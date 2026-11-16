FW-Krenn: Mini-Wachstum ist kein Aufschwung – Betriebe brauchen endlich Entlastung.

Wien (OTS) -

Österreichs Wirtschaft ist im dritten Quartal 2026 real um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Für die Freiheitliche Wirtschaft (FW) ist klar: Dieses Mini-Plus ist noch kein Aufschwung. Wenn gleichzeitig die Inflation im Oktober bei 3,6 Prozent liegt, bleiben Kosten- und Preisdruck für Betriebe und Haushalte hoch.

Laut WIFO kam der leichte Zuwachs vor allem aus Dienstleistungen und Außenhandel. Der private Konsum stagnierte aber, die Bauwirtschaft schrumpfte, die öffentlichen Konsumausgaben gingen zurück und die Investitionen legten nur geringfügig zu. Damit bleibt die wirtschaftliche Basis schwach, obwohl sich die Industrie zuletzt etwas erholt hat.

Gerade diese Mischung ist für viele Unternehmen problematisch. Wenn Konsum und Bau nicht anspringen und Investitionen nur zögerlich zunehmen, fehlt es an Aufträgen, Planungssicherheit und Spielraum für neue Beschäftigung. Ein paar stabile Bereiche können nicht dauerhaft die ganze Wirtschaft tragen.

Dass sich die Stimmung in den Unternehmen laut WIFO verbessert hat, ist positiv. Aber Zuversicht allein bezahlt keine Energierechnung, senkt keine Abgaben und ersetzt keine Reformen. Die Politik darf sich auf einem statistischen Minimalwachstum nicht ausruhen, während Betriebe weiter mit hohen Kosten und schwacher Nachfrage kämpfen.

Die FW fordert daher eine klare Entlastungsoffensive: weniger Bürokratie, niedrigere Abgaben auf Leistung, bessere Bedingungen für Investitionen und ein Ende neuer Belastungen für die Wirtschaft. Wer Wachstum will, muss den Betrieben Luft zum Arbeiten lassen, statt ihnen immer neue Hürden aufzubauen.

„0,2 Prozent Wachstum sind kein Grund zum Schulterklopfen, wenn Bau, Konsum und Investitionen weiter schwächeln und die Inflation bei 3,6 Prozent festhängt. Die Regierung muss jetzt Betriebe entlasten, Investitionen erleichtern und die Kostenschraube im Staat zurückdrehen, statt die wirtschaftliche Realität schönzureden“, erklärt der Bundesobmann der FW, Matthias Krenn.