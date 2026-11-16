Beständiges Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Graz (OTS) -

Mit gezielten Maßnahmen, wie der Errichtung von PV-Anlagen und der Reduzierung von Lebensmittelabfällen, versuchen die Geriatrischen Gesundheitszentren der Stadt Graz (GGZ) ihre Verbräuche zu senken, Ressourcen zu sparen und zukunftsorientiert zu handeln. Aus diesem Grund engagieren sich die GGZ seit 26 Jahren als Mitglied im ÖKOPROFIT-Netzwerk für Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Am 12. November würdigte die Stadt Graz dieses langjährige Engagement bereits zum 26. Mal in Folge mit dem ÖKOPROFIT Gütesiegel. Bei der feierlichen Auszeichnungsveranstaltung im Heimatsaal im Grazer Volkskundemuseum erhielten die GGZ von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Leiter des Umweltamts DI Dr. Wolfgang Fuchs die Auszeichnung.

Im Jahr 2026 lagen die Schwerpunkte der GGZ Nachhaltigkeitsaktivitäten auf dem Projekt „Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung“, dem weiteren Ausbau der Photovoltaikanlagen sowie der Rezertifizierung mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung für den Zeitraum 2026 bis 2028.

Im Rahmen des Projekts „Nachhaltige Gemeinschaftsverpflegung“ wurde der Speiseplan angepasst und der Anteil an Fleisch- und Wurstwaren bei gleichbleibender Nährstoffversorgung reduziert. Dadurch erwarten die GGZ eine jährliche Einsparung von rund 40 Tonnen CO₂-Äquivalenten. Gleichzeitig konnten die Lebensmittelabfälle um 4,3 % reduziert werden. Für dieses Engagement erhielten die GGZ den Best Practice Award 2025 in der Kategorie „Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“.

Auch im Bereich der erneuerbaren Energie setzen die GGZ auf eine nachhaltige Weiterentwicklung. Auf drei Gebäuden errichtete das Unternehmen Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 141,5 kWp. Eine weitere Anlage mit einer Leistung von 88 kWp für das Pflegewohnheim Erika Horn ist in Planung.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt lag auf der Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens der Mitarbeiter:innen. Durch ein umfassendes Angebot an verhältnis- und verhaltenspräventiven Maßnahmen – da-runter Gesundheitsaktionen, Impfprogramme, Schulungen, gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen so-wie ein vielfältiges Aus- und Weiterbildungsprogramm – wurde das Unternehmen mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung für den Zeitraum 2026 bis 2028 rezertifiziert.

Vielfältige Nachhaltigkeitsmaßnahmen

Nachhaltigkeit ist für die GGZ eine bewusste Wertehaltung. Jedes Jahr setzt das Unternehmen daher vielfältige Maßnahmen in den Dimensionen Soziales, Umwelt und Governance um. So schonen die GGZ Ressourcen, gewährleisten die Arbeitszufriedenheit ihrer Mitarbeiter:innen und erhalten die Lebensqualität der ihnen vertrauenden Menschen. Was als reines Umweltmanagement begann, entwickelte sich in den letzten 26 Jahren zum Bestreben eine gesunde und lebenswerte Umwelt für die heutigen und die kommenden Generationen zu sichern. Dabei arbeiten die GGZ mit der professionellen Unterstützung von ÖKOPROFIT daran, ihre Umweltbilanz kontinuierlich zu verbessern, Potenziale zu erkennen und Maßnahmen zu setzen. Auch für das kommende Jahr haben die GGZ daher ein buntes Umweltprogramm vorgesehen.

„Wir sehen die Auszeichnung als Bestätigung, aber auch als Ansporn, weiterhin konsequent an unserer Umweltbilanz zu arbeiten. ÖKOPROFIT bietet uns den Rahmen, unser Energiemanagement, unsere Klimabi-lanz und unsere gesetzten Maßnahmen sinnvoll zusammenzubringen.“, freut sich Franz Scheucher, MAS, Leiter GGZ-Facility Management und Marketing/PR über die neuerliche ÖKOPROFIT Auszeichnung.