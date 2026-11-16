Allianz Neue Kammer tritt zur Ärztekammerwahl 2027 an

Wien (OTS) -

Die „Allianz Neue Kammer“ tritt bei der Wiener Ärztekammerwahl im März 2027 mit einer gemeinsamen Liste und einem klaren Führungsanspruch an. Bei einer Pressekonferenz am Montag stellte die „Allianz Neue Kammer“ ihren Reformanspruch vor. Die Allianz erfahrener Ärztinnen und Ärzte aus Krankenhäusern, Ambulatorien, Kassen- und Wahlarztordinationen eint das Ziel einer Ärztekammer, die sich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentriert: Eine starke Interessenvertretung „auf der Seite der Wiener Ärztinnen und Ärzte“ und „nicht als verlängerter Arm der Politik“ oder „zum Selbstzweck“.

Kammerreform für starke Interessenvertretung für Wiener Ärztinnen und Ärzte

„Wir treten als Team an, um die Wiener Ärztekammer grundlegend zu reformieren. Die bevorstehende Gesundheitsreform und die - zu Recht - schlechte Stimmung innerhalb der Wiener Ärztinnen – und Ärzteschaft erfordern dringend eine unabhängige, transparente und durchsetzungsstarke Interessenvertretung. Die Kammer muss Gesundheitspolitik aktiv mitgestalten und wieder für ihre Mitglieder da sein – nicht umgekehrt“, betont Ass.-Prof. Dr. Johannes Kastner, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie.

Kastner hinterfragt die Notwendigkeit von 64(!) Referaten mit zahlreichen Referatsleitern, Co-Referenten und Stellvertretern: „Wo bleibt der konkrete Mehrwert für die Ärztinnen und Ärzte?“

Und stellt klar: „Es muss auf ein leistungs- und projektorientiertes System umgestellt werden. Gute Ideen werden auch in Zukunft gefördert. Fixe Referatsdotierung in dieser exorbitanten Höhe sind keineswegs erforderlich!“

Geht es nach der „Allianz Neue Kammer“ muss die Wiener Ärztekammer von einer Organisation, die nur blockiert, wieder zum Reformmotor im Gesundheitswesen werden und mit konstruktiven Vorschlägen die Diskussion prägen.

Ein Team – gemeinsames Ziel - unterschiedliche ärztliche Perspektiven

Fachärztliche Versorgung – Univ.-Prof. Mag. Dr. med. univ. Bonni Naiju Syeda, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie:

„Erst am Freitag haben die Gesundheitsreferenten der Länder erneut mehr Geld für die Spitäler und die fachärztliche Versorgung gefordert. Dabei könnten viele fachärztliche Leistungen deutlich günstiger in Kassenfacharztordinationen erbracht werden. Diese auch vom Rechnungshof empfohlene Verlagerung von Leistungen in den niedergelassenen Bereich müssen wir endlich umsetzen.

Auch die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen muss in Facharztordinationen möglich sein. Für den Ausbau der geplanten Facharztzentren haben wir bereits konkrete Konzepte erarbeitet und sind gerne bereit, diese vorzustellen.“

„Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ohne Kassenvertrag müssen selbst entscheiden können, ob sie als Wahlärztinnen und -ärzte tätig sein oder als Privatärztinnen und - ärzte arbeiten möchten. Diese Wahlfreiheit besteht derzeit nicht. Die Allianz Neue Kammer lehnt jedenfalls eine Deckelung der Wahlarzthonorare ab“, bekräftigt Syeda.

Allgemeinmedizin – Dr. Irene Lachawitz, niedergelassene Allgemeinmedizinerin:

„Viele Patientinnen und Patienten wollen ihre Hausärztinnen und Hausärzte, die sie kennen und denen sie vertrauen. Und viele Hausärztinnen und Hausärzte wollen ihre eigene Praxis führen – aber Einzelpraxis muss nicht Einzelkämpfer heißen! Deshalb fordern wir das Modell „Hausarztzentren“: gleiche Förderung zur Anstellung von Gesundheitsberufen wie Pflegepersonal, Sozialarbeit, Psychotherapie etc. in den Einzelordinationen wie für Primärversorgungszentren.

Dazu kommt die unkomplizierte Möglichkeit, weitere Ärztinnen und Ärzte anzustellen. Bisher ist gerade die Anstellung eines weiteren Arztes bzw. einer weiteren Ärztin de facto nicht möglich, sondern ein komplizierter Bewilligungsprozess mit Krankenkasse, der meistens mit einer Ablehnung endet. Nach unserem Modell soll jede Einzelpraxis ohne vorherige Bewilligung der Krankenkasse eine weitere Ärztin oder einen weiteren Arzt anstellen können. Darüber hinaus stehen wir natürlich auch in Hausarztzentren zur Arbeit in multiprofessionellen Teams aus Ärztinnen und Ärzten und Gesundheitsberufen. Gemeinsam arbeiten – für eine starke, persönliche und moderne wohnortnahe Versorgung! Dafür steht und kämpft die „Allianz Neue Kammer“.

Ärztlicher Nachwuchs – Dr. Jürgen Michael Alphonsus:

„Die Ärztekammer-Regierung unter Steinhart hat bei der Reform der Basisausbildung versagt. Ihr Zickzackkurs macht sie politisch mitverantwortlich für den Ausbildungsstau, den sie heute beklagt. Steinhart‘s Ruf nach einer Ausbildungsgarantie ist ein Schnellschuss. Wer den Einstieg verspricht, ohne finanzierte Ausbildungsstellen im Fach zu sichern, produziert eine neue Ärzteflut ohne Perspektiven.“

Spitalsärzte - Dr. Johannes Kastner, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie:

„Unsere Spitalsärztinnen und Spitalsärzte leisten tagtäglich Spitzenmedizin! Aber auf faire Gehälter, gute Arbeitsbedingungen und moderne Führungskultur - statt veralteter Hierarchien - heißt es seitens der Stadt Wien seit drei Jahren: bitte warten...

Auch wenn die Verantwortung für die Umsetzung des zweiten Personalpakets bei Stadtrat Hacker liegt, muss sich die Standesvertretung der Wiener Ärztekammer den Vorwurf gefallen lassen, dass sie sich zu wenig eingesetzt hat. Dass konsequente Interessenvertretung etwas bewirken kann, habe ich gemeinsam mit dem Betriebsrat am AKH und unserem Programm „Leben, Zeit und Geld“ bewiesen. Wir wollen eine Wiener Ärztekammer, die den Betriebsräten und Personalvertretungen den Rücken stärkt und gegenüber der Stadt Wien konsequent auf Ergebnisse drängt – ohne parteipolitische Rücksichtnahmen, sondern ausschließlich im Interesse unserer Spitalsärztinnen und Spitalsärzte! Dafür treten wir an: Allianz Neue Kammer“

Führungsanspruch nach der Wahl: eine starke Stimme für die Ärzteschaft

Die „Allianz Neue Kammer“ sieht als eine Kernaufgaben der Kammer vor allem eine durchsetzungsstarke Vertretung gegenüber Politik, Sozialversicherung und Krankenanstaltenträgern. „Jetzt sitzt die Ärztekammer am Beifahrersitz. Die Wiener Ärztinnen und Ärzte zahlen horrende Spritkosten für eine Reise ohne Ziel. Wir wollen ans Lenkrad, um die Wiener Ärztinnen und Ärzte in eine sichere und moderne Zukunft führen zu können“, sind sich alle vier Vertreterinnen und Vertreter der „Allianz Neue Kammer“ einig. „Unser Ziel ist eine sachorientierte und parteipolitisch unabhängige Kammerpolitik, die den Interessen der Mitglieder und einer guten Patientinnen- und Patientenversorgung verpflichtet ist. Denn der Patient steht im Mittelpunkt.”

Das gesamte Team und das Reformprogramm der „Allianz Neue Kammer“:

www.allianzneuekammer.at