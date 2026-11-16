Lichterzauber in Mariazell: Ein Berg voller Weihnachtsmagie!

Mariazell (OTS) -

Funkelnde Lichter, winterliche Bergluft und Vorfreude auf Weihnachten: Ab Donnerstag, 19. November 2026, lädt der Lichterzauber auf der Mariazeller Bürgeralpe wieder zum Staunen ein. Mit der Seilbahn Bürgeralpe Express geht es direkt vom Ortszentrum hinauf auf 1.267 Meter – mitten hinein in eine leuchtende Winterwelt.

Winterzauber zwischen Licht und Natur

Der neu gestaltete Rundweg führt durch das Holzknechtland, wo strahlende Skulpturen und glitzernde Bäume die Berglandschaft kunstvoll in Szene setzen. Am Bergsee begeistert eine spektakuläre Wassershow, bei der Licht und Musik zusammenspielen. Ein besonderer Höhepunkt ist das „Sprechende Buch“, das heuer erstmals in Österreich zu erleben ist. Kulinarische Genüsse im Berggasthof und wärmende Getränke in der Arche des Waldes runden den Ausflug ab.

Mariazell wird zur magischen Weihnachtswelt

Auch im Tal zieht am 19. November Weihnachtszauber ein: Zeitgleich öffnet der Mariazeller Advent seine Pforten und verwandelt den weltberühmten Wallfahrtsort in eine magische Weihnachtswelt. Vor der eindrucksvollen Kulisse der Basilika laden traditionelle Adventstände, Handwerkskunst und regionale Köstlichkeiten zum Verweilen ein. Gemeinsam mit dem Lichterzauber auf der Bürgeralpe entsteht ein Weihnachtserlebnis, das es so nur einmal in Österreich gibt.

Jetzt Tickets sichern und Winterzauber erleben!

Der Lichterzauber ist von 19. November 2026 bis 6. Februar 2027 an ausgewählten Tagen von 16.30 bis 19.45 Uhr geöffnet. Eintritt und gewünschtes Zeitfenster lassen sich bequem vorab online buchen. Der Veranstalter empfiehlt, den Online-Vorverkauf insbesondere für die begehrten Wochenenden zu nutzen.

Entspannt anreisen mit der Mariazellerbahn

Ab 21. November verbindet das Kombiticket die Hin- und Rückfahrt von St. Pölten nach Mariazell mit der Berg- und Talfahrt im Bürgeralpe Express sowie dem Eintritt zum Lichterzauber. An ausgewählten Tagen im Advent stehen zusätzliche Sonderzüge für die Heimreise nach St. Pölten bereit – Abfahrt in Mariazell jeweils um 20.06 Uhr.

Alle Infos und Tickets:

www.buergeralpe.at/winter/lichterzauber/

lichtergarten.at/lichterzauber/

Kombiticket Mariazellerbahn & Lichterzauber:

www.mariazellerbahn.at/angebote/mariazellerbahn-und-lichterzauber-buergeralpe

Mariazeller Advent:

https://www.mariazeller-advent.at/?tag=2026-11-19