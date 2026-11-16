SPÖ-Seltenheim rät ÖVP: „Weniger Querschüsse, härter arbeiten für Österreich“

Wien (OTS) -

Nach den aktuell fast täglichen öffentlichen Attacken der ÖVP auf Finanzminister Markus Marterbauer appelliert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim an die Volkspartei, sich auf ihre Aufgabe zu besinnen: „Die Menschen in Österreich haben diese Regierung nicht gewählt, damit sich die ÖVP am eigenen Koalitionspartner abarbeitet. Sie erwarten, dass die Preise runtergehen, dass ihre Jobs sicher sind und dass das Budget gerecht saniert wird. Dafür sitzt die ÖVP in der Regierung. Jede Stunde, die sie in Attacken auf Marterbauer steckt, fehlt bei der Arbeit für die Menschen. Mein Rat an die ÖVP: Weniger Querschüsse, härter arbeiten für die Österreicherinnen und Österreicher.“ ****

Von Ministerin Bauer über Staatssekretärin Zehetner bis zu Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer, von Landeshauptfrau Mikl-Leitner über Landeshauptmann Stelzer bis VPNÖ-Klubobmann Hackl: „Die ÖVP feuert aus allen Rohren auf den eigenen Koalitionspartner. Sogar die Staatssekretärin im Finanzministerium rückt gegen den eigenen Minister aus. Das schwächt am Ende nicht Markus Marterbauer, sondern die ganze Regierung“, so Seltenheim.

Dass sich die ÖVP ausgerechnet am Regierungsmitglied mit den besten Vertrauenswerten abarbeitet, spreche für sich. „Markus Marterbauer liegt im Vertrauensindex seit Monaten an der Spitze der Regierung. Die Menschen schätzen, dass er das Budget mit ruhiger Hand und klarem, sozialem Kompass saniert. Die Dauerkritik der ÖVP sagt mehr über die ÖVP aus als über den Finanzminister.“

In der Sache bleibt der Bundesgeschäftsführer klar: „Wenn Marterbauer fordert, dass internationale Großkonzerne ihren fairen Beitrag leisten, ist das kein ‚Klassenkampf‘, sondern Hausverstand. ‚Irrsinn‘ ist, dass internationale Großkonzerne Milliardengewinne einstreifen, ohne ihren fairen Beitrag zu leisten, während die Menschen das Budgetloch stopfen sollen, das die ÖVP gemeinsam mit den Grünen hinterlassen hat. Wer das Loch gegraben hat, sollte dem, der es zuschüttet, nicht die Schaufel wegnehmen.“ (Schluss) th/bj