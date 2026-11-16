Ein Ort am Wort: Ardo-Schock - Welche Chancen hat lokale Produktion?

St. Pölten (OTS) -

Der belgische Tiefkühlgemüsekonzern Ardo will sein Werk in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) mit Ende August 2027 schließen. Betroffen sind rund 190 Beschäftigte sowie etwa 50 Leiharbeitskräfte. In dem Werk wird unter anderem Tiefkühlgemüse für Iglo sowie die Eigenmarken von Lebensmittelhändlern wie Billa, Hofer und Spar verarbeitet. Die Schließung des Werks lässt die Wogen hochgehen und betrifft auch die Landwirtschaft im Marchfeld. Ardo verarbeitete im Vorjahr nach eigenen Angaben Erzeugnisse von rund 270 niederösterreichischen Bauern. Die Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG), die für Ardo produziert, zählt insgesamt 500 Mitgliedsbetriebe.

Gemüseversorgung gesichert, Jobs weiter offen

Für die Gemüsebaubetriebe gibt es neue Perspektiven: Schneiders Gemüseland in Groß-Enzersdorf will seine Verarbeitung ausbauen. Auch Waldland plant zusätzliche Kapazitäten für Bio-Kräuter, die ETG prüft eine eigene Verarbeitungslinie für Blattgemüse.

Für die Beschäftigten ist die Lage dagegen weiter offen. Die Verhandlungen über einen Sozialplan sind bisher ohne Einigung geblieben. Unter dem Titel „Ardo-Schock: Welche Chancen hat lokale Produktion?“ ist „NÖ heute“-Moderator Werner Fetz am 19. November im Gasthaus gluatherd in Mannsdorf an der Donau zu Gast. Die Diskussion „Ein Ort am Wort“ findet in Niederösterreich in Zusammenarbeit mit der Tageszeitung „Kurier“ statt.

Jede und jeder ist eingeladen, an der Diskussion teilzunehmen, Fragen zu stellen oder die eigene Meinung darzulegen. Darüber hinaus diskutieren mit Werner Fetz unter anderem Robert Kriegl, Obmann der Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse (ETG), Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich, Johannes Gutmann, Gründer von Sonnentor, Karl Ungersbäck, Spartengeschäftsführer Handel der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sebastian Kummer, Professor für Transportwirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien, sowie Dietmar Breiner, Betriebsratsvorsitzender bei Ardo Austria Frost.

Die Diskussion wird am 19. November ab 19.30 Uhr live auf Radio NÖ sowie als Livestream auf ORF ON und auf ORF SOUND ausgestrahlt. Nachberichte gibt es am Folgetag in sämtlichen Kanälen des ORF Niederösterreich – u.a. auf noe.ORF.at.

Veranstaltungsort: Gasthaus gluatherd in Mannsdorf an der Donau (Marchfeldstraße 61, 2304 Mannsdorf an der Donau). Reservierungen sind nicht notwendig, aber empfohlen, direkt unter der Telefonnummer +43 664 14 21 573.