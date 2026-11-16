Sport stärken, Wirtschaft sichern - bleibt Sportbasis unter Druck, stehen Milliarden auf dem Spiel

Wien (OTS) -

Der Sport ist ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Österreich. Das belegt eine aktuelle Studie von SportsEconAustria im Auftrag der Bundes-Sportorganisation Sport Austria: Die vom Sport ausgelöste Bruttowertschöpfung ist im Zeitraum 2019 bis 2024 trotz zahlreicher Krisen um 6,8 Prozent auf 32,3 Milliarden Euro gestiegen, rund 380.000 Beschäftigungsverhältnisse hängen mit dem Sport zusammen. Gleichzeitig zeigt die Untersuchung aber auch eine bedenkliche gegenläufige Entwicklung: Die direkte Bruttowertschöpfung des eigentlichen Sportkerns ist zwischen 2019 und 2024 real um 27,4 Prozent zurückgegangen, in realen Zahlen ist seine Wirtschaftskraft um 395 Millionen Euro (von 1,440 Mrd. auf 1,045 Mrd. ) gesunken. Diese Entwicklung ist ein deutliches Warnsignal. Gerät nämlich der Sportkern unter Druck, wird sich das auf Dauer auch negativ auf die gesamte, vom Sport ausgelöste Bruttowertschöpfung auswirken. Denn die wirtschaftlichen Impulse entstehen an der Basis des Sports und können nur dann langfristig gesichert werden, wenn diese Basis entsprechend gestärkt wird.

Bei einer Pressekonferenz im Presseclub Concordia ordneten am Montag Sport Austria-Präsident Hans Niessl, die Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich, Mag. Susanne Kraus-Winkler, und Univ.-Prof. Dr. Christian Helmenstein von SportsEconAustria die wirtschaftliche Bedeutung des Sports ein und formulierten die notwendigen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen.

Jeder Euro im Sportkern löst weitere 90 Cent aus

Die Hebelwirkung des Sports reicht weit über den unmittelbaren Sportbetrieb hinaus. Laut Studie löst jeder Euro direkter Wertschöpfung im Sportkern weitere 90 Cent an Wertschöpfung in anderen Wirtschaftsbereichen aus. Davon profitieren unter anderem regionale Betriebe, der Tourismus und zahlreiche Dienstleistungsbereiche. Ob Skifahren, Snowboarden, Mountainbiken, Schwimmen, Fußball oder Tennis: Sport schafft Nachfrage, zieht Gäste an und sichert Arbeitsplätze.

Die Grundlage dafür bilden die rund 15.000 Sportvereine sowie die Dach- und Fachverbände mit 1,8 Millionen Mitgliedern. Sie bringen Menschen in Bewegung, fördern die Gesundheit und tragen dazu bei, Sportarten als Kulturgüter zu erhalten und weiterzuentwickeln. Davon profitiert letztlich auch der Staat - durch mehr Gesundheit, geringere Gesundheitskosten und zusätzliche Einnahmen aus Steuern und Abgaben - zuletzt lagen diese bei 10 Milliarden Euro jährlich!

Investitionen in den Sport sind Investitionen in die Gesellschaft

Sport ist aber weit mehr als ein Wirtschaftsfaktor. Ein Investment in den Sport ist immer auch ein Investment in die Gesellschaft Österreichs. Sport vermittelt Werte wie Fairness, Respekt, Toleranz und Leistungsbereitschaft. Er fördert Integration und Inklusion, stärkt die Gesundheit, schafft Begegnungen über Generationen und gesellschaftliche Grenzen hinweg und vermittelt Identität und Zusammengehörigkeit. Er ermöglicht persönliche Erfolge, fördert Talente und gibt insbesondere jungen Menschen Orientierung und Perspektiven. Die rund 15.000 Sportvereine sind dafür unverzichtbare Orte der Begegnung und des Miteinanders.

Investitionen in den Sport stärken somit nicht nur Wertschöpfung und Beschäftigung, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunftsfähigkeit Österreichs.

Ehrenamt unter Druck - rund 60.000 Engagierte weniger

Aufmerksam machte Niessl bei der Pressekonferenz auch auf die Entwicklung des freiwilligen Engagements. Die Zahl der Ehrenamtlichen im Sport ist von rund 579.700 im Jahr 2022 auf etwa 516.500 im Jahr 2025 gesunken. Das entspricht einem Rückgang von 10,9 Prozent beziehungsweise rund 63.200 Personen. Der organisierte Sport ist weiterhin der größte gesellschaftliche Bereich des freiwilligen Engagements. Die Entwicklung ist dennoch ein deutliches Warnsignal. Ohne die vielen Menschen, die sich in den Sportvereinen engagieren, kann der Sportbetrieb nicht funktionieren. Bürokratische Hürden und fehlende politische Rahmenbedingungen erschweren das Engagement zusätzlich.

Glücksspielreform: Sport muss mitprofitieren

Eine konkrete Möglichkeit, den Sportkern und damit auch seine positiven Impulse für die gesamte Wirtschaft zu stärken, bietet die geplante Glücksspielreform. Wenn der Staat dadurch höhere Einnahmen erzielt, muss auch die Sportförderung im gleichen prozentuellen Ausmaß steigen. Sport Austria fordert daher, dass die zusätzlichen Einnahmen nicht nur dem Staatshaushalt zugutekommen, sondern auch die finanzielle Basis des Sports nachhaltig stärken.

Glücksspiel und Sportförderung waren in der Zweiten Republik immer schon eng miteinander verbunden - in den schwierigen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso wie seit 1986 mit der damaligen Novellierung des Glücksspielgesetzes. Diese Verbindung muss auch im Zuge der aktuellen Reform erhalten bleiben.

Die Entwicklung der Bundes-Sportförderung zeigt, wie wichtig verlässliche Rahmenbedingungen sind. Zwar wird die Besondere Bundes-Sportförderung wieder von 110 Millionen auf 120 Millionen Euro angehoben, gleichzeitig sinkt die Allgemeine Bundes-Sportförderung von 85 Millionen Euro im Jahr 2026 auf 74,2 Millionen Euro im Jahr 2028. Das bedeutet weniger finanziellen Spielraum für Sportstätten im Breiten- und Spitzensport, Veranstaltungen und Großevents - und damit auch weniger wirtschaftliche Impulse für die Regionen. Hinzu kommt, dass die Sportförderung nicht indexiert ist und dadurch laufend an Kaufkraft verliert.

Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind ausreichende staatliche Investitionen in den Sport entscheidend. Denn sinkende Fördermittel gefährden nicht nur die unmittelbare Basis des Sports, sondern auch die daraus entstehenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Hebeleffekte.

Sport Austria startet Prozess für nationale Sportstrategie

Neben einer verlässlichen (Anschub-)Finanzierung braucht es auch eine langfristige Perspektive. Eine nationale Sportstrategie gibt es in Österreich bislang nicht. Die Generalversammlung von Sport Austria hat daher im November die Einleitung eines Prozesses zur Entwicklung einer solchen Strategie beschlossen. Sport Austria soll diesen Prozess umsetzen und damit einen Weg aufzeigen, wie aus dem Sportland Österreich eine Sportnation werden kann.

Eine solche Strategie soll sicherstellen, dass sportlicher Erfolg nicht dem Zufall überlassen bleibt, sondern durch klare Ziele, langfristige Planung und eine verlässliche, ausreichende Finanzierung ermöglicht wird.

Das Fazit des Medientermins: Investitionen in den Sport sind weit mehr als klassische Sportförderung. Sie sind Investitionen in die Gesundheit der Menschen, das Ehrenamt, die Vereine, Werte, Integration, Leistung, Erfolg und Identität, in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Gemeinden, den Tourismus, Arbeitsplätze und die Wertschöpfung in ganz Österreich.

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