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AVISO: So 22.11.2026 Gumpoldskirchen - 45. ordentlichen Landeskongress der Grünen Niederösterreich
u.a. mit Wahl der Landesliste zur Landtagswahl
Wir dürfen Sie herzlich zum 45. ordentlichen Landeskongress der Grünen Niederösterreich am kommenden Sonntag in Gumpoldskirchen einladen:
AVISO: 45. ordentlicher Landeskongress der Grünen Niederösterreich am Sonntag, den 22. November 2026 / Beginn 10:00 Uhr
Motto: „Bitte einsteigen – Richtung Zukunft!“
Geplante Tagesordnung u.a.
- Wahl der Landesliste zur Landtagswahl (Listenplätze 1-10)
- Wahl des Bundesratsmandates und Ersatzmitgliedes
- Rechenschaftsberichte
- Budget 2027 und 2028 sowie Rechnungsabschluss 2024 und 2025
Termin: Sonntag, 22. November 2026, 10.00 Uhr
Ort: Forum 2352, K. Schellmanngasse 30, 2352 Gumpoldskirchen
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme ausschließlich nach vorheriger Anmeldung möglich ist.
Anmeldeschluss: Freitag, 20. November 2026, 18:00 Uhr
Anmeldung: [email protected].
Wir ersuchen um Verständnis für diese Vorgehensweise und würden uns sehr freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion bei unserem Landeskongress begrüßen zu dürfen.
45. ordentlichen Landeskongress der Grünen Niederösterreich
u.a. mit Wahl der Landesliste zur Landtagswahl (Listenplätze 1-10)
Datum: 22.11.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Forum 2352
K. Schellmanngasse 30
2352 Gumpoldskirchen
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/
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