LH-Stv. Landbauer: Zukunftsfit und mit stimmungsvollen Angeboten startet die Mariazellerbahn in den Advent

St. Pölten (OTS) -

Noch bis 20. November laufen bei der Mariazellerbahn die alljährlichen Herbstbauarbeiten. Die Arbeiten befinden sich nun im Endspurt: Ab 21. November ist die traditionsreiche Schmalspurbahn wieder auf der Gesamtstrecke unterwegs, pünktlich zum Start der stimmungsvollen Adventangebote. „Die Adventzeit bietet traditionell die Gelegenheit, sich auf unser niederösterreichisches Brauchtum zu besinnen und Zeit mit der Familie zu verbringen. Mit den Angeboten der Mariazellerbahn lässt sich die schönste Zeit des Jahres auf ruhige und einzigartige Weise genießen. Während Nostalgiefans bei einer Fahrt mit dem Dampfzug Mh.6 die winterliche Landschaft erleben können, sorgt das Christkind im Erlebniszug Ötscherbär bei den jüngsten Fahrgästen für leuchtende Kinderaugen und auch Kulinarikfreunde kommen nicht zu kurz“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die Mariazellerbahn-Strecke wird für die Restarbeiten noch bis inklusive 20. November im Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. „Unser Anspruch ist es, die Auswirkungen auf unsere Fahrgäste trotz umfangreicher Bauarbeiten möglichst gering zu halten. Wir bedanken uns bei unseren Mitarbeitern und Partnern, die durch ihr großes Engagement den termingerechten Abschluss der Herbstbauarbeiten ermöglichen. Wir freuen uns bereits auf einen unvergesslichen Advent mit unseren kleinen und großen Fahrgästen“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Wie anno dazumal geht es mit dem Dampfzug Mh. 6 an allen Adventsonntagen durch die winterliche Landschaft – ein echtes Highlight für Nostalgiefans und alle, die die Adventzeit besonders entschleunigt genießen wollen. Hier heißt es: einsteigen und zurücklehnen. Im Speisewagen genießen die Gäste herzhafte Adventschmankerl, während draußen die Winterlandschaft langsam vorbeizieht. Am 12. und 19. Dezember ist ein besonderer Gast an Bord des Erlebniszugs Ötscherbär. Das Christkind höchstpersönlich begleitet die kleinen und großen Fahrgäste bei der Hin- und Rückfahrt. Die Kinder haben die Möglichkeit, im Engerlpostamt eine Postkarte mit ihren Weihnachtswünschen abzugeben. Im Speisewagen warten köstliche Adventschmankerl und (warme) Getränke.

Die exklusiven Panoramawagen sind ab 21. November jeden Freitag, Samstag, Sonntag und Feiertag im Advent unter dem Motto „Genuss auf Schiene“ unterwegs. Während draußen die winterliche Landschaft vorbeizieht, genießen die Fahrgäste köstliche Frühstücksvariationen, Nachmittagsschmankerl, Erfrischungen und Mehlspeisen. Unvergessliche Ausblicke sind dabei garantiert.

Am 7. und 8. Dezember 2026 bringt die Mariazellerbahn ihre Fahrgäste zur Ötscher-Basis in Wienerbruck, wo der stimmungsvolle „Advent am See“ wartet. Am 12. Dezember geht es zum „Klingenden Advent“ im Mariazellerbahn-Betriebszentrum in Laubenbachmühle. Am 13. Dezember bringt ein frühmorgendlicher Sonderzug die Gäste zur „Mariazeller Rorate“.

Am 22. Jänner 2027 macht sich die Mariazellerbahn auf zur zauberhaften Mondscheinfahrt. Die Themenfahrt startet um 14:45 Uhr am Hauptbahnhof in St. Pölten. Im Panoramawagen wartet ein erlesenes kaltes Drei-Gänge-Menü, in der Himmelstreppe ein regionales Lunchpaket. Das Programm umfasst eine Fackelwanderung zum Mariazeller Hauptplatz und eine Stadtführung. Ein Fotohalt am Bahnhof Annaberg-Reith bei der Rückfahrt rundet die Mondscheinfahrt ab.

Von 21. November bis 20. Dezember 2026 wird die Anbindung zwischen den Haltestellen Mariazell Bahnhof und Mariazell Busbahnhof mit zusätzlichen Kursen auf der Regionalbuslinie 697 verbessert. Damit ist sichergestellt, dass die Fahrgäste im Advent zu sämtlichen Abfahrts- und Ankunftszeiten der Mariazellerbahn bequem und stressfrei auf den Bus Richtung Zentrum und retour umsteigen können. Sie erreichen den Mariazeller Advent anschließend nach einem kurzen Fußweg.

Weitere Informationen: Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Katharina Heider-Fischer, Telefon: 02742/360 990-1311, Mobil: 0676/5662453, E-Mail: [email protected]