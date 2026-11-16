Topbesetzer ORF/SWR-Thriller „Wenn das Licht gefriert“ am 29. November in ORF 2

Wien (OTS) -

Auf gefährliche Wahrheitssuche rund um ihren von Erwin Steinhauer dargestellten Ehemann begibt sich Adele Neuhauser am Sonntag, dem 29. November 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON im neuen ORF/SWR-Thriller „Wenn das Licht gefriert“, wenn sie sich mit einem schrecklichen Verdacht konfrontiert sieht, der ihr Leben völlig aus der Bahn wirft. Die Alzheimer-Erkrankung ihres Ehemannes zehrt an ihren Kräften – doch damit nicht genug. Als der 26 Jahre zurückliegende Mord an der besten Freundin der gemeinsamen Tochter im Fernsehen noch einmal aufgerollt wird, offenbart ihr Mann Wissen, das eigentlich nur der Täter haben kann. Der Drang, die Wahrheit herauszufinden, ist stärker als der Wunsch, zu ihrem alten Leben zurückzukehren. Daher beschließt Elisabeth, die Geschehnisse selbst aufzuarbeiten – und begibt sich dabei in höchste Gefahr. In Andreas Prochaskas Fernsehfilm standen neben Adele Neuhauser und Erwin Steinhauer im November und Dezember 2025 in Niederösterreich (u. a. Tulln und Klosterneuburg) und Wien in weiteren Rollen u. a. auch Anna Unterberger, Christoph Luser, Fritz Karl, Gerhard Liebmann, Johanna Gastdorf, Agnes Hausmann und Paula Hainberger vor der Kamera. Das Drehbuch nach einem Roman von Roman Klementovic stammt aus der Feder von Karin Lomot. Weitere Informationen zum Inhalt des Films sind auf https://presse.ORF.at zu finden.

Erste Einblicke in „Wenn das Licht gefriert“ gab Darsteller Erwin Steinhauer heute, am Montag, dem 16. November 2026, im Rahmen von Pressegesprächen im Café Français in Wien.

Erwin Steinhauer: „Erfahrung mit der Darstellung dieser Erkrankung“

„Es handelt sich um eine sehr spannende Geschichte. Es geht um einen Alzheimer-Patienten, der mit seiner Frau lebt und von ihr aufopfernd gepflegt wird. Er ist schon in der Phase, in der andere auch bemerken, dass er erkrankt ist. Es gibt drei Stufen: die erste ist, dass man selbst bemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. In der zweiten bemerken es auch andere, und in der dritten Stufe bemerken es nur noch die anderen. Mein Film-Charakter ist in einer Mittelposition.“ Weiters zum Inhalt des Films: „Im Fernsehen läuft ein Beitrag über einen Mordfall, der viele Jahre zurückliegt und die Freundin unserer Tochter betroffen hat. In der Aufklärung dieses Mordfalls ist nichts weitergegangen. Während der Ausstrahlung sagt er plötzlich Dinge, die er nicht wissen kann.“ Über die Vorbereitung auf die Rolle: „Ich habe Erfahrung mit der Darstellung dieser Erkrankung. Ich habe vor Jahren für die Josefstadt in ‚Vater‘ gespielt. Im Zuge der Vorbereitung auf diese Rolle habe ich mich an einen Freund erinnert, der sich im AKH um diese Erkrankung kümmert. Ich habe ihn angerufen und die Möglichkeit bekommen, Patienten in verschiedenen Stadien zu sehen. Das hat mir die Augen geöffnet und gezeigt, wie ich die Krankheit darstellen kann, ohne es platt wirken zu lassen.“

„Wenn das Licht gefriert“ ist eine Produktion von Gebhardt Productions in Koproduktion mit ORF und SWR, gefördert von FISAplus und dem Land Niederösterreich.