Wien (OTS) -

Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung führen die Hochschule Campus Wien und der Verein Hobby Lobby eine über Jahre entwickelte Zusammenarbeit jetzt in eine verbindliche Partnerschaft über. Verantwortet wird die Kooperation an der Hochschule Campus Wien durch das Entrepreneurship, Innovation & Career Center (EICC). Ziel ist es, Studierenden praxisnahe Einblicke in sozialunternehmerisches Arbeiten zu ermöglichen und gesellschaftliches Engagement noch stärker in Lehre und Hochschulformate einzubinden.

Gemeinsames Engagement für Bildung

Die Hobby Lobby ist eine Sozialorganisation, die kostenlose Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche anbietet – unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund. Gegründet wurde der Verein von Rosa Bergmann, die 2021 das Masterstudium Sozialwirtschaft an der Hochschule Campus Wien absolvierte. Seit ihrem Studienabschluss blieb der Austausch zwischen ihr und der Hochschule Campus Wien sowie Hobby Lobby eng und zeigte sich in unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit.

Ein sichtbares Zeichen dieser Verbindung ist das von Rektor Heimo Sandtner initiierte Veranstaltungsformat „Spotlight“, das Studierenden, Absolvent*innen und Mitarbeiter*innen der Hochschule eine Bühne für besondere Talente, Projekte und gesellschaftliches Engagement bietet. Für jedes nominierte Talent wird ein fixer Betrag an die Hobby Lobby gespendet. Darüber hinaus bringt sich die Hobby Lobby regelmäßig in Hochschulformate ein, etwa bei der Kinderuni an der Hochschule Campus Wien oder bei Gastvorträgen, bei denen Impulse aus der sozialunternehmerischen Praxis vermittelt werden. „Es freut mich, wenn Absolvent*innen nach ihrem Studienabschluss mit der Hochschule und unserer Campus Community eng verbunden bleiben. Die Zusammenarbeit mit der Hobby Lobby zeigt, wie aus Verbundenheit nachhaltige Kooperationen entstehen können – getragen von einem gemeinsamen Verständnis von Bildung als praxisnahem Erfahrungsraum“, so Heimo Sandtner.

Praxisnahe Lernmöglichkeiten für Studierende

Mit dem nun unterzeichneten Kooperationsvertrag erhält diese Zusammenarbeit einen klaren institutionellen Rahmen. Die Kooperation ist an der Hochschule Campus Wien in der Stabsstelle Entrepreneurship, Innovation & Career Center (EICC) verankert. Das EICC fördert unternehmerisches Denken und Handeln und eröffnet Studierenden konkrete Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen, praktische Erfahrungen zu sammeln und ihre fachlichen sowie persönlichen Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln. „Für das EICC steht im Mittelpunkt, Studierenden Räume zu eröffnen, in denen sie Ideen, Eigeninitiative und Verantwortung in der Praxis erproben können. Die Kooperation mit der Hobby Lobby ergänzt diesen Anspruch um einen gesellschaftlich relevanten Erfahrungsraum“, sagt Petra Bernhardt, Leiterin Entrepreneurship, Innovation & Career Center (EICC) der Hochschule Campus Wien.

Studierende erhalten Einblicke in gesellschaftlich wirksame Praxisfelder und können sich im Rahmen von Hospitationen, Interviews oder Abschlussarbeiten aktiv einbringen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, Studierende als Kursleiter*innen für die Hobby Lobby zu gewinnen. Dabei können sie eigene Interessen und Fähigkeiten an Kinder und Jugendliche weitergeben, Praxiserfahrung sammeln und zugleich ihre Persönlichkeit sowie Führungs- und Vermittlungskompetenzen weiterentwickeln. Darüber hinaus wird die Kooperation in geeignete Lehr- und Veranstaltungsformate eingebunden und hochschulweit sichtbar gemacht.

„Die Kooperation mit der Hobby Lobby passt einfach zur Hochschule Campus Wien. Sie ist langfristig gedacht, nachhaltig verankert und bringt Studierenden konkrete Möglichkeiten, über das Studium hinaus gesellschaftlich wirksam zu werden“, sagt Silvia Kaupa-Götzl, CFO der Hochschule Campus Wien.

Foto Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung

Hochschule Campus Wien

Mit rund 10.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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