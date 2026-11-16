Digitale Souveränität im Fokus des APA-Tech Punsch-Together

Wien (OTS) -

Punsch, Perspektiven und persönliche Gespräche: Beim APA-Tech Punsch-Together im Restaurant Kelsen im österreichischen Parlament drehte sich am Donnerstagabend, 12. November, alles um digitale Souveränität und Vernetzung. Gemeinsam mit den Partnern Red Hat, NetApp und Arrow hatte APA-Tech zu einem fachlichen Impulsvortrag zu aktuellen Initiativen mit anschließendem Dinner und Networking geladen.

Unabhängigkeit als strategischer Faktor

Gastgeber Gerald Innerwinkler, Geschäftsführer APA-Tech, und Martin Schevaracz, Director Market Development & Sales APA-Tech, betonten in ihrer Begrüßung das Selbstverständnis von APA-Tech als unabhängiger österreichischer Anbieter von Rechenzentren, Speicherlösungen und Services: „Digitale Souveränität ist in den letzten Jahren von einem spröden Fachbegriff zu einer strategischen Frage in vielen Unternehmen geworden – weltpolitische Ereignisse machen es notwendig, sich mit diesem Thema gründlich auseinanderzusetzen.“

Im Mittelpunkt der Keynote von Heinz Stiastny, Vorstand im Sicherheits-Circle des Zentrums für Risiko- und Krisenmanagement (ZRK), stand digitale Souveränität: Wie können Unternehmen und öffentliche Institutionen in Europa technologische Abhängigkeiten reduzieren, ohne Abstriche bei Leistungsfähigkeit und Innovation zu machen? Die an diesem Abend einsetzende Störung bei Microsoft, die sich auf zahlreiche digitale Dienste und Anwendungen weltweit auswirkte, verlieh dem Thema besondere Aktualität.

Schwerpunkt Sicherheit

Stiastny gab Einblicke in die wichtigsten Bereiche der österreichischen Sicherheitsstrategie und spannte einen Bogen vom gesamtstaatlichen Bild zu konkreten Themen wie Cyber-Security und Innovationsförderung: „Der gesamte Bereich der Innovation muss in unserem kleinen Land Österreich jetzt und in der Zukunft einen ganz wichtigen, besonderen Stellenwert haben. Wir müssen alle erdenklichen Anstrengungen setzen, Innovationskraft, Innovationsmöglichkeiten, Innovationsaktivitäten zu unterstützen, zu fördern, zuzulassen und sich damit auseinanderzusetzen.“ Als Beispiel nannte er die hohe Expertise in der Quantenverschlüsselung in Österreich, konkret die Forschung Anton Zeilingers, dem dafür vor wenigen Jahren auch der Physik-Nobelpreis verliehen wurde.

Im Anschluss bot der Abend Raum für persönlichen Austausch und Networking – bei Punsch, Maroni und Flying Dinner ließen die rund 80 Gäste den Tag gemütlich ausklingen.

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