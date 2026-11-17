Berlin / Zürich (OTS) -

Mit der Übernahme des Zürcher Co-Ownership-Pioniers öffnet Europas führender Anbieter für Managed Co-Ownership sein Portfolio gezielt für Schweizer Käufer

MYNE Homes, Europas führender Anbieter für Managed Co-Ownership (Miteigentum) an hochwertigen Ferienimmobilien, übernimmt die beyoul AG mit Sitz in Zürich. beyoul wurde 2022 von der Aquilas Company Builder AG gegründet und gilt als Pionier für Co-Ownership an Ferienimmobilien in der Schweiz. Mit der Übernahme geht beyoul vollständig in MYNE auf. Im Mittelpunkt steht die Schweizer Kundschaft: Sie erhält über MYNE Zugang zu hochwertigen Ferienimmobilien in mehr als 25 Destinationen Europas: Von den Balearen über die Toskana bis an die Côte d'Azur und die Alpen. Über die Konditionen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Schweizer Käufer zieht es ins europäische Ausland

Die Schweiz zählt zu den kaufkräftigsten Ferienimmobilienmärkten Europas, und Schweizer Käufer investieren zunehmend im Ausland. Nach Schätzungen von beyoul besitzen über 150.000 Haushalte in der Schweiz bereits eine Zweitwohnung im Ausland oder suchen aktiv danach. Rückenwind kommt von der Währung: Der Franken notiert gegenüber dem Euro nahe seiner historischen Höchststände - ein Euro kostet aktuell rund 0,92 Franken.

In der Schweiz ist das Angebot an Ferienimmobilien knapp und teuer. Seit Inkrafttreten des Zweitwohnungsgesetzes dürfen laut Bundesamt für Raumentwicklung in rund 330 Gemeinden mit mehr als 20 Prozent Zweitwohnungsanteil grundsätzlich keine neuen Zweitwohnungen mehr bewilligt werden. Die Preise für Zweitwohnungen in Schweizer Tourismusregionen sind laut Wüest Partner seit 2020 um 46 Prozent gestiegen. In Gstaad oder St. Moritz liegen die Quadratmeterpreise im gehobenen Segment laut UBS bei rund 24.000 bis 25.000 Franken.

Der Blick über die Grenze eröffnet Alternativen: Mit Managed Co-Ownership wird hochwertiges Ferienimmobilieneigentum in Europas schönsten Urlaubsregionen ab rund 109.000 Euro für einen 1/8-Anteil zugänglich - mit Miteigentum abgesichert über Grundbuch und Handelsregister und einem Rundum-Sorglos-Paket, das Einrichtung, Verwaltung und Instandhaltung bis hin zum Concierge-Service umfasst.

Was die Übernahme für MYNE bedeutet

Im Schweizer Markt entscheiden Vertrauen, lokale Präsenz und ein tiefes Verständnis für die Erwartungen einer anspruchsvollen Klientel. Genau das bringt beyoul mit: direkte Beziehungen zu vermögenden Privatkunden in den Kantonen mit der höchsten Vermögenskonzentration - Zürich, Genf, Waadt und Zug - und fundierte Expertise im Schweizer Immobilien- und Gesellschaftsrecht. Statt eigene Vertriebsstrukturen in der Schweiz aufzubauen, setzt MYNE auf einem im Markt etablierten Fundament auf und verbindet es mit Portfolio, Skalierung und Prozesserfahrung, sowie einer dreistelligen Anzahl strukturierter Immobilien und mehr als 1.000 Co-Ownern aus über 20 Ländern.

"Die Schweiz ist für uns ein strategisch wichtiger Markt. Schweizer Käufer suchen hochwertige Ferienimmobilien in ganz Europa und genau die bieten wir. Mit beyoul gewinnen wir das Team, das Netzwerk und das Vertrauen, um diese Kundschaft vom ersten Tag an umfassend zu betreuen", sagt Nikolaus Thomale, Gründer und Geschäftsführer von MYNE Homes.

