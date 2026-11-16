Blut-Lagerstände wegen frühzeitiger Grippewelle auf kritisch niedrigem Niveau – Rotes Kreuz ruft dringend zur Blutspende auf!

Wien (OTS) -

Dass derzeit viele Menschen krankheitsbedingt ausfallen, hat dramatische Auswirkungen auf die Blut-Lage: Vor allem in den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien sind die Lagerstände auf ein kritisch niedriges Niveau gesunken. Im Osten Österreichs liegen sogar weniger als 50 Prozent der gewünschten Blutkonserven auf Lager. Das Rote Kreuz warnt: Damit weiterhin alle Patientinnen und Patienten in Österreich mit lebensrettendem Blut versorgt werden können, wird jede einzelne Spende dringend gebraucht!

Dr. Christof Jungbauer, medizinischer Leiter der Rotkreuz-Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland: „Während die Blutkonserven zur Neige gehen, steigt der Bedarf in den Spitälern in der kalten Jahreszeit. Blutkonserven werden nicht nur nach Unfällen und bei Operationen benötigt, sondern auch für die Behandlung von chronischen Krankheiten oder schweren Infektionen, wie sie in der Grippezeit auftreten. Wir rufen alle gesunden Erwachsenen auf, jetzt zur Blutspende zu kommen! Für gute Planbarkeit und möglichst wenig Wartezeiten bitten wir Sie, vorab einen Termin zu reservieren unter www.blut.at!“

Wartefristen nach Erkältungen (Richtwerte):

Leichter, banaler Infekt (Temperatur < 38 °C, keine starke Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes): 7 Tage

Hoch fieberhafter Infekt (Temperatur > 38 °C, stark beeinträchtigter Allgemeinzustand): 4 Wochen nach Beschwerdefreiheit bzw. nach der letzten Antibiotikaeinnahme

Nur 3,5 Prozent der spendenfähigen Bevölkerung spenden Blut

Dr. Jungbauer weiter: „Österreichweit spenden leider nur 3,5 Prozent der Bevölkerung im spendenfähigen Alter Blut. Aber 100 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher verlassen sich darauf, im Notfall eine lebensrettende Blutspende zu erhalten. Damit diese Rechnung aufgeht, sind wir auf regelmäßige Spenden angewiesen. Besonders junge Menschen sind jetzt gefragt, denn viele langjährige und treue Spender:innen erreichen mittlerweile die Altersgrenze für Blutspenden. Blut ist ein lebenswichtiges Notfallmedikament und kann bis heute nicht künstlich hergestellt werden. Alle 90 Sekunden wird eine Konserve benötigt.“

Gleich Termin vereinbaren: www.blut.at

Blut spenden dürfen grundsätzlich alle Menschen im Alter von 18 bis 70 Jahren (Erstspender:innen bis zum 60. Geburtstag), die gesund sind und gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Mitzubringen sind ein gültiger Ausweis und etwas Zeit. Auf www.blut.at alle Blutspendeaktionen in der Nähe finden und Termin vereinbaren! Mit dem Online-Check auf der Webseite lässt sich in wenigen Minuten prüfen, ob alle Kriterien für eine Blutspende aktuell erfüllt sind.

Dr. Jungbauer abschließend: „Leider sind auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Krankheitswelle betroffen. Wir bitten daher um Verständnis, falls es vereinzelt zu Wartezeiten kommt!“

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