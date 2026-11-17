Wien (OTS) -

Im Rahmen der Generalversammlung der Industriellenvereinigung Wien hat Bürgermeister Michael Ludwig gestern Abend Christian Pochtler, Präsident der Industriellenvereinigung Wien, mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Mit dieser hohen Auszeichnung würdigt die Stadt Wien Pochtlers langjähriges Engagement für den Wirtschafts-, Industrie- und Forschungsstandort Wien sowie seinen maßgeblichen Beitrag zur erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der Stadt und der Wiener Wirtschaft.

„Ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort entsteht dort, wo alle an einem Strang ziehen. Die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien, der Wirtschaft und den Sozialpartnern ist dafür entscheidend. Christian Pochtler ist ein verlässlicher und konstruktiver Partner, mit dem wir auch bei unterschiedlichen Standpunkten stets gemeinsame Lösungen entwickeln konnten. Dafür möchte ich ihm heute ganz besonders danken“, betonte Bürgermeister Michael Ludwig im Rahmen der Ehrung.

Gemeinsam den Wirtschaftsstandort Wien stärken

Seit vielen Jahren verbindet die Stadt Wien und die Industriellenvereinigung Wien eine enge und konstruktive Zusammenarbeit. Ein sichtbares Zeichen dafür sind die mittlerweile sechs Standortabkommen, in deren Rahmen in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche zukunftsweisende Projekte und Initiativen auf den Weg gebracht wurden.

Besonders das im März 2023 unterzeichnete Standortabkommen zwischen der Stadt Wien und der Industriellenvereinigung Wien setzt wichtige Impulse für die Zukunft. Im Mittelpunkt stehen die Stärkung des Industrie- und Wirtschaftsstandortes, die engere Zusammenarbeit von Industrie, Wissenschaft und Forschung, die Förderung von Fachkräften sowie die internationale Positionierung Wiens als Technologiemetropole.

Auch das sozialpartnerschaftlich erarbeitete Digitalisierungspaket für Wien im Jahr 2020 trägt die Handschrift dieser erfolgreichen Kooperation. „Wir haben in Wien immer dann besonders viel erreicht, wenn Stadt, Wirtschaft und Sozialpartner gemeinsam Verantwortung übernommen haben. Christian Pochtler hat diese Zusammenarbeit über viele Jahre aktiv mitgestaltet und entscheidend vorangetrieben“, so Ludwig.

Engagement für Innovation, Forschung und Arbeitsplätze

Als Präsident der Industriellenvereinigung Wien setzt sich Christian Pochtler konsequent für die Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Forschungsstandortes ein. Zu den gemeinsamen Zukunftsthemen zählen insbesondere Digitalisierung, neue Technologien, Life Sciences und die Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze.

Wien investiert gezielt in diese Bereiche: Projekte wie das Life Science Center und das Quantum Technology Center in Neu Marx sowie die Entwicklung der Seestadt Aspern als moderner Wohn-, Arbeits- und Innovationsstandort zeigen, wie die Stadt gemeinsam mit ihren Partnern die Voraussetzungen für wirtschaftliche Dynamik und nachhaltigen Wohlstand schafft.

Ein besonderes Anliegen ist dabei auch die Ausbildung junger Menschen und die Sicherung des Fachkräftenachwuchses. Die Stadt Wien und die Industriellenvereinigung setzen sich gemeinsam für eine stärkere Lehrlingsausbildung und attraktive berufliche Perspektiven ein.

Langjährige Verbundenheit und persönliche Wertschätzung

Christian Pochtler ist seit 1996 in führenden Funktionen der Industriellenvereinigung tätig. Nach vielen Jahren als Vizepräsident übernahm er im September 2019 die Präsidentschaft der Wiener Landesgruppe. Im September 2023 wurde er für eine weitere Amtsperiode gewählt.

Bürgermeister Ludwig würdigte insbesondere Pochtlers wirtschaftliche Erfahrung, seine unternehmerische Weitsicht und seine Bereitschaft, sich aktiv für die Zukunft Wiens einzusetzen.

Auch eine persönliche Verbindung prägt das Verhältnis zwischen dem Bürgermeister und der Familie Pochtler: Ludwigs Mutter war jahrzehntelang als Fabriksarbeiterin im Familienunternehmen der Familie Pochtler beschäftigt. Eine besondere Geste ihres damaligen Arbeitgebers – sie nach ihrem letzten Arbeitstag mit dem Dienstwagen nach Hause bringen zu lassen – ist ihr bis heute in Erinnerung geblieben.