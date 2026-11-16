Blue Casino Night: Ein Abend im Zeichen der Männergesundheit

Wien (OTS) -

Casinos Austria ist seit Jahren starker und verlässlicher Partner der Österreichischen Krebshilfe und unterstützt sowohl deren Aktion „Pink Ribbon“ als auch „Loose Tie“. Nach der „Pink Casino Night“ im Oktober steht am Montag, den 23. November 2026, die „Blue Casino Night“ ganz im Zeichen der Männergesundheit: Für jeden Gast, der an diesem Tag eines der zwölf österreichischen Casinos besucht, spendet Casinos Austria zwei Euro an die Aktion „Loose Tie“ der Österreichischen Krebshilfe. Hellblaue Farbakzente in allen zwölf Casinos sowie Broschüren zur Männergesundheit machen die Aktion zusätzlich sichtbar.

Die hellblaue, gelockerte Krawatte ist das Symbol der Aktion „Loose Tie“ der Österreichischen Krebshilfe, die Männer für die Bedeutung regelmäßiger Prostatakrebs-Vorsorgeuntersuchungen sensibilisieren möchte. Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart: „Wir unterstützen ‚Loose Tie‘ auch in diesem Jahr aus voller Überzeugung, weil viele Fälle der Krankheit durch regelmäßige Check-Ups beim Arzt rechtzeitig erkannt und behandelt werden könnten. Es ist mehr als überfällig, ein stärkeres Bewusstsein dafür zu schaffen. Mit der ‚Blue Casino Night‘ möchten wir unsere Gäste sensibilisieren und gleichzeitig einen wichtigen finanziellen Beitrag zu den Projekten der Österreichischen Krebshilfe leisten“.

Die Partnerschaft mit der Österreichischen Krebshilfe geht über die „Blue Casino Night“ hinaus. Mit der Initiative „Glückliche Augenblicke“ stellt Casinos Austria seit 2023 Gratistickets aus Kooperationen mit Kultureinrichtungen wie dem Wiener Burgtheater, dem Ronacher oder den Bregenzer Festspielen für Krebspatient:innen zur Verfügung. Die Vergabe erfolgt direkt über die Krebshilfe, insbesondere an Patient:innen, die durch ihre Erkrankung auch finanziell belastet sind.

Über Casinos Austria

Casinos Austria steht mit rund 60 Jahren Erfahrung für Faszination, Spannung und einzigartige Live-Erlebnisse. Das Unternehmen bietet spielinteressierten Erwachsenen ab 18 Jahren spannendes Entertainment und seriöses Glücksspiel mit Spielerschutz auf höchsten internationalen Standards in außergewöhnlichem Ambiente. Herzstück des Unternehmens sind die zwölf österreichischen Casinos in den zentralen Tourismus- und Wirtschaftsregionen des Landes. Sie fügen sich als touristische Leitbetriebe mit einem hohen Maß an regionaler Wertschöpfung, das weit über die eigene Umsatzleistung hinausgeht, harmonisch in die jeweilige Region ein. Darüber hinaus ist es für Casinos Austria erklärtes Unternehmensziel, Institutionen, Initiativen und Projekte zu unterstützen, die den Menschen in Österreich zugutekommen.

Ein Bild zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Blue-Casino-Night-23-November