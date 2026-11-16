Votivkirche in Orange, 1.000 Frauen in der Hofburg: RISE! startet Ab 25. November Aktionstage gegen Gewalt an Frauen!

Wien (OTS) -

Die Wiener Votivkirche leuchtet orange, 37 prominente Österreicherinnen lassen sich stellvertretend für Femizidopfer porträtieren, rund 1.000 Frauen tanzen im Festsaal der Hofburg: Mit einer Reihe von Aktionen beteiligt sich die Initiative RISE! – Women’s Voices for Change an der internationalen UN-Kampagne ORANGE THE WORLD. Diese setzt vom 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, bis zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, weltweit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Unter dem Motto „SEE THE SIGNS“ will RISE! dazu beitragen, dass Warnsignale früher erkannt werden und das Umfeld handelt – mit Kunst, prominenten Stimmen und der Unterstützung von Präventionsprojekten.

„Gemeinsam können wir ein lautstarkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Jede Frau hat ihren Wirkungsraum – und genau dort können wir beginnen: hinschauen statt wegschauen, Zivilcourage zeigen und den Mut haben, Dinge zu hinterfragen“, sagt Doris Schmidauer, die den Ehrenschutz übernommen hat. „Frauenrechte sind Menschenrechte. Und wir müssen jeder Frau vermitteln: Du bist nicht allein. Du musst dich nicht schämen. Du kannst aufstehen und dir Hilfe suchen.“

25. November, Votivkirche: INFINITY leuchtet orange

Zum Auftakt der Aktionstage lässt Künstlerin Billi Thanner ihre Installation INFINITY an der Wiener Votivkirche orange erstrahlen. Das weithin sichtbare Zeichen steht für eine gemeinsame Haltung gegen Gewalt an Frauen und die Forderung nach einer gewaltfreien Zukunft.

25. November, magdas HOTEL: RISE! Future Lab

Beim RISE! Future Lab im magdas HOTEL entwickeln rund 15 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Politik, Medien, Wirtschaft, Aktivismus und Kunst neue Perspektiven und Allianzen gegen Gewalt an Frauen. Mit dabei sind unter anderem Schauspielerin Ursula Strauss, Christoph Reisinger, Leiter der Gewaltambulanz am AKH Wien, Verfassungsrichterin Sieglinde Gahleitner und Natascha Fürst, CEO von Female Founders. Die Ergebnisse werden im Anschluss veröffentlicht.

27. November bis 6. Dezember, Künstlerhaus Wien: HEADSHOT

Mit HEADSHOT zeigen die Linzer Fotografen Iris und Erik Diewald-Hagen eine eindringliche Arbeit über Femizide und Gewalt gegen Frauen. Im historischen Nassplatten-Kollodiumverfahren porträtierten sie 37 Frauen aus dem öffentlichen Leben auf Glas, das anschließend bewusst beschädigt oder gebrochen wurde. Jedes Porträt steht für einen von 37 dokumentierten Femiziden seit dem 1. Jänner 2022 in Österreich. Grundlage sind die Erhebungen der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser (AÖF).

Zu den Porträtierten zählen unter anderem Irmgard Griss, Barbara Karlich, Michaela Kirchgasser, Proschat Madani, Mireille Ngosso, Stefanie Reinsperger, Kristina Sprenger, Katharina Straßer und Teresa Vogl. Eine weitere Teilnehmerin bleibt anonym: Sie hat einen Femizidversuch überlebt und steht stellvertretend für Frauen, die Gewalt erfahren und überlebt haben.

„Mit HEADSHOT wollen wir diesen Frauen Sichtbarkeit geben und der Ohnmacht etwas entgegensetzen. Kunst kann Gewalt nicht verhindern – aber sie kann verhindern, dass wir wegsehen“, erklärt das Künstlerpaar.

Die Ausstellung ist von 27. November bis 6. Dezember 2026 im Künstlerhaus Wien zu sehen.

28. November, Hofburg: ORANGE THE NIGHT

Am 28. November wird die Wiener Hofburg zum Schauplatz von RISE! ORANGE THE NIGHT. Rund 1.000 Frauen werden im Festsaal tanzen und damit ein Zeichen für Selbstbestimmung und ein Leben ohne Gewalt setzen. Der Abend verbindet Musik, Tanz, Theater und Performance mit gesellschaftlichem Engagement.

