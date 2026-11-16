  • 16.11.2026, 16:32:33
  • /
  • OTS0146

SJ-Zivkovic kritisiert geplante Abschiebezentren: „Österreich schiebt Menschenrechte ab!“

Sozialistische Jugend kritisiert die unter anderem von Österreich vorangetriebenen Abschiebezentren in Ruanda und fordert ein Ende der europäischen Abschottungspolitik.

Mit den geplanten Abschiebezentren außerhalb der EU schiebt Österreich gemeinsam mit vier weiteren EU Ländern nicht nur Menschen, sondern auch seine menschenrechtliche Verantwortung ab. Anstatt Menschen auf der Flucht Schutz zu bieten, setzt die EU immer stärker auf Abschottung und Abschiebungen. Menschenrechte dürfen aber nicht an den EU-Außengrenzen enden!

Zivkovic, SJÖ

1/3
Wien (OTS) - 

„Mit den geplanten Abschiebezentren außerhalb der EU schiebt Österreich gemeinsam mit vier weiteren EU Ländern nicht nur Menschen, sondern auch seine menschenrechtliche Verantwortung ab. Anstatt Menschen auf der Flucht Schutz zu bieten, setzt die EU immer stärker auf Abschottung und Abschiebungen. Menschenrechte dürfen aber nicht an den EU-Außengrenzen enden!“, kritisiert Larissa Zivkovic, Verbandsvorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Die bisherigen Erfahrungen mit vergleichbaren Modellen in Großbritannien und Italien zeigen, wie teuer, rechtlich umstritten und wenig erfolgreich solche Vorhaben sind. Auch Ärzte ohne Grenzen warnt vor erschwerter Kontrolle menschenrechtlicher Standards und mangelndem Zugang zur Gesundheitsversorgung.

„Die ÖVP und Bundeskanzler Stocker zeigen damit einmal mehr, worum es ihnen wirklich geht: Statt nachhaltiger Lösungen setzen sie auf populistische Symbolpolitik auf dem Rücken geflüchteter Menschen. Dass die SPÖ diese Politik in Kauf nimmt, anstatt dieser menschenfeindlichen Abschottungspolitik entschieden entgegenzutreten, ist ebenso zu kritisieren.“, so Zivkovic weiter.

„Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Armut fliehen, brauchen Schutz und keine Abschiebelager. Für uns ist klar: Wir lehnen Abschiebezentren grundsätzlich ab, egal ob innerhalb oder außerhalb der EU. Statt Millionen in Abschottung zu investieren, braucht es sichere Fluchtwege und eine menschenwürdige Asylpolitik!“, so Zivkovic abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sjoe.at/presse

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SJO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Sozialistische Jugend Österreich

Rückfragen & Kontakt

Sozialistische Jugend Österreich
Jonathan Kaspar, Pressesprecher
Telefon: +43 664 / 541 70 80
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.sjoe.at/presse

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright