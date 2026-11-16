Ex-Helsing-Manager wird CFO bei GALVANY Energy

Berlin (OTS) -

GALVANY Energy beruft mit sofortiger Wirkung Peter Jaud als neuen Chief Financial Officer (CFO).

Peter Jaud tritt die neu geschaffene CFO-Position unmittelbar an und verantwortet künftig die gesamte Finanzfunktion des Unternehmens - von Rechnungswesen und Reporting über Planung und Treasury bis hin zu Investor Relations.

Der Finanzexperte war zuletzt als Director of Finance bei Shiftmove in Berlin tätig, wo er die Finanzfunktion von 15 Gesellschaften in sieben Ländern führte und einen integrierten Finance-Tech-Stack einführte. Zuvor baute er als erster Finance-Hire bei Helsing die gesamte Finanzfunktion auf und begleitete drei Finanzierungsrunden über insgesamt mehr als 760 Mio. Euro. Davor verantwortete er die Finanzen bei Sanity Group, führte als CFO die Innovations-Community Factory Berlin und war knapp 15 Jahre bei Accenture, zuletzt als Partner, tätig.

"Ich wollte schon immer, dass meine Arbeit einen Beitrag zu den größten Herausforderungen der Menschheit leistet: Meine Karriere hat mich bisher durch vier davon geführt - digitale Transformation, Gesundheit und Alterung, Sicherheit und Verteidigung sowie Mobilität. Eine fehlte noch: der Klimawandel. Die Energiewende ist die zentrale Aufgabe unserer Generation, und GALVANY ist genau der Ort, an dem ich einen Beitrag leisten will", so Jaud.

Die Berufung von Jaud erfolgt in einer Phase starken Wachstums: GALVANY hat kürzlich eine überdurchschnittlich große Seed-Finanzierungsrunde von 10 Millionen Euro abgeschlossen - angeführt von SET Ventures und AENU -, nachdem das Unternehmen 2025 seinen Umsatz auf 20 Millionen Euro versiebenfacht und das Jahr profitabel abgeschlossen hat. Die neu geschaffene CFO-Position soll diese Entwicklung finanziell absichern und die Grundlage für die nächste Wachstumsphase legen - von der Skalierung des Installationsgeschäfts im Mehrfamilienhaus-Bestand bis zum Ausbau des KI-gestützten Energie-Managements mit GALVANY Fusion.

Über GALVANY

GALVANY ist eine End-to-End-Plattform für die Wärmewende. Das 2022 in Berlin gegründete Unternehmen verbindet Verkauf, Beschaffung, Installation und intelligenten Betrieb von Wärmepumpen-Systemen in einem System. Im Zentrum steht der gemeinsam mit Panasonic produzierte GALVANY Cube sowie das Energy-Management-System GALVANY Fusion. Heute beschäftigt GALVANY über 100 Mitarbeitende und hat mehr als 2.500 Wärmepumpen-Systeme installiert.

Mehr Informationen: galvany.de