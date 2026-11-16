Made in NÖ - unternehmerische Erfolgsgeschichten

St. Pölten (OTS) -

Ein innovatives Start-up-Unternehmen, das Triebwerke für Satelliten baut. Ein Dachhersteller, der aus einem kleinen Tal heraus international erfolgreich geworden ist. Ein Familienunternehmen, das sich über Generationen gehalten und weiterentwickelt hat. Es gibt nicht das eine Erfolgsrezept, sondern zahlreiche spannende Wege, die hinter erfolgreichen Unternehmen stecken. Das „Österreich-Bild“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Jasmin Daurer, Kamera: Helmut Muttenthaler) zeigt inspirierende Erfolgsgeschichten aus Niederösterreichs Wirtschaft.

Noch lange bevor die Sonne aufgeht, herrscht etwa schon Hochbetrieb in der Bäckerei der beiden Schwestern Laura und Lena Kasses. Sie leiten den Familienbetrieb in Thaya im nördlichen Waldviertel, den ihr Uropa 1925 gegründet hat. Sie liefern frisches Gebäck an Haushalte und Firmen in der Region. Sie setzen auf Slow baking, langsames Backen, und beschallen ihr Brot mit klassischer Musik. Wie es ist, einen Familienbetrieb zu übernehmen, weiß auch Wirt Stefan Hueber. Den Gasthof in St. Georgen an der Leys hat er zu einem Drei-Hauben-Betrieb entwickelt – und das abseits von Tourismus und großen Städten.

In Etsdorf am Kamp werden seit 130 Jahren hochwertige Möbel gefertigt, die weltweit zu finden sind. Alice Wittmann hat die Möbelwerkstätten heuer übernommen und will das Erbe ihrer Vorfahren erfolgreich weiterführen. Mit ihrer Produktion ins Ausland abzuwandern ist für sie keine Option: gerade die Verwurzelung in der Region sei eines der Erfolgsrezepte. Davon ist man auch bei Prefa in Marktl im Mostviertel überzeugt – hier arbeiten zum Teil Familien seit Generationen mit. Die Dachplatten werden seit den 50er-Jahren im Traisental produziert und haben es von hier aus zu internationalem Erfolg geschafft.

Von 0 auf 100 in 10 Jahren hat es Alexander Reissner mit „Enpulsion“ geschafft: Was als Start-up begonnen hat, ist nun ein Arbeitgeber für rund 100 Menschen. In Schwechat produziert er mit seinem Team Ionen-Triebwerke für Satelliten.

Etwas völlig Neues hat Martina Wächter in Großweikersdorf im Weinviertel gewagt. In der Karenz hatte sie Freude daran Schnullerketten zu basteln. Über Social Media kam plötzlich Nachfrage und dann der Erfolg: Aus dem EPU, dem Ein-Personen-Unternehmen, wurde ein Betrieb mit bereits 7 Mitarbeiterinnen.

Dass der Onlinehandel für Betriebe eine immer stärkere Bedeutung bekommt, bestätigen auch die Zahlen der WKNÖ: 74% der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher kaufen online ein und geben hier pro Jahr etwa 1,77 Milliarden Euro aus.

Der Film aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt, wie Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Erfolgsgeschichten schreiben, indem sie groß denken, auf ein starkes Team bauen und sich keine Grenzen setzen lassen.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer