Mit „Dok 1“-Host Lisa Gadenstätter „Auf der Jagd“ – am 18. November um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

In der aktuellen „Dok1“-Ausgabe „Auf der Jagd“ stellt Lisa Gadenstätter am Mittwoch, dem 18. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON folgende Fragen: Warum wird in Österreich überhaupt gejagt? Ist es Tradition, Hobby – oder tatsächlich notwendig, damit unsere Wälder und Wildtierbestände funktionieren?

Wo kommt das Fleisch auf unseren Tellern her und was bedeutet das für unseren Umgang mit dem Tier? Was heißt es, auf Fleisch zu verzichten und was bedeutet das für unsere Gesundheit und Umwelt? Schweinebauer Norbert und Vegan-Aktivistin Nadina haben dazu in „ansichtssache: Glaubenssache Fleisch“ (21.05 Uhr) Antworten und Ansichten, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Um 21.55 Uhr folgt die ORF-Doku-Premiere „Jagen, shooten, posten – Mit jungen Jägern unterwegs“.

Dok 1: „Auf der Jagd“ (20.15 Uhr)

„Dok 1“-Host Lisa Gadenstätter verbringt einen Tag mit Maximilian Mayr-Melnhof, dem Salzburger Landesjägermeister, und erlebt die Jagd unmittelbar: vom Aussuchen des richtigen Platzes im Wald, über stundenlanges Warten, bis hin zu dem Moment, in dem ein Hirsch vor ihnen steht. Was passiert, wenn aus theoretischen Diskussionen über Wildbestände und Regulierung plötzlich ein lebendiges Tier wird?

Die Jagd ist in Österreich allgegenwärtig und gleichzeitig umstritten. Die Jäger argumentieren: Sie ist notwendig. Zu viele Rehe und Hirsche verursachen Schäden in Wald und Landwirtschaft und bringen das ökologische Gleichgewicht aus dem Takt. Natürliche Feinde fehlen vielerorts, gleichzeitig haben Straßen, Siedlungen, Landwirtschaft und Forstwirtschaft die Lebensräume der Wildtiere verändert. Der Mensch müsse deshalb regulierend eingreifen.

Die Wildbiologin Karoline Schmidt von der Arge Wildtiere stellt genau diese Logik infrage. Seit Jahrzehnten beschäftigt sie sich mit Wildtieren, insbesondere mit Rothirschen und der Winterfütterung. Ihre These: Wir füttern Wildtiere, erhöhen dadurch künstlich ihre Bestände und müssen anschließend mehr Tiere erlegen, weil es zu viele geworden sind. Sie stellt die Frage: Müssen wir wirklich so viel jagen oder halten wir ein System künstlich am Leben, das die Jagd erst notwendig macht?

Auch Jungjägerin und Jagd-Influencerin Stella Rieder gibt Lisa Gadenstätter Einblick in eine Welt, die für Außenstehende oft fremd bleibt. Sie spricht über Frauen in der Jagd und darüber, wie die Jagd mit ihrem Studium der Veterinärmedizin zusammenpasst. Alexios Wiklund vom Österreichischen Tierschutzverein zeigt dagegen die Schattenseiten der Jagd auf und hinterfragt, wie notwendig und tiergerecht sie tatsächlich ist. Doch Jagd ist nicht nur eine Frage von Abschüssen. Förster Peter Lepkowicz erklärt, warum Jagd aus seiner Sicht auch aktiver Umweltschutz ist. Constanze und Andreas Dorn, die ein Geschäft für Jagdbedarf betreiben, geben Einblick in eine Branche, die eng mit der Jagd verbunden ist und eine Milliarde Euro im Jahr umsetzt. Und bei einer Hubertusmesse erlebt Lisa schließlich auch die traditionsreiche und spirituelle Seite der österreichischen Jagdkultur. Am Ende steht nicht die eine einfache Antwort, sondern eine Frage, die weit über den einzelnen Abschuss hinausgeht: Warum machen wir das eigentlich?

ansichtssache: „Glaubenssache Fleisch“ (21.05 Uhr)

Schweinebauer Norbert aus dem Weinviertel taucht in die Welt von Vegan-Aktivistin Nadina in Wien ein und umgekehrt. Sie erleben das Leben des jeweils anderen und staunen, was das mit ihren Ansichten macht. In Nadinas Bubble dreht sich alles um Pflanzen. Sie hat einen Shop in Wien-Neubau, hat veganen Leberkäse entwickelt und ist fest verankert in der Wiener Vegan-Szene. In Norberts Welt geht’s ums Fleisch und damit ans Eingemachte: Um Stallarbeit und Fütterung, um Viehzucht und -transport – und natürlich ums Schlachten. Wie geht der Mensch mit dem Tier als Fleischlieferant um? Was bedeutet eine Ernährung ohne Fleisch? Es geht um Tierleid und -wohl, um Tierhaltung und Tierschlachtung. Um Fleischersatz, pflanzliche Ernährung und um die eigene Gesundheit. Um Nachhaltigkeit und Naturschutz, um Werte und Moral, und natürlich auch ums Geschäft. Ein zwischenmenschliches Experiment mit überraschenden emotionalen Wendungen und einem anregenden Austausch der Blickwinkel.

„Jagen, shooten, posten – Mit jungen Jägern unterwegs“ (21.55 Uhr)

Immer mehr junge Menschen machen den Jagdschein. Natur erleben und schützen ist ein oft genanntes Motiv. Aber viele haben nicht nur Wald und Wild im Visier. Mit der Beliebtheit der Jagd boomt auch die Ausrüstungsindustrie. Von jungen Influencerinnen und Influencern präsentiert, lassen sich Loden & Co gut an Waidmänner und -frauen verkaufen. Führt die Verbindung von Kommerz und Community zu einem neuen Selbstverständnis in der Jägerschaft? Und ersetzen Fotos und Videos die alten Trophäen der Jagd? Diesen Fragen geht Nikolas Winter in seiner Dokumentation nach.