Inklusive Bildung darf keine Wohnortlotterie sein

Wien (OTS) -

"Ob ein Kind mit Behinderung eine Chance hat auf eine inklusive Schullaufbahn, ist eine Wohnortlotterie", kritisiert Diakonie Direktorin Maria Katharina Moser.

Rund 31.400 Kinder und Jugendliche in Österreich haben sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF). Nur knapp zwei Drittel von ihnen werden inklusiv beschult, über ein Drittel besucht in eine Sonderschule. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen den Bundesländern: Während in Tirol, Vorarlberg, Niederösterreich und Wien weniger als die Hälfte der Kinder mit SPF eine Regelschule besuchen, sind es in Kärnten 80% und in der Steiermark 84% - noch. Denn das aktuelle steierische Regierungsprogramm sieht wieder Sonderschulklassen vor.

Kinder mit und ohne Behinderungen sollen miteinander lernen. Darauf hat sich Österreich vor bald 20 Jahren mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet. "Ob Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt Zugang zu schulischem Unterricht haben, darf nicht davon abhängen, in welchem Bundesland sie aufwachsen", so Moser.

Der Lernort prägt den weiteren Lebensweg

Wo Kinder lernen, hat Folgen weit über die Schulzeit hinaus. Eine Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) zeigt: Zwei Jahre nach dem Verlassen der Sonderschule ist mehr als jede/r zweite Schüler:in mit Sonderpädagogischem Förderbedarf ohne Anschluss an Bildung, Arbeit oder Unterstützungsangebote. Unter Jugendlichen mit SPF, die in einer Regelschule unterrichtet wurden, betrifft das nur etwas mehr als jede vierte Person. Zahlen aus Deutschland zeigen ein ähnliches Bild: Zwei Jahre nach der 9. Klasse ist nur gut ein Viertel der ehemaligen Förderschüler:innen in einer regulären Ausbildung. Bei Jugendlichen aus Regelschulen sind es knapp die Hälfte. „Inklusive Bildung ist die beste Vorbereitung auf ein selbstbestimmtes Leben und einen Platz in der Arbeitswelt. Wer Kinder früh segregiert, verbaut ihnen Wege, die später kaum noch zu öffnen sind“, erklärt Moser.

Schulassistenz als Schlüssel

Ein zentrales Mittel für gelingende Inklusion ist die Schulassistenz. Sie unterstützt Kinder etwa bei Mobilität, Kommunikation, Pflege und beim Lernen im Schulalltag. Für viele Kinder ist sie erst die Voraussetzung, um überhaupt eine Regelschule besuchen zu können. Doch auch die Schulassistenz ist in jedem Bundesland anders geregelt. Einen bundesweiten, einklagbaren Rechtsanspruch gibt es nicht. Wie es gut gehen kann, zeigt Oberösterreich. Dort ist die Diakonie mit über 800 Schulassistent:innen im Einsatz. „Wir sehen jeden Tag, was Schulassistenz möglich macht: Kinder lernen mitten in ihrer Klasse, werden selbstständiger und gehören einfach dazu. Unsere Assistent:innen arbeiten seit Jahren eng mit den Schulen zusammen und stellen sich flexibel darauf ein, was ein Kind gerade braucht“, sagt Maria Moser. Das deckt sich mit internationaler Forschung: Schulassistenz wirkt dann am besten, wenn sie gut in Schule und Unterricht eingebunden ist und die Selbstständigkeit der Kinder fördert.

Forderungen der Diakonie

„Schulassistenz darf kein Glücksfall sein, sondern muss ein Recht werden für alle, die es brauchen“, betont die Diakonie-Direktorin. Die Diakonie fordert daher einen bundesweiten Rechtsanspruch und den Ausbau der Schulassistenz mit einheitlichen Standards sowie eine gesicherte Finanzierung und Investitionen in ein inklusives Bildungssystem statt in neue Sonderschulplätze.

Bundesländervergleich zur Inklusion in der Schule zum Nachlesen

Ausführliche Analysen zu den derzeitigen Mängeln bei der schulischen Inklusion und die Forderungen dazu stehen im Bericht „Schulische Inklusion in Österreich 2026“ von Diakonie, Lebenshilfe Österreich und Inklusion Österreich. Er vergleicht erstmals systematisch, wie die neun Bundesländer schulische Inklusion umsetzen. Der Bericht ist hier abrufbar: Schulische Inklusion in Österreich 2026 (PDF)