Aufklärung gezielt zu jungen Männern, die von klassischen Gesundheitskampagnen kaum erreicht werden. „Mit dem HPV-Förderpreis möchten wir Projekte stärken, die HPV-Aufklärung genau dorthin bringen, wo sie bisher kaum ankommt. Das diesjährige Siegerprojekt zeigt eindrucksvoll, wie man junge Männer erreicht, die von klassischen Gesundheitskampagnen oft übersehen werden – und wie aus Wissen konkrete Prävention wird. Jeder dieser Schritte bringt uns dem Ziel der HPV-Elimination in Österreich ein Stück näher“, so Morgan Andersen, Vaccines Business Unit Director Austria & Switzerland bei MSD.

Prävention abseits der Bubble: „HPV erreicht dich auch“

Das Projekt des HPV Jugendbeirats setzt bei einem blinden Fleck der HPV-Prävention an: jungen Männern in schwierigen Lebenslagen. Dazu zählen etwa Jugendliche, die weder in Ausbildung noch in Beschäftigung sind, junge Männer in AMS- und Ausbildungsmaßnahmen, in betreuten Wohneinrichtungen, in Jugendzentren oder im Umfeld von Streetwork – also Sozialarbeit, bei der Fachkräfte Jugendliche im öffentlichen Raum direkt dort ansprechen, wo sie sich aufhalten. Im Jahr 2024 waren rund 122.000 junge Menschen zwischen 15 und 24 Jahren weder in Ausbildung, Beschäftigung noch Training.

Kernstück des Projekts sind kurze HPV-Awareness-Workshops in einfacher Sprache, die direkt in diesen niederschwelligen Settings stattfinden. Sie beantworten zentrale Fragen: Was ist HPV, warum betrifft es auch Männer und welche Krebsarten können dadurch entstehen? Ergänzend werden Karten, Poster und Social-Media-Materialien entwickelt, die ohne Scham, ohne medizinische Überforderung und ohne erhobenen Zeigefinger funktionieren. Medizinische Fachpersonen begleiten die Workshops und beantworten Fragen.

Entscheidend ist der Schritt von der Information zur Handlung: Nach jedem Workshop gibt es einen freiwilligen Impfstatus-Check und einen klaren Impfpfad – von der nächsten kostenlosen Impfmöglichkeit bis zur Planung der zweiten Dosis. Ziel ist es, mindestens 2.000 junge Männer direkt zu erreichen. Das Projekt wird mit anonymen Vorher-/Nachher-Befragungen evaluiert und soll als Modell dienen, das Jugendzentren, Streetwork, Ausbildungsinitiativen und Einrichtungen der Jugendhilfe langfristig übernehmen können.

Starker Fokus auf Buben und Männer

Projekte für den HPV-Förderpreis 2026 konnten in drei Kategorien eingereicht werden: Kinder im Alter von 9 bis 11 Jahren bzw. deren Eltern und Obsorgeberechtigte, Buben und Männer sowie Frauen ab 30 Jahren. Sieben der elf Einreichungen richteten sich an Buben und Männer, drei an Frauen ab 30 und eine an Eltern von Kindern zwischen 9 und 11 Jahren. Bewertet wurden die Projekte nach den Kriterien Innovation, Reichweite, Bewusstseinsförderung, Nachhaltigkeit und Mehrwert für die spezifische Zielgruppe.

„Dass sich heuer sieben von elf Einreichungen an Buben und Männer richten, ist ein starkes Signal. HPV betrifft alle Geschlechter und Aufklärung muss das widerspiegeln“, betont Univ.-Prof.in Dr.in Nicole Concin, Vorsitzende der Expert:innenjury des HPV-Förderpreises und Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft für Gynäkologische Onkologie (AGO). „Das Siegerprojekt hat die Jury besonders überzeugt, weil es nicht bei der Information stehen bleibt, sondern einen konkreten Weg zur Impfung aufzeigt – niederschwellig und genau dort, wo junge Männer tatsächlich erreichbar sind.“

Der HPV-Förderpreis von MSD wird seit 2022 jährlich vergeben und würdigt Projekte, die sich der Aufklärung und Prävention von HPV-assoziierten Erkrankungen widmen. Ziel der Initiative ist es, innovative Ansätze zu fördern, die Prävention sichtbar machen und HPV-Aufklärung nachhaltig in der Gesellschaft verankern.

Über MSD

MSD ist ein global führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit drei Standorten und rund 950 Mitarbeiter:innen in Österreich. Seit über 130 Jahren ist es unsere Mission, das Leben zu schützen, zu verbessern und zu retten. Unser oberstes Ziel ist es, Krankheiten zu verhindern oder frühzeitig zu erkennen und im Falle einer Erkrankung die Heilung zu fördern oder die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Als verlässlicher Partner für Gesundheit und Fortschritt bleiben wir bei MSD bestrebt, einen positiven Unterschied im Leben der Menschen und Tiere in Österreich zu schaffen, sowohl heute als auch für zukünftige Generationen. MSD Österreich ist führend in der intensiven und innovativen Forschung, um komplexe Gesundheitsprobleme anzugehen. Unsere Fokusbereiche umfassen insbesondere Onkologie, bakterielle und virale Infektionserkrankungen, immunologische und kardiovaskuläre Erkrankungen, Tierkrankheiten und die Entwicklung von Impfstoffen. Denn wir forschen für das Leben!



Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. (MSD) ist die österreichische Konzerngesellschaft von Merck & Co., Inc., mit Hauptsitz in Rahway, New Jersey, USA.



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AT-NON-03793, erstellt November 2026