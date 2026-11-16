Nothing startet Black Friday 2026: Bis zu 40 Prozent Rabatt auf Smartphones und Audioprodukte

London (OTS) -

Das Londoner Technologieunternehmen Nothing startet mit exklusiven Angeboten auf sein Smartphone- und Audio-Portfolio in den Black Friday. Ab dem 23. November profitieren Kund*innen in Deutschland und Österreich von attraktiven Aktionspreisen auf ausgewählte Nothing-Produkte. Diese verbinden charakteristisches Design, innovative Technologie und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Black-Friday-Highlights

Phone (3) - ab 479 EUR (UVP 799 EUR, 40 Prozent Rabatt): Das Flaggschiff-Smartphone kombiniert ein ikonisches transparentes Design mit der innovativen Glyph Matrix und einem fortschrittlichen 50-MP-Kamerasystem mit dreifachem optischem Zoom und bis zu 60-fachem Ultra-Zoom. Nothing OS bietet zudem ein aufgeräumtes und umfangreich individualisierbares Nutzererlebnis.

Headphone (1) - 179 EUR (UVP 299 EUR, 120 EUR Ersparnis): Der preisgekrönte Kopfhörer vereint hochwertigen Klang mit dem ikonischen transparenten Design der Marke und einem beeindruckenden Sound- und ANC-Erlebnis.

Headphone (a) - 99 EUR (UVP 159 EUR, 60 EUR Ersparnis): Der leichte, farbenfrohe Over-Ear-Kopfhörer bietet satte Bässe, personalisierten Sound und eine Akkulaufzeit von bis zu 135 Stunden.

Ear (3) - 99 EUR (UVP 179 EUR, 80 EUR Ersparnis): Die Premium-Wireless-Earbuds überzeugen mit ihrem hochwertigen Metalldesign und der innovativen Super-Mic-Technologie für klarere Telefonate.

Ear (3a) - 79 EUR (UVP 99 EUR, 20 EUR Ersparnis): Die farbenfrohen Bestseller-Earbuds bieten kraftvolle Bässe, Bass Enhance und AI Snapshot zu einem attraktiven Preis. Zudem wurden sie von TIME als eine der "Best Inventions of 2026" ausgezeichnet.

Verfügbarkeit

Die Aktionspreise, Produktverfügbarkeit und Kampagnenzeiträume können je nach Händler variieren. Alle Angebote gelten vorbehaltlich der Verfügbarkeit und der Teilnahme des jeweiligen Handelspartners.

Weitere Informationen und Bildmaterial zu den Produkten befinden sich im Media Kit.

Über Nothing

Nothing entwickelt Technologie für eine Generation, die den Status quo hinterfragt. Das 2020 in London gegründete Unternehmen verfolgt die Mission, Technik wieder erlebbar zu machen und Menschen zu ermutigen, ihre Persönlichkeit auszudrücken - durch preisgekrönte Produkte, die anders aussehen, anders klingen und sich anders anfühlen.

Angetrieben von rebellischer Kreativität zählt Nothing heute zu den am schnellsten wachsenden Marken für Smartphones und Consumer-Audio weltweit und ist das einzige neue Smartphone-Unternehmen, das sich im vergangenen Jahrzehnt erfolgreich im Markt etabliert hat.

Nothing gestaltet die nächste Generation persönlicher Technologie - geprägt von Kultur, Kreativität und Community.