40.000 Kilometer bringen 40.000 Euro für LICHT INS DUNKEL mit ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Die „40.000-Kilometer-Challenge“ von ORF Radio Vorarlberg war ein voller Erfolg. In der Woche vom 9. bis zum 15. November 2026 sammelten die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger beim Laufen, Wandern, Spazierengehen und Radfahren Kilometer für den guten Zweck. Am Sonntag, dem 15. November, stand fest: Das gemeinsame Ziel von 40.000 Kilometern ist erreicht. Die Gunz Warenhandels GmbH aus Mäder macht daraus 40.000 Euro für LICHT INS DUNKEL.

Motiviert bei jedem Wetter

Besonders bemerkenswert war der Einsatz der Teilnehmenden angesichts des anhaltenden Regens. Ganz nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“ zog es viele in dieser Bewegungswoche mit Regenmantel und Gummistiefel an die frische Luft. Beim Auftakt-Lauf am 9. November vom Stadion Schnabelholz des SCR in Altach zur Firma Gunz in Mäder waren mehrere Schulklassen am Start. Gesammelt wurde die ganze Woche: Schulen, Vereine, die unterschiedlichsten Gruppen und zahlreiche Einzelpersonen trugen zum stolzen Gesamtergebnis bei. Mitgemacht haben auch Teilnehmende vom Radmarathon Arlberg Giro, die bereits im Sommer 7.000 Kilometer für LICHT INS DUNKEL zurückgelegt haben.

ORF Vorarlberg unterstützt Inklusionsprojekt „CultWerk“

2026 gehen die LICHT INS DUNKEL-Spenden in Vorarlberg unter anderem an das inklusive handwerkliche CoWorking-Projekt „CultWerk“ in Bludenz. Das ist eine Arbeits- und Dienstleistungsinitiative der Caritas Vorarlberg für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder einer kognitiven Beeinträchtigung. Für viele – oft junge – Erwachsene dient die Tätigkeit hier als Sprungbrett in den Arbeitsmarkt. Sie können aktiv und sinnstiftend am Arbeits- und Gesellschaftsleben teilhaben.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Für die ‚40.000-Kilometer-Challenge‘ sind viele gelaufen, gewandert und geradelt. Sie alle schafften gemeinsam eine Strecke, die einmal um die Erde reicht. Mein großer Dank geht an die Gunz Warenhandels GmbH, die für jeden absolvierten Kilometer einen Euro für LICHT INS DUNKEL spendet. Dieses Ergebnis ist für Projekte wie die inklusive Werkstätte ‚CultWerk‘ in Bludenz eine wichtige Unterstützung.“

Roman Neugebauer, Projektverantwortlicher „40.000-Kilometer-Challenge“ ORF Vorarlberg: „Was mir von dieser Woche besonders bleibt, sind die Menschen, die trotz Regens hinausgegangen sind, um anderen zu helfen. Jeder einzelne Beitrag hat uns dem Ziel nähergebracht. Dass wir gemeinsam die 40.000 Kilometer für LICHT INS DUNKEL geschafft haben, macht mich unglaublich dankbar.“

Michael Temel, Geschäftsführer Gunz Warenhandels GmbH: „Zum 40-jährigen Bestehen der Firma Gunz wollten wir etwas ganz Besonderes machen. Wir sind sehr stolz darauf, dass so viele Menschen mitgemacht haben. Das ist ein starkes Zeichen des Zusammenhalts. Wir freuen uns über das gemeinsame Ergebnis: 40.000 Euro, die wir über den ORF Vorarlberg für LICHT INS DUNKEL spenden dürfen.“