Perspektive für den Schweizer Alpenraum

Neben dem Zugang zum europäischen Portfolio wird die Schweiz perspektivisch auch als Destination Teil des MYNE-Angebots. Mit dem Know-how und dem Netzwerk von beyoul schafft MYNE die Grundlage, künftig Managed Co-Ownership an hochwertigen Ferienimmobilien im Schweizer Alpenraum anzubieten - im Einklang mit dem Zweitwohnungsgesetz. Bei Kaufpreisen von mehreren Millionen Franken für Luxus-Chalets und -Apartments senkt ein 1/8-Anteil die Einstiegshürde deutlich.

Gleichzeitig setzt Managed Co-Ownership bei einem Thema an, das die Schweiz seit Jahren beschäftigt: "kalte Betten". Eine klassische Ferienimmobilie im Alleineigentum wird im Schnitt nur sieben bis zehn Wochen im Jahr genutzt und steht die übrige Zeit leer. MYNE-Ferienimmobilien sind dagegen im Jahresschnitt zu 70 bis 85 Prozent ausgelastet. Die Co-Owner nutzen ihre Immobilien ganzjährig, konsumieren lokal und sorgen für eine kontinuierliche Belebung der Orte.

beyoul und Aquilas

beyoul wurde 2022 in Zürich von der Aquilas Company Builder AG gegründet, die Unternehmen von der ersten Idee über Geschäftsmodell und Finanzierung bis zu Markenaufbau und Marketing entwickelt. beyoul hat Co-Ownership an Ferienimmobilien als erstes Unternehmen in der Schweiz eingeführt und standardisiert.

"Beyoul ist aus einer einfachen Idee entstanden: allen, die Urlaub lieben, zu ermöglichen, ein Haus zu besitzen und nur für die tatsächliche Nutzung zu zahlen, ohne die Sorgen, die ein Zweitwohnsitz mit sich bringt. Teil von MYNE zu werden, ist der natürliche Schritt, um diese Idee noch weiterzubringen. Dank ihrer gefestigten Struktur und ihrer Erfahrung in der Branche können unsere Kunden auf einen Rundum-Service nach den höchsten Standards des Marktes und auf den Zugang zu den schönsten Zielen Europas zählen", erklärt Claudio Cammelli, CEO von beyoul.

Über MYNE Homes

MYNE Homes ist Europas führender Anbieter für Managed Co-Ownership (Miteigentum) an hochwertigen Ferienimmobilien. Das 2021 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin ermöglicht den Besitz von exklusiven Ferienimmobilien in den beliebtesten Destinationen Europas - kosteneffizienter, nachhaltig und mühelos.

Über eine digitale Plattform erwerben Kunden echte Miteigentumsanteile - abgesichert über Grundbuch und Handelsregister - an ausgewählten Premiumimmobilien, die sie flexibel nutzen, tauschen oder vermieten können. MYNE Homes übernimmt sämtliche Aufgaben rund um Einrichtung, Verwaltung und Instandhaltung.

Das Portfolio umfasst Immobilien in Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Portugal, Schweden und Kroatien. MYNE Homes beschäftigt aktuell über 100 Mitarbeitende und hat mehr als 60 Millionen Euro an Eigen- und Fremdkapital von namhaften Investoren und Banken eingeworben. Weitere Informationen unter www.myne-homes.com

Über beyoul

beyoul ist ein Schweizer Anbieter für Managed Co-Ownership (Miteigentum) an Ferienimmobilien. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Sitz in Zürich entstand aus einer klaren Idee: Schweizerinnen und Schweizern den Besitz eines Ferienhauses zu ermöglichen - im Umfang der tatsächlichen Nutzung und ohne den Aufwand, der üblicherweise mit einer Zweitimmobilie verbunden ist.

Entstanden aus der Zürcher Aquilas Company Builder AG, startete beyoul mit einem Pilotprojekt für Miteigentum an Ferienimmobilien in den Schweizer Bergen. In der Folge entwickelte sich das Unternehmen zur Anlaufstelle für Schweizer Kundinnen und Kunden, die Miteigentum an Ferienimmobilien in ganz Europa erwerben möchten, und begleitet sie dabei in Zusammenarbeit mit internationalen Anbietern. Weitere Informationen unter www.beyoul.com