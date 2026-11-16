Sankt Pölten (OTS) -

Feierliche Atmosphäre und ein bummvolles Forum Landtag am Montagabend in St. Pölten: FPÖ Niederösterreich Klubobmann LAbg. Reinhard Teufel durfte anlässlich des Festaktes „70 Jahre FPÖ Niederösterreich“ im Forum Landtag weit über 100 geladene Gäste, darunter zahlreiche Ehrengäste wie die beiden FPÖ-Generalsekretäre Michael Schnedlitz und Christian Hafenecker sowie die zwei FPÖ-Landesräte Martin Antauer und Susanne Rosenkranz, begrüßen.

Der erste Klubobmann der FPNÖ, Helmut Krünes, machte den Anfang: „Wir haben Demokratie erzwungen. Bis zu unserem Eintritt in den Landtag herrschte in NÖ ein Parteienkartell und eine Aufteilung der Macht bis zum Portier – ÖVP Nummer eins, SPÖ Nummer zwei. Klar ist indes: Abgeordnete sind nur so gut wie die Auswahl, die Weiterbildung und das laufende Training. Denken wir an eine Spitzenmannschaft im Sport – man muss sich weiterentwickeln. Eine Spitzentruppe darf nie aufhören, an ihrem Team zu arbeiten. Wenn ihr das schafft, werdet ihr Landesmeister!“

Im Anschluss skizzierte der ehemalige FPNÖ Landesrat Ewald Stadler die Wandlung vom Sorgenkind zur Musterlandesgruppe: „Das Land NÖ galt für die FPÖ seit jeher als steiniges Gebiet. Die Dominanz der ÖVP in NÖ hatte nahezu stalinistische Züge. Seit dem legendären Bundesparteitag der FPÖ vom September 1986 hat daher Jörg Haider alles unternommen, um in NÖ eine stärkere freiheitliche Handschrift sichtbar zu machen, was auch gelang. 1998 erreichten wir bereits 16,08 % der Stimmen, waren klar die drittstärkste Kraft im Landtag. Dann der Hammer mit der Causa Rosenstingl. Die finanzielle und politische Sanierung der FPNÖ ist schließlich durch eine gemeinsame Kraftanstrengung aller gelungen! Dieser Effekt war so nachhaltig, dass man von einem Neustart der FPNÖ ab 1998/1999 sprechen kann und sich die FPÖ somit zu einer Musterlandesgruppe entwickelt hat. Die FPÖ ließ sich in der Folge nicht ins System der Altparteien integrieren und konnte den schwarzen Machtblock brechen. Die ÖVP muss jetzt mit der FPÖ um die Führungsrolle im Land kämpfen. Was für ein Erfolg. Jörg Haider wäre stolz auf diese Landesgruppe.“

NR-Präsident Walter Rosenkranz: „Wer hätte je gedacht, gerade in NÖ reale Chancen auf Platz 1 in der Wählergunst zu haben?"

Dann der Präsident des Nationalrates und ehemalige FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann NAbg. Walter Rosenkranz: „Die FPÖ Niederösterreich begleitet mich schon etwas mehr als 40 Jahre. Damals haben wir neidvoll auf andere Landesgruppen geschaut. Der Umbruch kam 1988 mit dem erstmaligen Einzug in den NÖ Landtag. Trotz mancher – selbstverschuldeter – Rückschläge gelang eine kontinuierliche, bis heute fast kometenhafte Entwicklung. Wer hätte je gedacht, gerade in NÖ reale Chancen auf Platz 1 in der Wählergunst zu haben? Symbolhaft ist das nur logisch und gerecht – immerhin hat NÖ das einzige Bundesländerwappen mit so hohem Blau-Anteil. Auch in NÖ haben viele Menschen nach Monarchie, Diktaturen, Kriegen, Besatzung bis hin zu einem Corona-Regime verstanden, wie wichtig die Freiheit ist und welche Partei diese ohne Wenn und Aber hütet! Und dieses Vertrauen werden wir nicht enttäuschen!“

