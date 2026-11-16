Österreichs größte Sachspenden-Initiative für Tiere: Die Christkind-Aktion startet

Wien/Vösendorf (OTS) -

Die Christkind-Aktion von Tierschutz Austria ist zurück. Von 16. November bis 23. Dezember können Tierfreund:innen mehr als 50 Tiere im Tierschutzhaus Vösendorf mit genau dem beschenken, was sie sich wünschen. Als größte Sachspendeninitiative Österreichs sorgt sie jedes Jahr für unzählige Momente voller Freude – auf zwei wie auf vier Beinen.

„Besonders für unsere Langsitzer, die schon länger als ein Jahr auf ein neues Zuhause warten, ist diese Aktion etwas ganz Besonderes“ , sagt Stephan Scheidl, Tierheimleiter von Tierschutz Austria. „Sie zeigt Jahr für Jahr, wie viel Mitgefühl und Engagement in unserer Gesellschaft steckt – und wie direkt man damit helfen kann.“

Vier Schicksale, vier Wunschlisten – stellvertretend für 3.000 Tierheimtiere

Danny McCormack – der sanfte Riese mit bewegter Vergangenheit

Der stattliche Kater mit seinen neun Kilogramm wurde in einer Transportbox auf einem Müllplatz ausgesetzt. Zu Weihnachten wünscht er sich Carny-Dosenfutter und einen gemütlichen Fensterliegeplatz, von dem aus er die Welt beobachten kann.

Der stattliche Kater mit seinen neun Kilogramm wurde in einer Transportbox auf einem Müllplatz ausgesetzt. Zu Weihnachten wünscht er sich Carny-Dosenfutter und einen gemütlichen Fensterliegeplatz, von dem aus er die Welt beobachten kann. Bianca – die sanfte Begleiterin mit besonderen Bedürfnissen

Die 2018 geborene Chow-Chow-Hündin ist eine eher ruhige Persönlichkeit. Da Bianca an Diabetes leidet, benötigt sie täglich Insulin und spezielles Diabetikerfutter. Auf ihrem Weihnachtswunschzettel stehen daher Diabetikerfutter und ein Kong, der für Beschäftigung und Abwechslung sorgt.

Die 2018 geborene Chow-Chow-Hündin ist eine eher ruhige Persönlichkeit. Da Bianca an Diabetes leidet, benötigt sie täglich Insulin und spezielles Diabetikerfutter. Auf ihrem Weihnachtswunschzettel stehen daher Diabetikerfutter und ein Kong, der für Beschäftigung und Abwechslung sorgt. Baron – sechs Weihnachten ohne eigenes Zuhause

Kater Baron verbringt bereits sein sechstes Weihnachten in Folge im Tierschutzhaus und wartet auf ein liebevolles Zuhause. Er hat nur noch ein Auge und gesundheitliche Probleme, ist aber ein ausgesprochen verschmuster Kerl, der am liebsten auf die Schultern seiner Bezugspersonen springt. Zu Weihnachten wünscht er sich Sensitivies-Futter und einen Kratzkarton.

Kater Baron verbringt bereits sein sechstes Weihnachten in Folge im Tierschutzhaus und wartet auf ein liebevolles Zuhause. Er hat nur noch ein Auge und gesundheitliche Probleme, ist aber ein ausgesprochen verschmuster Kerl, der am liebsten auf die Schultern seiner Bezugspersonen springt. Zu Weihnachten wünscht er sich Sensitivies-Futter und einen Kratzkarton. Taube Martin – auch Kleintiere haben Weihnachtswünsche

Mit Martin möchten wir auch auf jene Schützlinge aufmerksam machen, die bei der Vermittlung und in der öffentlichen Wahrnehmung häufig weniger Beachtung finden. Die taube Martin freut sich über Taubenfutter und A21-Aufzuchtfutter, damit auch ihre Bedürfnisse unter dem Weihnachtsbaum nicht vergessen werden.

Wie jedes Jahr werden möglichst viele Geschenkübergaben fotografisch festgehalten. Alle, die mitmachen, erhalten als kleines Dankeschön einen tierischen Weihnachtssong.

So funktioniert die Christkind-Aktion 2026

Besuchen Sie www.christkind-aktion.at. Wählen Sie ein Tier aus und registrieren Sie sich. Sie erhalten die Wunschliste und ein Geschenk-Etikett per E-Mail. Besorgen Sie einen oder mehrere Wünsche und bringen Sie die Geschenke persönlich ins Tierschutzhaus Vösendorf (Triester Straße 8, 2331 Vösendorf) – oder schicken Sie sie per Post bzw. direkt aus einem Onlineshop. Die Übergabe wird dokumentiert – die Freude der Tiere ist anschließend in der Christkind-Bildergalerie sowie auf den Social-Media-Kanälen von Tierschutz Austria zu sehen.