AVISO: So 22.11.2026 Gumpoldskirchen - 45. ordentlichen Landeskongress der Grünen Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Wir dürfen Sie herzlich zum 45. ordentlichen Landeskongress der Grünen Niederösterreich am kommenden Sonntag in Gumpoldskirchen einladen:

AVISO: 45. ordentlicher Landeskongress der Grünen Niederösterreich am Sonntag, den 22. November 2026 / Beginn 10:00 Uhr

Motto: „Bitte einsteigen – Richtung Zukunft!“

Geplante Tagesordnung u.a.

Wahl der Landesliste zur Landtagswahl (Listenplätze 1-10)

Wahl des Bundesratsmandates und Ersatzmitgliedes

Rechenschaftsberichte

Budget 2027 und 2028 sowie Rechnungsabschluss 2024 und 2025

Termin: Sonntag, 22. November 2026, 10.00 Uhr

Ort: Forum 2352, K. Schellmanngasse 30, 2352 Gumpoldskirchen

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich ist.

Anmeldeschluss: Freitag, 20. November 2026, 18:00 Uhr

Anmeldung: [email protected].

Wir ersuchen um Verständnis für diese Vorgehensweise und würden uns sehr freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei unserem Landeskongress begrüßen zu dürfen.

45. ordentlichen Landeskongress der Grünen Niederösterreich

u.a. mit Wahl der Landesliste zur Landtagswahl (Listenplätze 1-10)

Datum: 22.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Forum 2352

K. Schellmanngasse 30

2352 Gumpoldskirchen

Österreich