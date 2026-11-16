Krems (OTS) -

Eine besondere Ehre und ein starkes Zeichen internationaler Wertschätzung: Am Freitag, dem 13. November 2026, wurde Mag. Filip Deimel, Leiter der Gruppe Gesundheit und Soziales beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, in der Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam in Wien für sein langjähriges Engagement in der Zusammenarbeit mit Vietnam ausgezeichnet. Die Ehrung wurde durch den vietnamesischen Botschafter, S. E. Dr. Vũ Lê Thái Hoàng, persönlich überreicht und unterstreicht die Bedeutung einer über viele Jahre gewachsenen, vertrauensvollen Partnerschaft zwischen Vietnam und Niederösterreich.

Zu diesem Anlass wurde Filip Deimel von Heinz Boyer, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender des IMC Krems, Udo Brändle, Geschäftsführer des IMC Krems, sowie Markus Golla, Institutsleiter für Pflegewissenschaft am IMC Krems und Prokurist des International Nursing Centers (INC), begleitet. Gemeinsam wohnten sie der feierlichen Auszeichnung bei und brachten damit auch ihre persönliche Wertschätzung für den langjährigen Wegbegleiter zum Ausdruck.

Langjährige Freundschaft und erfolgreiche Zusammenarbeit

Das IMC Krems verbindet seit vielen Jahren eine enge und erfolgreiche Partnerschaft mit Vietnam. Was mit internationalen Bildungskooperationen begann, hat sich zu einer nachhaltigen Zusammenarbeit entwickelt, die von gegenseitigem Vertrauen, fachlichem Austausch und gemeinsamen Zukunftsperspektiven geprägt ist.

Eine Weiterentwicklung dieser Beziehungen stellt das International Nursing Center (INC) dar, ein herausragendes Kooperationsprojekt zwischen zwei Hochschulen und der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA). Das Projekt verbindet Sprachenausbildung in Vietnam und erstklassige internationale Pflegeausbildung in Krems mit langfristigen Perspektiven im niederösterreichischen Gesundheitswesen. Nach der erfolgreichen Ausbildung und Integration der ersten 150 Pflegekräfte aus Vietnam wird dieses Vorzeigeprojekt nun mit weiteren 110 engagierten Fachkräften fortgesetzt. Damit steht das INC beispielhaft für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen, öffentlichen Institutionen und internationalen Partnern und unterstreicht die Vorreiterrolle des IMC Krems.

Eine herausragende Rolle in dieser Partnerschaft nimmt auch der vietnamesische Botschafter, S. E. Dr. Vũ Lê Thái Hoàng, ein. Durch sein außergewöhnliches persönliches Engagement, seine Offenheit und seine kontinuierliche Unterstützung hat er entscheidend dazu beigetragen, die Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Niederösterreich weiter zu festigen und neue gemeinsame Perspektiven zu eröffnen. Sein Einsatz bildet eine unverzichtbare Brücke zwischen den Partnern und ist ein wesentlicher Grundstein für die erfolgreiche Weiterentwicklung dieser Verbindung.

Eine wesentliche Grundlage dafür bildet die kontinuierliche und konstruktive Unterstützung durch das Land Niederösterreich. Insbesondere im Zusammenhang mit dem International Nursing Center hat sich Filip Deimel über viele Jahre als engagierter, fachlich versierter und verlässlicher Partner erwiesen. Mit seinem persönlichen Einsatz, seinem Verständnis für internationale Zusammenarbeit und seinem Blick für nachhaltige Entwicklungen hat er die Umsetzung und Weiterentwicklung dieses Projekts wesentlich begleitet.

Anerkennung für persönliches Engagement

Mit der Auszeichnung durch den vietnamesischen Botschafter erfährt dieses Engagement nun eine internationale Würdigung. Die Ehrung steht zugleich für die hohe Wertschätzung, die der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Vietnam und Niederösterreich entgegengebracht wird.

Für Heinz Boyer, der die internationalen Beziehungen des IMC Krems zu Vietnam vor vielen Jahren maßgeblich aufgebaut hat, ist diese Auszeichnung ein erfreuliches Zeichen gelebter Partnerschaft.

„Internationale Zusammenarbeit lebt von gegenseitigem Vertrauen, gemeinsamen Zielen und vor allem von Menschen, die mit Überzeugung und persönlichem Engagement Verantwortung übernehmen. Filip Deimel ist seit vielen Jahren ein solcher Mensch und ein außerordentlich geschätzter Partner. Gerade bei der Entwicklung des International Nursing Centers hat er mit seiner fachlichen Kompetenz, seiner Verlässlichkeit und seinem persönlichen Einsatz einen wertvollen Beitrag geleistet. Dass dieses Engagement nun von Vietnam derartig gewürdigt wird, erfüllt uns mit großer Freude. Diese Auszeichnung ist eine schöne und verdiente Anerkennung für einen Menschen, der unsere gemeinsame Partnerschaft über viele Jahre mitgetragen und mitgestaltet hat“ , betont Heinz Boyer, Gründer und Aufsichtsratsvorsitzender des IMC Krems.

Ein besonderer Moment der österreichisch-vietnamesischen Freundschaft

Die feierliche Auszeichnung in der vietnamesischen Botschaft war nicht nur ein bedeutender persönlicher Moment für Filip Deimel, sondern auch ein sichtbares Zeichen der engen Verbundenheit zwischen den beteiligten Institutionen.

Dass Heinz Boyer, Udo Brändle und Markus Golla diesen Anlass gemeinsam mit Filip Deimel begingen, unterstreicht die Bedeutung jener persönlichen Beziehungen, auf denen erfolgreiche internationale Kooperationen aufbauen.

Die langjährige Partnerschaft zwischen Vietnam, dem Land Niederösterreich, dem IMC Krems und dem International Nursing Center zeigt eindrucksvoll, wie durch gegenseitige Wertschätzung, Verlässlichkeit und gemeinsames Engagement nachhaltige Verbindungen über Ländergrenzen hinweg entstehen und wachsen können.

Das IMC Krems und das International Nursing Center gratulieren Filip Deimel herzlich zu dieser Auszeichnung. Sie sehen darin nicht nur eine verdiente Anerkennung seines persönlichen Engagements, sondern auch ein erfreuliches Zeichen für die Fortsetzung einer erfolgreichen und von Freundschaft getragenen Zusammenarbeit mit Vietnam.