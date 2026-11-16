LH Mikl-Leitner/VPNÖ-Zauner: „Tausende Landsleute haben mit Stolz Flagge bekannt“

St. Pölten (OTS) -

Am gestrigen Landesfeiertag erstrahlte ganz Niederösterreich in den blau-gelben Landesfarben. Denn der „Leopolditag“ war für viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein willkommener Anlass, den Stolz und die Zugehörigkeit zum Heimatbundesland zum Ausdruck zu bringen.

„Tausende Landsleute haben am Sonntag mit Stolz Flagge bekannt und ihrer Verbundenheit zu Niederösterreich Ausdruck verliehen. Unser Bundesland hat in den vergangenen Jahrzehnten eine beeindruckende Entwicklung hingelegt: Vor 40 Jahren ist der Beschluss für eine eigene Landeshauptstadt gefallen, Niederösterreich ist wenig später vom Randgebiet ins Herzen Europas gewandert. Heute leben wir in einem selbstbewussten, starken und erfolgreichen Bundesland. Unser Anspruch ist es, Niederösterreich weiterzuentwickeln und für die beste Zukunft unserer Kinder noch lebenswerter zu gestalten. Umso mehr freut es mich, dass wir gemeinsam im ganzen Land ein sichtbares Zeichen des Zusammenhalts gesetzt haben“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum zurückliegenden Landesfeiertag.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner unterstreicht: „Unsere Fahnenaktion zum Landesfeiertag war ein voller Erfolg. Funktionärinnen und Funktionäre aus allen Teilen des Landes sind unserem Aufruf gefolgt und haben unzählige Fotos mit der niederösterreichischen Landesfahne in den sozialen Medien geteilt. Denn Niederösterreich ist unsere Heimat und damit weit mehr als ein geografischer Ort. Die Heimat wiederum gibt ein Gefühl der Zugehörigkeit. Wir verbinden sie mit nahestehenden Menschen, unseren Traditionen und Werten genauso wie dem Wissen, gemeinsam Großes bewegen zu können. Gerade in einer Zeit des Wandels sind diese Wurzeln und das Bewusstsein für unsere gemeinsame Identität besonders wichtig.“