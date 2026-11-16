  • 16.11.2026, 11:33:02
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UEFA Champions League der Frauen: Austria vor Rekordkulisse gegen Bayern München im ORF

Am 19. November ab 18.30 Uhr live in ORF 1

Wien (OTS) - 

Es ist angerichtet: Am Donnerstag, dem 19. November 2026, treffen die Spielerinnen der Wiener Austria vor der Rekordkulisse von mehr als 7.000 Fans in der UEFA ChampionsLeague auf Bayern München. ORF 1 überträgt dieses Highlight in der Klubgeschichte ab 18.30 Uhr live. Michael Pinter und Viktoria Schnaderbeck kommentieren, Anna-Theresa Lallitsch führt durch die Sendung.

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at, ORF-Fußball-Special und ORF ON umfasst Streams der ORF-TV-Übertragungen sowie aktuelle Infos über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Sportberichterstattung ausführlich.

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