B 14 Hauptstraße in Kierling: Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Hauptstraße in Kierling im Gemeindegebiet von Klosterneuburg ist im Zuge der Landesstraße B 14 auf einer Länge von rund 420 Metern erneuert worden. Der Abschnitt zwischen dem Kierlingerhof und der Marschallgasse konnte nun fertiggestellt werden. Die Arbeiten für die Fahrbahnsanierung wurden von der Pittel+Brausewetter Gesellschaft m.b.H. durchgeführt. Die Gesamtbaukosten aller Arbeiten belaufen sich auf rund 180.000 Euro. Davon trägt das Land Niederösterreich rund 125.000 Euro, die Stadtgemeinde Klosterneuburg rund 25.000 Euro und die Netz NÖ GmbH 30.000 Euro.Die erneuerte Fahrbahn weist eine Breite von rund acht Metern auf und umfasst eine Gesamtfläche von rund 3.500 Quadratmetern. Zusätzlich wurden durch die Stadtgemeinde Klosterneuburg mehrere Parkflächen und Busbuchten mit einer Fläche von rund 600 Quadratmetern saniert.

Aufgrund vorangegangener Leitungsarbeiten hatte sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen, die Fahrbahn der Hauptstraße in Kierling auf einer Gesamtlänge von rund einem Kilometer zu sanieren. Der erste Abschnitt mit einer Länge von rund 600 Metern wurde bereits im Vorjahr umgesetzt. Mit der Fertigstellung des zweiten Abschnitts sind nun auch die Arbeiten auf den weiteren rund 420 Metern abgeschlossen.

Für die Sanierung wurde zunächst der bestehende bituminöse Straßenaufbau abschnittsweise mit einer Stärke von 13 Zentimetern und 4 Zentimetern abgefräst. Anschließend wurde der bituminöse Oberbau im Bereich der Volksschule Kierling durch eine neun Zentimeter dicke, hochstandfeste Tragschicht verstärkt. Über den gesamten Bauabschnitt wurde eine neue vier Zentimeter starke Deckschicht hergestellt. Abschließend wurde die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht.