  • 16.11.2026, 15:42:32
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Kein Kreuzerl, aber viel zu sagen: Vier von zehn jungen Wiener*innen dürfen nicht wählen

Wie sie trotzdem mitgestalten können, zeigt das Civil Action Network. Zum „Voice 4 Youth Action Lab“ kommen Gäste von Stadt Wien, Lokaler Agenda 21 und Fridays for Future.

Mitreden im Sesselkreis bei einem früheren Action Lab von „Voice 4 Youth“ am 20. Januar 2026 im metalab, Wien.
Wien (OTS) - 

Rund 92.000 Wiener*innen zwischen 16 und 24 Jahren dürfen weder Gemeinderat noch Nationalrat wählen. Das sind 42 Prozent ihrer Altersgruppe. Für sie und alle anderen, die mitreden wollen, veranstaltet der gemeinnützige Verein Civil Action Network (CAN) am Donnerstag, 3. Dezember, von 17:30 bis 22:00 Uhr das „Voice 4 Youth Action Lab“ im FLEXraum, Krakauer Straße 19, 1020 Wien. Am Podium diskutieren Georg Feiner vom Büro für Mitwirkung der Stadt Wien, Carina Klammer von der Lokalen Agenda 21 Wien und Lilli Dietz von Fridays for Future über Hürden zu Beteiligung. In Kleingruppen zeigen sie danach, wie man Fördergeld für eigene Projekte bekommt, eine Grätzloase auf die Straße bringt oder in die Klimabewegung einsteigt. Der Eintritt ist frei. Mit dem Action Lab schließt CAN das Erasmus+-Projekt „Voice 4 Youth“ ab, bei dem in 2 Jahren rund 250 junge Erwachsene mitgemacht haben, darunter Menschen ohne Wahlrecht.

Anmeldung & weiterführende Informationen zur Veranstaltung

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Civil Action Network
Ronja Neger, Projektkoordinatorin
Telefon: +43 690 1067 3858
E-Mail: [email protected]
Website: https://civilaction.net

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Vorschau Bild von Mitreden im Sesselkreis bei einem früheren Action Lab von „Voice 4 Youth“ am 20. Januar 2026 im metalab, Wien. [Bild, 2.43MB]

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