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Wien (OTS) -



09.00 Uhr, Medientermin zur Fertiggestellung des ersten Teils der Zentralen Notaufnahme Klinik Donaustadt mit u.a. StR Peter Hacker, WIGEV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb und Klinik-Direktor Lothar Mayerhofer (22., Klinik Donaustadt, Zentrale Notaufnahme)

10.00, PK Grüne Wien: „So trifft Wiens Kürzungspolitik Frauen und Mädchen“ mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderätin Julia Malle (1., Rathaus, Ecksalon im Grünen Klub)

10.00 Uhr, Pressekonferenz „Was können Städte und Gemeinden 2027 noch finanzieren?“ mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger und KDZ-Finanzexperte Alexander Maimer (1., Rathaus, Stiege 5, Hochparterre), Livestream auf www.staedtebund.gv.at/livestream (Schluss) red

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