ÖVP-Ofner/Hammerer: SPÖ-Stadtrat Hacker muss an Bürgerversammlung zu Wiener Drogenproblematik teilnehmen

Wien (OTS) -

Die Situation rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße und das Suchthilfezentrum Jedmayer belastet die Anrainerinnen und Anrainern weiterhin sehr. Offener Drogenkonsum, Verschmutzungen und Drogenkriminalität prägen seit Jahren das Grätzel. Auf Initiative der Volkspartei Rudolfsheim-Fünfhaus wurde deshalb die Durchführung einer offiziellen Bürgerversammlung am 9. Dezember 2026 um 18:30 Uhr im Festsaal der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus (Schwendergasse 41, 1150 Wien) beschlossen. Für die Volkspartei ist klar: Die politisch Verantwortlichen der Stadt Wien müssen sich endlich persönlich den Sorgen und Fragen der Bevölkerung stellen.

„Die Menschen rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße haben ein Recht auf Sicherheit und darauf, mit ihren Anliegen ernst genommen zu werden. SPÖ-Stadtrat Peter Hacker und Drogenkoordinator Ewald Lochner sind deshalb gefordert, persönlich zur Bürgerversammlung zu kommen und endlich konkrete Lösungen für die Drogenprobleme auf den Tisch zu legen. Es kann nicht sein, dass die Bevölkerung seit Jahren unter den Zuständen leidet, während die SPÖ-Verantwortlichen der Stadt Wien die Probleme ignorieren und schön reden. Wir als Wiener Volkspartei sind die Stimme der Bürgerinnen und Bürger und werden auch weiterhin auf konkrete Verbesserungen drängen“, so Felix Ofner, Bezirksparteiobmann der ÖVP Rudolfsheim-Fünfhaus.

Dass der direkte Austausch mit der Bevölkerung ein wichtiger Schritt ist, hat sich bereits bei der Anrainerversammlung in Mariahilf im Juni gezeigt. Mehr als 100 Bürgerinnen und Bürger nutzten damals die Gelegenheit, ihre Erfahrungen und Anliegen unmittelbar an die zuständigen Stellen heranzutragen.

„Die Anrainerversammlung in Mariahilf hat bereits gezeigt, wie wichtig es ist, den Menschen vor Ort zuzuhören und ihre Sorgen ernst zu nehmen. Genau diesen direkten Austausch braucht es jetzt auch in Rudolfsheim-Fünfhaus. Die rot-pinke Stadtregierung darf bei der Drogenproblematik nicht länger wegschauen und muss endlich Maßnahmen zur Entlastung des Grätzel setzen. Die aktuelle Drogenstrategie der Stadt stammt aus dem Jahr 1999 und erwähnt den Jedmayer nicht einmal. Hacker und Lochner müssen endlich für die Sicherheit der Menschen in Mariahilf und Rudolfsheim-Fünfhaus sorgen“, betont Gerhard Hammerer, Klubobmann der ÖVP Mariahilf.

Für Ofner und Hammerer steht fest, dass eine nachhaltige Entlastung des Grätzels nur durch konkrete Maßnahmen der Stadt Wien und eine Neuaufstellung der Wiener Suchtpolitik erreicht werden kann. „Die Sorgen der Bevölkerung müssen endlich im Mittelpunkt stehen. Die Menschen erwarten sich zu Recht, dass ihre Anliegen gehört werden und den Worten auch Taten folgen. Dafür werden wir uns weiterhin mit aller Konsequenz einsetzen“, so Ofner und Hammerer abschließend.