Zu den künstlerischen Höhepunkten zählt ein eigens entwickeltes Tanzduett der internationalen Ballettstars Liudmila Konovalova und Rebecca Horner, choreografiert von Sophie Laplane. Das Theaterkollektiv Nesterval gestaltet eine immersive Performance. Auf der Bühne stehen außerdem die Latin-Grammy-nominierte Musikerin Tamara Flores, die kanadische Sängerin Rachelle Jeanty, die iranische Newcomerin Vazista, Singer-Songwriterin Christl, die Klassikkünstlerinnen Sophie und Ania Druml, Pianistin Alexandrea Silocea sowie Singer-Songwriter Felix Kramer. Für die Tanzbeats sorgt DJ Dominique Jardin, bekannt vom Electric Love Festival. Durch das Programm führen Lilian Klebow und Mari Lang. Auch die Kampagne SCHWEIGEN wird an diesem Abend präsentiert.

Einlass ist ab 19:00 Uhr, Programmbeginn um 20:00 Uhr. Tickets sind über www.women-rise.at erhältlich. Der Reinerlös kommt Projekten zur Gewaltprävention zugute.

28. November, Parlament: Männer brechen das SCHWEIGEN

Mehr als 40 prominente Männer – darunter Dirk Stermann, Cornelius Obonya, Paul Pizzera und Philipp Hansa – rufen in der unabhängigen Social-Media-Kampagne „SCHWEIGEN – Männer gegen Gewalt an Frauen“ andere Männer dazu auf, bei Gewalt und Sexismus nicht länger wegzusehen. Die ersten sechs Videos der von Peter Praschinger, Alexander Reinberg, Patrick Wally und Daniel Rutz pro bono realisierten Initiative erreichten plattformübergreifend über 2,4 Millionen Aufrufe und mehr als 1,2 Millionen Konten im deutschsprachigen Raum. Allein das zentrale Kampagnenvideo wurde über 1,34 Millionen Mal angesehen (Stand: 16. November 2026).

„Gewalt gegen Frauen beginnt ja viel früher. Das beginnt nicht bei Schlägen, bei Morden. Das beginnt ja bei schirchen Reden“, sagt Dirk Stermann. Peter Praschinger, Initiator und künstlerischer Leiter der Kampagne, ergänzt: „Das Schweigen bröckelt. Wir wollen keine belehrenden Zeigefinger, sondern Männer dort ansprechen, wo Gewalt im Alltag beginnt – bei der Sprache und beim Wegsehen. Schweigen schützt immer die Täter, Haltung schützt Frauen.“

Am 28. November um 13:00 Uhr ist eine öffentliche Aktion vor dem österreichischen Parlament geplant.

Ticketerlöse für Präventionsprojekte

Mit den Ticketerlösen unterstützt RISE! konkrete Präventionsarbeit: STAR*K, ein Projekt der Caritas Wien, sensibilisiert Jugendliche und junge Erwachsene seit 2019 für Zivilcourage und Geschlechterrollen. Die herVOICE school von MADITA begleitet Mädchen ab 14 Jahren mit Peer-Mentoring und Workshops gemeinsam mit Frauen aus der Wirtschaft.

„RISE! lebt von der Kraft des Gemeinsamen - ganz besonders Danke ich in diesem Zusammenhang auch der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Kunst verbindet uns und schafft einen Zugang zu Themen, bei denen Worte manchmal nicht ausreichen“, sagt Initiatorin und Produzentin Christine Klimaschka. „Mit RISE! wollen wir Menschen nicht nur berühren, sondern zum Hinsehen und Handeln bewegen. Denn Veränderung passiert nicht von allein – wir alle können Teil davon sein.“

Alle Termine

25. November – INFINITY Lichtinstallation von Billi Thanner Votivkirche, Rooseveltplatz 8, 1090 Wien 25. November – RISE! Future Lab magdas HOTEL, Wien 27. November bis 6. Dezember – HEADSHOT Fotoausstellung, Künstlerhaus Wien, Karlsplatz 5, 1010 Wien 28. November, 13:00 Uhr – SCHWEIGEN Öffentliche Aktion und Fototermin Vor dem Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien 28. November – RISE! ORANGE THE NIGHT Hofburg Wien, Festsaal, Heldenplatz, 1010 Wien Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr Tickets: www.women-rise.at

Datum: 25.11.2026 - 10.12.2026

Art: Allgemeine Termine

Ort: Wien

URL: https://women-rise.at/de