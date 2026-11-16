- 16.11.2026, 14:49:32
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AVISO: Forum Wirtschaft am 19.11.2026
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer etabliert erstmals einen Wirtschaftspolitischen Beirat im Wirtschaftsministerium. Das unabhängige Expertengremium vereint wissenschaftliche Expertise und unternehmerische Praxis. Beim Auftakt des Forum Wirtschaft werden der neue Beirat sowie sein erster Bericht mit zentralen Weichenstellungen für mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit vorgestellt.
Wir laden Sie herzlich zum Medien-Hintergrundgespräch im Vorfeld der Präsentation ein.
Termin: Donnerstag, 19. November 2026, 10:30 Uhr
Ort: sophie7, Raum „Freiraum“, Apollogasse 21, 1070 Wien
Gesprächspartner:
- Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus
- Univ.-Prof. Dr. Tobias Thomas, Vorsitzender des Wirtschaftspolitischen Beirats
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, am Forum Wirtschaft mit der Vorstellung des ersten Berichts teilzunehmen sowie Foto- und Videoaufnahmen zu machen.
Wir bitte Sie um Anmeldung unter [email protected] mit Hinweis, ob Sie nur am Gespräch oder auch an der Veranstaltung teilnehmen werden.
Forum Wirtschaft und Medien-Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer etabliert erstmals einen Wirtschaftspolitischen Beirat im Wirtschaftsministerium. Das unabhängige Expertengremium vereint wissenschaftliche Expertise und unternehmerische Praxis. Beim Auftakt des Forum Wirtschaft werden der neue Beirat sowie sein erster Bericht mit zentralen Weichenstellungen für mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit vorgestellt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, am Forum Wirtschaft mit der Vorstellung des ersten Berichts teilzunehmen sowie Foto- und Videoaufnahmen zu machen. Gesprächspartner: Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus Univ.-Prof. Dr. Tobias Thomas, Vorsitzender des Wirtschaftspolitischen Beirats
Datum: 19.11.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Sophie7, Raum "Freiraum"
Apollogasse 21
1070 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
Andrea Gesierich, MA
Pressesprecherin des Bundesministers
Telefon: +43 664 9657965
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmwet.gv.at
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