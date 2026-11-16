Kein Kreuzerl, aber viel zu sagen: Vier von zehn jungen Wiener*innen dürfen nicht wählen

Wien (OTS) -

Rund 92.000 Wiener*innen zwischen 16 und 24 Jahren dürfen weder Gemeinderat noch Nationalrat wählen. Das sind 42 Prozent ihrer Altersgruppe. Für sie und alle anderen, die mitreden wollen, veranstaltet der gemeinnützige Verein Civil Action Network (CAN) am Donnerstag, 3. Dezember, von 17:30 bis 22:00 Uhr das „Voice 4 Youth Action Lab“ im FLEXraum, Krakauer Straße 19, 1020 Wien. Am Podium diskutieren Georg Feiner vom Büro für Mitwirkung der Stadt Wien, Carina Klammer von der Lokalen Agenda 21 Wien und Lilli Dietz von Fridays for Future über Hürden zu Beteiligung. In Kleingruppen zeigen sie danach, wie man Fördergeld für eigene Projekte bekommt, eine Grätzloase auf die Straße bringt oder in die Klimabewegung einsteigt. Der Eintritt ist frei. Mit dem Action Lab schließt CAN das Erasmus+-Projekt „Voice 4 Youth“ ab, bei dem in 2 Jahren rund 250 junge Erwachsene mitgemacht haben, darunter Menschen ohne Wahlrecht.