Wien (OTS) -

Personen, die unter der Lungenkrankheit COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) leiden, haben in Österreich die Möglichkeit, mobile Sauerstoffbehälter in Apotheken kostenlos zu füllen bzw. füllen zu lassen. Das gibt die Österreichische Apothekerkammer anlässlich des Welt-COPD-Tags am 18. November bekannt.

Bis zu 800.000 Menschen sind in Österreich von COPD betroffen, einige von ihnen sind auf medizinischen Flüssigsauerstoff angewiesen. „Betroffene profitieren vom flächendeckenden Netz von Apotheken mit Sauerstofftankstellen. Die dort angebotene Versorgung mit Sauerstoff ist kostenlos. Die Apothekerschaft sorgt mit diesem Angebot seit mehr als zehn Jahren bei COPD-Patientinnen und -Patienten für mehr Lebensqualität. Der niederschwellige Zugang und die langen Öffnungszeiten der Apotheken erleichtern das Wiederbefüllen der Sauerstofftanks“, erklärt Gerhard Kobinger, Vizepräsident der Österreichischen Apothekerkammer. Die Apothekerkammer kooperiert bei ihrem Angebot mit der Österreichischen Lungenunion (ÖLU) und dem Unternehmen VIVISOL Heimbehandlungsgeräte GmbH.

ÖLU-Präsidentin Gundula Koblmiller betont: „Die Mobilität von COPD-Patient:innen ist von großer Bedeutung und das Projekt der Sauerstoff-Tankstellen in öffentlichen Apotheken hilft, diese Mobilität zum Teil zu unterstützen und zu gewährleisten. Wir sind dankbar für das bisherige Angebot und würden eine flächendeckenden Ausweitung des Netzes, im Sinne der Betroffenen, sehr begrüßen.“

Für die VIVISOL Heimbehandlungsgeräte GmbH erklärt Ernst-Stephan Schinewitz, General Manager: „Die Initiative ‚Sauerstofftankstelle‘ liegt uns ganz besonders am Herzen. Wir möchten Betroffenen nicht nur die technische Versorgung sichern, sondern ihnen echte Lebensqualität und Bewegungsfreiheit im Alltag zurückgeben. Dass Betroffene an rund 50 Standorten kostenfrei Sauerstoff nachfüllen können, ist ein zentraler Baustein unserer täglichen Arbeit – ganz getreu unserem Leitmotiv: We Care.“

COPD als schwere Krankheit

COPD ist eine chronische Atemwegserkrankung. Sie äußert sich durch chronischen Husten, häufige Schleimbildung und Atemnot. Die chronische Entzündung greift dabei die Lungenstruktur an, sodass die feinen Lungenbläschen, die den Sauerstoff in den Körper aufnehmen, zerstört werden. Sauerstoff wird aber von allen Organen zum Leben benötigt. Daher kommt es im Lauf der Erkrankung unbehandelt auch zu schweren Folgeschäden an allen Organen, wodurch sich die Lebenserwartung verkürzen kann. Ab einem gewissen Stadium brauchen manche Patienten medizinischen Sauerstoff zum Atmen. In Österreich sind rund 800.000 Menschen von der Erkrankung betroffen. Die WHO schätzt, dass COPD in wenigen Jahren die dritthäufigste Todesursache weltweit sein wird.

WHO unterstützt Welt-COPD-Tag

Der Welt-COPD-Tag findet jedes Jahr Mitte November statt und wurde von der Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) ins Leben gerufen, um weltweit auf die chronisch obstruktive Lungenerkrankung aufmerksam zu machen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt diesen Aktionstag, um die globale Krankheitslast zu senken und das Bewusstsein für die Erkrankung zu schärfen.