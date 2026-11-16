Igor Levit übernimmt Klavierprofessur an der Universität Mozarteum Salzburg

Salzburg (OTS) -

„Jeden Morgen setze ich mich ans Klavier und fange von vorne an. Genau das will ich weitergeben: die Freude am Fragen und am Widerspruch, und die Geduld, immer wieder neu zu beginnen. Unterrichten ist einer der wesentlichsten Gründe, warum ich Musiker bin“ , sagt Igor Levit.

Seit 2019 ist Levit Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. In seinem Unterricht legt er junge Pianistinnen und Pianisten auf keine bestimmte Interpretation fest. Er nimmt ihre Fragen ernst und ermutigt sie zu eigenen künstlerischen Entscheidungen. Neben Talent und Arbeit hält er die Fähigkeit für entscheidend, sich selbst und die eigene Umgebung kritisch zu befragen.

„Die Universität Mozarteum ist in großer Vorfreude, dass Igor Levit bald zum Team unserer herausragenden Lehrenden dazu stößt. Gerade seine fragende und kritische Haltung, was es bedeutet, heute Künstler*in zu sein, wird hier viele neue Perspektiven öffnen“ , freut sich Rektorin Univ.-Prof. Dr. Constanze Wimmer.

„Dass Igor Levit künftig Teil der Universität Mozarteum sein wird, ist für uns eine wunderbare Nachricht. Seine Präsenz ist eine große Auszeichnung und eröffnet unserer Universität die Chance, einen der profiliertesten und prägendsten Pianisten unserer Zeit in ihrem akademischen und künstlerischen Umfeld willkommen zu heißen“ , so Univ.-Prof. Hannfried Lucke, Vizerektor für Kunst.

Igor Levit zählt zu den herausragenden Pianisten seiner Generation. Seine Gesamtaufnahme der Klaviersonaten Ludwig van Beethovens, die 2019 bei Sony Classical erschien, erreichte unmittelbar Platz eins der offiziellen Klassikcharts. Für seine Einspielungen wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit vier OPUS KLASSIK Awards und dem Titel „Artist of the Year 2020“ des britischen Magazins Gramophone.

Die Zusammenarbeit mit der Performancekünstlerin Marina Abramović, mit der er 2025 Erik Saties „Vexations“ in einer 13-stündigen Performance präsentierte, steht aber auch beispielhaft für seine Bereitschaft, musikalische Konventionen zu hinterfragen und neue Formen der Auseinandersetzung mit Musik zu erproben.

Informationen:

www.igor-levit.com

Masterclass an der Universität Mozarteum:

2. & 3. Dezember 2026, Details in Kürze auf moz.ac.at