- 16.11.2026, 16:19:32
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- OTS0145
Termine am 17. November 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 09.00 Uhr, Medientermin zur Fertiggestellung des ersten Teils der Zentralen Notaufnahme Klinik Donaustadt mit u.a. StR Peter Hacker, WIGEV-Generaldirektorin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb und Klinik-Direktor Lothar Mayerhofer (22., Klinik Donaustadt, Zentrale Notaufnahme)
- 10.00, PK Grüne Wien: „So trifft Wiens Kürzungspolitik Frauen und Mädchen“ mit nicht amtsführender Stadträtin Judith Pühringer und Gemeinderätin Julia Malle (1., Rathaus, Ecksalon im Grünen Klub)
- 10.00 Uhr, Pressekonferenz „Was können Städte und Gemeinden 2027 noch finanzieren?“ mit Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl, Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger und KDZ-Finanzexperte Alexander Maimer (1., Rathaus, Stiege 5, Hochparterre), Livestream auf www.staedtebund.gv.at/livestream
(Schluss) red
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