Damit Equal Pay rascher gelingt!

Wien (OTS) -

Zum neunten Mal bringt das Frauennetzwerk erfahrene Branchenexpertinnen und aufstrebende Talente zusammen. 24 Frauen starten in ein Jahr voller Wissenstransfer, persönlicher Entwicklung und neuer Karriereperspektiven.

Der Salon Real, das führende Frauennetzwerk der österreichischen Immobilienwirtschaft, setzt sein erfolgreiches Mentoringprogramm fort. Bereits zum neunten Mal begleiten erfahrene Branchenexpertinnen engagierte Frauen auf ihrem beruflichen Weg. Für den neuen Jahrgang 2026/2027 gingen erneut zahlreiche Bewerbungen ein. Die Auswahl erfolgte anhand klar definierter Kriterien, darunter Entwicklungspotenzial, Führungsambition und Engagement für die Branche. Zwölf Mentees konnten überzeugt. Gemeinsam mit ihren zwölf Mentorinnen bilden sie Paare, in denen fachlicher und persönlicher Austausch, individuelle Karriereentwicklung und der Aufbau tragfähiger Netzwerke im Mittelpunkt stehen.

„Frauen in der Immobilienwirtschaft verfügen über enormes Potenzial. Mit unserem Mentoringprogramm eröffnen wir ihnen wertvolle Netzwerke und neue Karriereperspektiven. Davon profitiert letztlich die gesamte Branche“, erklärt Dr. Gerhild Bensch-König, Obfrau des Salon Real.

Erfahrung trifft auf neue Perspektiven

Das Mentoringprogramm richtet sich an Frauen, die bereits über eine fundierte Ausbildung und Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft verfügen und ihre berufliche Entwicklung gezielt vorantreiben möchten. Über einen Zeitraum von zwölf Monaten profitieren die Mentees vom persönlichen Austausch mit erfahrenen Expertinnen aus unterschiedlichen Fachbereichen.

Geleitet wird das Programm von Valerie Hillebrand, BSc, BA, Vorstandsmitglied des Salon Real. Sie misst Mentoring an seiner Wirkung: „Unser Programm ist kein Imageprojekt. Wir schauen genau hin, wo unsere Mentees danach stehen. Manche gründen ihr eigenes Unternehmen, andere übernehmen Führung. Und jede Frau, die eine Entscheidungsrolle erreicht, kann die nächste befähigen. Das ist der Multiplikator, um den es uns geht.“

Neben Fragen der Karriereplanung und persönlichen Positionierung stehen Führungskompetenz, unternehmerisches Denken und die Herausforderungen einer sich wandelnden Immobilienwirtschaft im Mittelpunkt. Gleichzeitig erhalten die Teilnehmerinnen Zugang zu einem breit aufgestellten Netzwerk erfahrener Branchenexpertinnen.

Mentoring als gegenseitige Bereicherung

Für Sandra Hochleitner, Vorstandsmitglied des Salon Real, ist Mentoring auch Ausdruck einer gelebten Unterstützungskultur innerhalb der Branche: „Karrieren brauchen nicht nur Qualifikation, sondern auch Menschen, die Türen öffnen und Mut machen. Wenn Frauen einander stärken, entstehen neue Chancen – für jede Einzelne und die gesamte Branche.“

Nach Abschluss des Programms können die Mentees Mitglieder des Salon Real werden und weiterhin vom Netzwerk und seinen vielfältigen Angeboten profitieren.

Über den Salon Real

Seit seiner Gründung im Jahr 2009 engagiert sich der Salon Real für mehr Sichtbarkeit, Chancengleichheit und Karrierechancen von Frauen in der österreichischen Immobilienwirtschaft. Das Netzwerk vereint Expertinnen unterschiedlicher Fachbereiche und fördert den interdisziplinären Austausch durch Fachveranstaltungen, Clubabende, Exkursionen und internationale Immobilienreisen. Das Mentoringprogramm zählt zu den zentralen Initiativen des Vereins zur gezielten Förderung weiblicher Karrieren: www.salonreal.at

Know-how für Medienvertreter:innen

Der Salon Real stellt Journalist:innen gerne die Expertise seiner Mitglieder für Fachfragen zur Verfügung. Kontakt: [email protected]

Weitere Informationen zum Salon Real: Meldungsübersicht: Salon Real - epmedia Pressecenter