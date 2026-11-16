Gemeinderat der ÖVP als „unabhängiger Experte“: ORF NÖ fällt in die dunkelsten Ziegler-Jahre zurück

St. Pölten (OTS) -

Die niederösterreichische Sozialdemokratie bekennt sich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gerade deshalb kann sie nicht schweigen, wenn er für parteipolitische Stimmungsmache missbraucht wird. Ein gutes Jahr vor der Landtagswahl scheinen im ORF NÖ die Hemmungen zu fallen: Der Sender fällt zurück in Zeiten, die man längst für überwunden gehalten hat.

Dass dem Publikum der wichtigsten TV-Nachrichtensendung des Landes mit Christoph Redelsteiner, Gemeinderat für die ÖVP in Nöchling, ein Parteimandatar als „unabhängiger Experte“ präsentiert wird, ist ein schweres Foul am öffentlich-rechtlichen Auftrag, an der Bevölkerung und an allen Beitragszahlern. Umso schwerer wiegt es, weil diese irreführende Berichterstattung den Boden für eine vorschnelle Schließung eines Drittels aller Notarztstützpunkte im Land bereitet. Und doch ist dieses Foul nur die Spitze des Eisbergs.

In seiner Berichterstattung vom 15. November 2026 hat der ORF NÖ klare Grenzen überschritten. Zwei Experten kritisierten darin das Gutachten des renommierten Prof. Matthias Fischer, das der SPÖ-NÖ-Landtagsklub in Auftrag gegeben hat. Sender und Experten behaupteten, das Gutachten sei ihnen zugespielt worden. Dabei wusste der ORF NÖ längst Bescheid: Schon beim Mediengespräch des Landtagsklubs am 11. November und danach noch einmal direkt wurde er informiert, dass das Gutachten am 17. November in der Landesregierung präsentiert und anschließend veröffentlicht wird. Man hat sich trotzdem für diesen Weg entschieden.

Ein vollständiges schriftliches Gutachten kann dem ORF und den Experten allerdings gar nicht vorliegen. Denn nicht einmal der SPÖ-NÖ-Landtagsklub selbst verfügt bisher über die finale Fassung. Der ORF NÖ hat also offenbar mit einem unfertigen Entwurf hantiert, statt zwei Tage auf das Original zu warten. Für einen öffentlich-rechtlichen Sender ist das unseriös, und es riecht nach einer weiteren Irreführung des Publikums.

Die SPÖ NÖ richtet daher folgende Fragen an den ORF NÖ:

* Welches Dokument liegt dem ORF NÖ vor, und wie wurde seine Echtheit geprüft?

* Warum hat der ORF NÖ mit einem unfertigen Entwurf gearbeitet, statt zwei Tage auf das veröffentlichte Gutachten zu warten?

* Warum wurde Gutachter Prof. Fischer nicht mit dem Dokument und den Vorwürfen konfrontiert?

* Warum lässt der ORF NÖ das Gutachten einer Fraktion ausgerechnet von einem Mandatar einer anderen Partei bewerten, und wer hat die Experten organisiert?

* Bestehen Auftrags- oder Arbeitsbeziehungen zwischen den befragten Experten und dem Land NÖ oder seinen Landesgesellschaften?

„Wer einen fairen und unabhängigen ORF will, muss hier Aufklärung und Konsequenzen fordern“, so SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander. „Einen derartigen Rückfall in die dunkelsten Ziegler-Zeiten nehmen wir nicht hin. Wir fordern eine Entschuldigung bei allen Beitragszahlern.“

Darüber hinaus wird die SPÖ NÖ möglichen Auftragsbeziehungen zwischen den befragten Experten und dem Land NÖ nachgehen. Hier braucht es volle Transparenz, damit sich das Publikum ein unverzerrtes Bild von der Gesundheitsversorgung in Niederösterreich machen kann. „Gerade bei der Notarztversorgung ist Sachlichkeit die Grundlage jeder ernsthaften Debatte“, so Zwander.