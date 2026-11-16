Grüne Wien/Kickert, Wirnsberger: Nach Fiaker-Unfällen – Bürgermeister Ludwig muss endlich handeln

Wien (OTS) -

Nach den dramatischen Fiaker-Unfällen der vergangenen Woche fordern die Grünen Wien einen vollständigen Ersatz der Pferdekutschen in der Wiener Innenstadt durch Elektro-Kutschen und E-Oldtimer und kündigen einen entsprechenden Antrag in der Landtagssitzung am 19. November an. Am vergangenen Mittwoch gingen zwei Fiakerpferde am Stephansplatz durch, preschten durch die enge Rotenturmstraße und stürzten im Bereich der Ertlgasse. Die Kutsche kippte um, beide Pferde wurden verletzt. Auch in der Operngasse kam es zu einem Unfall. Nur durch Glück kamen nicht auch Menschen zu Schaden.



Pferde gehören nicht in den hektischen Innenstadtverkehr

„Der dramatische Vorfall vergangene Woche muss endlich Konsequenzen haben. Pferde sind sensible Fluchttiere. Verkehrslärm, Baustellen, Menschenmengen und harte Asphaltflächen bedeuten enormen Stress für die Tiere. Wenn Pferde in Panik geraten und mit einer Kutsche durch die engen Gassen der Innenstadt rasen, kann das für Menschen und Tiere lebensgefährlich werden. Wie viele Unfälle braucht es noch, bis Bürgermeister Ludwig endlich handelt?”, so Tierschutzsprecherin Jennifer Kickert.



Dass es sich keineswegs um Einzelfälle handelt, zeigen zahlreiche Vorfälle der vergangenen Jahre: Erst im Juni 2026 wurden bei einem Fiaker-Unfall in der Stallburggasse der Kutscher, zwei Fahrgäste und beide Pferde verletzt. Bereits 2022 wurde am Stephansplatz eine Passantin verletzt, 2021 erlitt ein zweijähriges Mädchen bei einem Fiaker-Unfall schwere Verletzungen.



Wien soll Beispiel anderer Millionenstädte folgen

„Historische Stadtrundfahrten funktionieren auch ohne Risiko für Pferde und Menschen”, so Umweltsprecherin Tina Wirnsberger und verweist auf erfolgreiche Vorbilder in anderen Millionenstädten wie Prag, Barcelona, Brüssel oder Rom, die Pferdekutschen aus ihren Innenstädten verbannen. Auch in New York wurde kürzlich das Ende der Pferdekutschen bis 2028 beschlossen. „Es ist an der Zeit, dass Wien endlich diesen Vorbildern folgt und schrittweise auf E-Kutschen umsteigt”, so Wirnsberger weiter.



Ein Umstieg muss sozial gerecht gestaltet werden: „Die Fiaker-Kutscher:innen haben wertvolle Erfahrung im Tourismus und in der Vermittlung der Wiener Stadtgeschichte. Dieses Wissen wollen wir erhalten”, betonen Wirnsberger und Kickert. Deshalb brauche es einen Sozialplan mit Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, Qualifizierungsmaßnahmen und Unterstützung für die betroffenen Betriebe. Auch für die Pferde müsse eine gute weitere Unterbringung sichergestellt sein.



Breite Unterstützung für Einschränkungen der Fiakerei

Seit Jahren setzen sich Tierschutzorganisationen für Verbesserungen beziehungsweise ein Ende der Fiakerei im Stadtverkehr ein und bekommen dafür wachsende Zustimmung unter den Wiener:innen. Erst 2026 hat der Verein gegen Tierfabriken mehr als 90.000 Unterstützungen für Hitzefrei für Fiakerpferde übergeben. Vergangenen Samstag kamen mehr Menschen als je zuvor zu einer Demonstration auf den Stephansplatz, um sich für ein Ende der Pferdekutschen in der Innenstadt auszusprechen. „Spätestens nach den jüngsten Unfällen ist klar, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Bürgermeister Ludwig muss endlich im Sinne der Menschen und Tiere in dieser Stadt tätig werden”, so Kickert und Wirnsberger abschließend.