Historiker Lothar Höbelt erläuterte im Anschluss die Startschwierigkeiten der FPÖ in Niederösterreich: „Die Schwäche des Dritten Lagers in NÖ war nach 1945 nahezu sprichwörtlich: Der Grund dafür ist einfach: NÖ war russische Besatzungszone. Die Russen verhinderten einerseits fast jede Wahlwerbung und bestellten nach der Wahl die führenden Funktionäre auf die Kommandantur und zwangen sie zur Mitarbeit in sowjetfreundlichen Organisationen. Davon hat sich auch die FPÖ erst nach Jahrzehnten erholt.“

Am Höhepunkt des Festaktes enterte Landesparteichef Udo Landbauer das Podium und bestach mit einer sehr emotionalen Rede: „Ich habe heute diesen Ort bewusst gewählt. Denn ich gehe fast jeden Tag durch dieses Haus. Und es gibt Tage, da bleibe ich kurz stehen, um mich zu erinnern – an die Zeit, in der wir in diesem Haus Gäste waren. Und nicht die Art von Gästen, auf die man sich freut, sondern Gäste, die nur da waren, weil es die Geschäftsordnung so wollte. Heute begrüße ich euch als Hausherr: Wir tragen Verantwortung für dieses Land und für seine Menschen.“

Udo Landbauer: „Von nicht mal 5 Prozent auf fast 25 Prozent“

„Ich rede mit euch über drei wichtige Dinge: über den Weg, der hinter uns liegt. Über den Boden, auf dem wir stehen. Und über die Luft, die diesem Land noch fehlt. Unser Weg fing ganz unten an. Es ist gerade einmal gut zwanzig Jahre her, da stand diese Landespartei bei nicht einmal 5 Prozent. In einem Land, in dem eine Partei alles hatte. Die Mehrheit, die Ämter, das Sagen bis ins kleinste Dorf – und die Überzeugung, dass das bis in alle Ewigkeit so bleibt. Was hat man über uns gesagt? Nichts. Man hat nicht einmal schlecht über uns geredet – dafür waren wir zu klein. Ausgelacht hat man uns erst später und versucht, uns auszuradieren. Stichwort: Liederbuch. Alles haben wir durchgestanden. Schritt für Schritt. Wenn ich an diese Jahre denke, dann denke ich nicht an Wahlergebnisse. Ich denke an Menschen. An die vielen von euch, die damals die Einzigen waren. Der eine Freiheitliche im Gemeinderat oder der eine Wirt, der uns entgegen aller Widerrede von Stammgästen das Extrazimmer gegeben hat oder der junge Bursch, dem man gesagt hat: Mit denen wirst du in diesem Land nichts erreichen. Viele haben für ihr Bekenntnis bezahlt. Aber ihr habt es getragen, ohne zu jammern, seid geblieben. Das macht uns Freiheitliche aus – den Weg einfach zu gehen. Und das macht den Einzigen zum Einzigartigen. Und das sind wir Freiheitliche auch: einzigartig! Und ich weiß es persönlich, wie das ist, wenn man abgeschrieben wird. In solchen Zeiten lernt man vieles: Man lernt, wer bleibt, wenn es finster wird. Ihr seid geblieben. Das vergesse ich nicht. Mein Leben lang nicht. Nach jedem Rückschlag hat man uns dieselbe Grabrede gehalten. Und wir kamen stärker und größer zurück. Mittlerweile hat uns jeder Vierte in diesem Land sein Vertrauen gegeben. Von nicht mal 5 Prozent auf ein Viertel dieses Landes: Das ist der Weg, der hinter uns liegt“, so Udo Landbauer.

Dann kam Landbauer zum zweiten, größeren Gedanken des Abends: „Dem Boden, auf dem wir stehen. Wir sind heute stärker, als wir je waren. Und genau jetzt beginnt die gefährlichste Strecke des ganzen Weges. In diesem Haus gibt es schöne, glatte Böden. Und ich habe in den Jahren, in denen wir nur zuschauen durften, viele gesehen, die auf diesen Böden das Gehen verlernt haben. Die irgendwann geglaubt haben, sie selbst wären der Mittelpunkt. So verliert man ein Land. Nicht an einem Wahltag, sondern durch den Verlust der Bodenhaftung. Doch nur wer bodenständig bleibt, kann den Weg weitergehen. Bodenständigkeit ist quasi eine Dienstvorschrift für uns. Auf allen Ebenen. Und seitdem wir in diesem Haus Verantwortung tragen, tun wir, was wir gesagt und versprochen haben. Mir geht es nicht um Ansprüche, sondern nur darum, dass es den Niederösterreichern und Niederösterreicherinnen gut geht. Wie weit unser Weg in diesem Haus noch führt, das entscheiden die Menschen in diesem Land. Unser Ziel ist nicht das Landhaus. Unser Ziel sind die Häuser im Land.“

Landbauer: „Ende unseres Weges ist erreicht, wenn die Menschen in NÖ wieder durchatmen können“

Und damit kam Landbauer zu jenem Weg, der noch vor der FPÖ Niederösterreich liegt: „Wir sind weit gekommen. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Das Ende dieses Weges ist erreicht, wenn die Menschen in NÖ wieder durchatmen. Seit Jahren hält dieses Land die Luft an – wenn die Stromrechnung im Postkastl liegt, an der Supermarktkasse, am Abend, wenn die Tochter noch nicht daheim ist. Ihr kennt dieses Gefühl: Die Schultern oben, der Atem flach. Man funktioniert, hält durch – aber man lebt nicht. In Wien wird von dieser Bundesregierung nur verwaltet, vertagt, verteuert. Von dort kommt keine Luft. NÖ ist aber ein weites Land. In einem so weiten Land darf den Menschen nicht die Luft ausgehen. Durchatmen, das klingt nach wenig, ist aber alles. Ich rede von der Luft der Freiheit. Freiheit heißt: Der Staat ist für die Menschen da – und nicht ihr Aufpasser. Ich rede von der Luft der Sicherheit. Durchatmen heißt: Am Abend die Tür zusperren, weil es Routine ist – und nicht, weil man sich fürchtet. Ich rede von der Luft der finanziellen Absicherung. Durchatmen heißt: An der Zapfsäule nicht nachrechnen müssen, ob sich der Weg in die Arbeit überhaupt noch auszahlt. Es heißt: Am Zwanzigsten nicht die Tage bis zum Ersten zählen. Und ich rede von der Luft der Hoffnung, der Hoffnung auf die Zukunft. Durchatmen heißt, dass ein junges Paar wieder baut, dass im Wirtshaus wieder Licht brennt und dass im Ort ein Kran steht. Das ist die Luft, die diesem Land fehlt. Und es ist unsere Aufgabe, sie ihm zurückzugeben. Für die Jungen und für die Alten. Für sie alle gilt unser Versprechen, und es ist ein Einfaches: Wir sind bereit, diesen Weg zu gehen.“

„Bleibt eine letzte Frage: Wer soll diesen Weg gehen? Die, die jahrzehntelang dafür Zeit gehabt hätten? Die, die den Menschen die Luft genommen haben? Nein. Wer, wenn nicht wir Freiheitliche? Wir kennen den harten Boden, den langen Weg und wissen, wie es sich anfühlt, wenn die Luft knapp wird. Wir gehen den Weg mit beiden Füßen am Boden, Schritt für Schritt. Und wir gehen ihn so lange, bis dieses Land wieder durchatmet – vom Waldviertel bis ins Industrieviertel, vom Weinviertel bis ins Mostviertel, in jedem Dorf, in jeder Stadt, in jedem Haus und in jeder Wohnung. Wir gehen den Weg geschlossen und entschlossen und nichts und niemand kann uns stoppen. Es lebe unsere freiheitliche Familie, es lebe Niederösterreich“, schloss Udo Landbauer und erntete dafür stehende Ovationen.