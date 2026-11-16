lavera Naturkosmetik, CasciNet und Life Terra setzen gemeinsam auf mehr Umweltbildung in Italien

Hannover/Mailand (OTS) -

lavera Naturkosmetik und die Life Terra Foundation haben sich mit der lokalen Organisation Associazione di Promozione Sociale CasciNet zusammengetan, um auf dem Gelände der Cascina Sant'Ambrogio, einem historischen Gutshofs und Gemeinschaftsraum in Mailand, mehrere großkronige Bäume zu pflanzen. Die Pflanzaktion fand am Samstag, den 14. November im Rahmen eines Nachmittags mit Umweltbildungsaktivitäten für Kinder statt, der gemeinsam mit der Schule Naturiamo organisiert wurde.

Mehr Schatten und grüne Räume für die Gemeinschaft

Die neuen Bäume sind ein wichtiger Schritt, damit der Hof in den warmen Monaten zu einem angenehmen Treffpunkt wird, an dem man die Natur genießen kann. Mit zunehmender Größe werden die Bäume ihre Umgebung spürbar abkühlen und viele wichtige Insekten anlocken. So werden sie die Artenvielfalt vor Ort fördern. Die Pflanzung wurde in ein Programm eingebunden, das CasciNet und die Schule Naturiamo bereits für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren geplant hatten.

Lernen durch praktische Erfahrung

Die Verbindung von Baumpflanzung und praktischen Bildungsangeboten ermöglicht es Kindern, die Bedeutung von Bäumen und Natur unmittelbar zu erleben. Sie sehen, wie einfach es sein kann, etwas für das Klima zu tun, und erfahren, dass Klimaschutz in der eigenen Nachbarschaft beginnt.

Die nächste Generation inspirieren

Als Teil seiner Unternehmensstrategie legt die renommierte Naturkosmetikmarke lavera in dem 2021 gegründeten lavera Waldprojekt großen Wert darauf, junge Generationen für Umweltschutz zu begeistern und einzubinden. Die Initiative baut auf früheren Kooperationen zwischen Life Terra und lavera Naturkosmetik auf, zu denen Renaturierungsprojekte in Österreich, Italien, Frankreich, Polen und der Schweiz gehören. Diese wurden ebenfalls gemeinsam mit lokalen Gemeinden, Organisationen und Schulen umgesetzt. www.lavera.de/pages/nachhaltigkeit-projekte

Stimmen der Partner

„lavera Naturkosmetik engagiert sich für die Natur. Die Kooperation mit LifeTerra und weiteren Organisationen ermöglicht es uns, auf sinnvolle Weise direkt aktiv zu werden. Indem wir gemeinsam mit viel Spaß Bäume pflanzen, hoffen wir, die jungen Menschen, ihre Eltern und andere Unternehmen zu inspirieren, sich dauerhaft für den Schutz der Natur einzusetzen und Renaturierungsprojekte in ganz Europa zu unterstützen."

- Sabine Kästner, Pressesprecherin bei lavera Naturkosmetik

"Bei Life Terra sind wir überzeugt, dass die Einbindung lokaler Gemeinschaften und zukünftiger Generationen der Schlüssel ist, um der Klimakrise zu begegnen. Dieses Projekt zeigt beispielhaft, wie Klimaschutz, Umweltbildung und gesellschaftliches Engagement zusammenwirken können, um nachhaltige, positive Veränderungen zu bewirken."

- Sven Kallen, Gründer von Life Terra

Über die Partner

lavera Naturkosmetik: Seit der Gründung der Marke lavera im Jahr 1987 verfolgt Gründer und Inhaber Thomas Haase das Ziel, Naturkosmetik für alle zugänglich zu machen. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung zählt das Familienunternehmen mit mehr als 450 Mitarbeitenden zu den Pionieren der Naturkosmetik. Sein fundiertes Wissen über die Kraft der Pflanzen und der Natur beruht auf höchsten wissenschaftlichen Standards. lavera arbeitet kontinuierlich daran, die Welt durch seine Produkte und sein Engagement nachhaltiger zu gestalten. Von der Produktidee bis zur Auslieferung stammt alles aus einer Hand. Rund 250 lavera Produkte sind in 40 Ländern erhältlich. www.lavera.de

Life Terra Foundation: Life Terra ist eine europäische Klimaschutzinitiative mit Sitz in Amsterdam, Barcelona und Brüssel, die zunächst von der Europäischen Kommission im Rahmen des LIFE-Programms mitfinanziert wurde. Ihre Mission ist es, Menschen, Gemeinschaften, Unternehmen und Institutionen zu befähigen, sich wirksam für Klima- und Biodiversitätsschutz einzusetzen, indem Ökosysteme wiederhergestellt und Menschen wieder mit der Natur verbunden werden. Durch gemeinschaftliche Baumpflanzungen, Ökosystemrestaurierung, Umweltbildung und innovative Baummonitoring-Technologie macht Life Terra Klimaziele zu messbaren Ergebnissen vor Ort. Die Initiative ist in mehr als 30 europäischen Ländern aktiv und strebt die Pflanzung von 500 Millionen Bäumen in Europa an, für eine artenreichere und widerstandsfähigere Zukunft. www.lifeterra.eu

CasciNet: CasciNet ist eine gemeinschaftsgetragene soziale und landwirtschaftliche Initiative mit Sitz auf der Cascina Sant'Ambrogio, einem historischen Gutshof in Mailand, Italien. Seit 2012 verwandelt sie das Anwesen in einen Knotenpunkt für nachhaltige Landwirtschaft, Umweltbildung, soziale Innovation und gemeinschaftliches Engagement. Durch Agrarökologie, Biodiversitätsprojekte, urbane Waldgärten und Bildungsangebote fördert CasciNet die engere Beziehung zwischen Mensch und Natur und zeigt, wie Umweltregeneration und soziales Wohlergehen Hand in Hand gehen können.