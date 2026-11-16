  • 16.11.2026, 11:58:03
  • /
  • OTS0098

Igor Levit übernimmt Klavierprofessur an der Universität Mozarteum Salzburg

Ab Oktober 2028 wird der Pianist Igor Levit an der Universität Mozarteum Salzburg lehren. Bereits ab Dezember 2026 gibt regelmäßig Masterclasses.

Igor Levit ist nah und frontal bis zu den Schultern vor neutralem Hintergrund zu sehen. Er trägt einen Bart, ein helles T-Shirt und ein offen getragenes Hemd.

Jeden Morgen setze ich mich ans Klavier und fange von vorne an. Genau das will ich weitergeben: die Freude am Fragen und am Widerspruch, und die Geduld, immer wieder neu zu beginnen. Unterrichten ist einer der wesentlichsten Gründe, warum ich Musiker bin

Igor Levit

1/3
Salzburg (OTS) - 

„Jeden Morgen setze ich mich ans Klavier und fange von vorne an. Genau das will ich weitergeben: die Freude am Fragen und am Widerspruch, und die Geduld, immer wieder neu zu beginnen. Unterrichten ist einer der wesentlichsten Gründe, warum ich Musiker bin“, sagt Igor Levit.

Seit 2019 ist Levit Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. In seinem Unterricht legt er junge Pianistinnen und Pianisten auf keine bestimmte Interpretation fest. Er nimmt ihre Fragen ernst und ermutigt sie zu eigenen künstlerischen Entscheidungen. Neben Talent und Arbeit hält er die Fähigkeit für entscheidend, sich selbst und die eigene Umgebung kritisch zu befragen.

„Die Universität Mozarteum ist in großer Vorfreude, dass Igor Levit bald zum Team unserer herausragenden Lehrenden dazu stößt. Gerade seine fragende und kritische Haltung, was es bedeutet, heute Künstler*in zu sein, wird hier viele neue Perspektiven öffnen“, freut sich Rektorin Univ.-Prof. Dr. Constanze Wimmer.

„Dass Igor Levit künftig Teil der Universität Mozarteum sein wird, ist für uns eine wunderbare Nachricht. Seine Präsenz ist eine große Auszeichnung und eröffnet unserer Universität die Chance, einen der profiliertesten und prägendsten Pianisten unserer Zeit in ihrem akademischen und künstlerischen Umfeld willkommen zu heißen“, so Univ.-Prof. Hannfried Lucke, Vizerektor für Kunst.

Igor Levit zählt zu den herausragenden Pianisten seiner Generation. Seine Gesamtaufnahme der Klaviersonaten Ludwig van Beethovens, die 2019 bei Sony Classical erschien, erreichte unmittelbar Platz eins der offiziellen Klassikcharts. Für seine Einspielungen wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit vier OPUS KLASSIK Awards und dem Titel „Artist of the Year 2020“ des britischen Magazins Gramophone.

Die Zusammenarbeit mit der Performancekünstlerin Marina Abramović, mit der er 2025 Erik Saties „Vexations“ in einer 13-stündigen Performance präsentierte, steht aber auch beispielhaft für seine Bereitschaft, musikalische Konventionen zu hinterfragen und neue Formen der Auseinandersetzung mit Musik zu erproben.

Informationen:
www.igor-levit.com

Masterclass an der Universität Mozarteum:
2. & 3. Dezember 2026, Details in Kürze auf moz.ac.at

Rückfragen & Kontakt

Universität Mozarteum
Telefon: +43 676 88122 317
E-Mail: [email protected]
Website: https://moz.ac.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MOZ

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Igor Levit ist nah und frontal bis zu den Schultern vor neutralem Hintergrund zu sehen. Er trägt einen Bart, ein helles T-Shirt und ein offen getragenes Hemd. [Bild, 2.15MB]
Igor Levit steht mit verschränkten Armen in einem schlicht gestalteten Innenraum und blickt ruhig nach vorn. [Bild, 2.94MB]

Universität Mozarteum Salzburg

Rückfragen & Kontakt

Universität Mozarteum
Telefon: +43 676 88122 317
E-Mail: [email protected]
Website: https://moz.ac.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright