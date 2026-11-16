ARWAG: Neues Zuhause nahe der Alten Donau – Wohnungsübergaben in der WohnWildnis1210

Wien (OTS) -

Ein neues Zuhause im Grünen, nahe am Wasser und dennoch schnell in der Stadt: Die WohnWildnis1210 in der Simone-Veil-Gasse 4 bietet ihren neuen Bewohner*innen modernen Wohnraum in unmittelbarer Nähe zur Oberen Alten Donau. Das Projekt der ARWAG, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, umfasst 78 Wohnungen, davon 51 geförderte Mietwohnungen und 27 frei finanzierte Eigentumswohnungen. Vielfältige Gemeinschafts- und Freiflächen sowie ein zukunftsorientiertes Energiekonzept von ARWAG Energy runden das Wohnangebot ab.

„Die Wien Holding und ihre Unternehmen arbeiten jeden Tag daran, Wien noch lebenswerter zu gestalten. Bei Projekten wie der WohnWildnis1210 wird sichtbar, was das konkret bedeutet: Menschen beziehen ihr neues Zuhause und finden hier Raum für ihren Alltag, Erholung und gute Nachbarschaft. Mit der WohnWildnis1210 leistet die ARWAG einen wertvollen Beitrag zur hohen Lebensqualität in unserer Stadt“, betont Oliver Stribl, Geschäftsführer der Wien Holding.

Leistbares Wohnen mit Raum für Nachbarschaft

Die WohnWildnis1210 verbindet unterschiedliche Wohnangebote mit Raum für ein gutes Miteinander. Neben privaten Freiflächen bieten gemeinschaftliche Dachterrassen, Urban Gardening und Gemeinschaftsräume Gelegenheit, einander kennenzulernen und Nachbarschaft zu leben.

„Mit der WohnWildnis1210 schaffen wir ein Zuhause für unterschiedliche Lebenssituationen. Geförderte Mietwohnungen und frei finanzierte Eigentumswohnungen ergänzen einander. Private Freiflächen bieten Rückzug, gemeinschaftliche Dachterrassen und Räume schaffen Möglichkeiten für Begegnung. Dass alle 78 Wohnungen bereits mehr als einen Monat vor der Übergabe vergeben waren, zeigt, wie gut dieses Angebot die Bedürfnisse der Menschen trifft“, erklärt ARWAG-Vorstandsdirektor Christian Raab.

Wärme, Warmwasser und Sonnenstrom mit ARWAG Energy

Die WohnWildnis1210 nutzt Erdwärme über eine Brunnenanlage. Zentrale Wärmepumpen stellen die Energie für die Beheizung und die Warmwasserbereitung bereit. Die Wärmeabgabe erfolgt über die Bauteilaktivierung in den Geschoßdecken. Im Sommer ermöglicht dieses System eine Temperierung durch Free Cooling.

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach wird von ARWAG Energy als gemeinschaftliche Erzeugungsanlage betrieben. Bewohner*innen können über die ARWAG Energy App an der gemeinschaftlichen Stromnutzung teilnehmen und den vor Ort erzeugten Sonnenstrom direkt im Haus nutzen.

„Leistbares Wohnen hängt auch davon ab, wie wir unsere Gebäude mit Energie versorgen. Mit ARWAG Energy übernehmen wir dafür langfristig Verantwortung. In der WohnWildnis1210 erschließen wir Erdwärme über eine Brunnenanlage und machen sie mit zentralen Wärmepumpen für Heizung und Warmwasser nutzbar. Die Bauteilaktivierung verteilt die Wärme und ermöglicht im Sommer eine Temperierung durch Free Cooling. Dazu kommt Sonnenstrom vom eigenen Dach, den die Bewohner gemeinschaftlich nutzen können. So verbinden wir Wohnkomfort mit dem Anspruch, auch die laufenden Energiekosten leistbar zu halten“, erklärt ARWAG-Vorstandsdirektor Thomas Drozda.

Ankommen im neuen Quartier „An der Schanze“

Die WohnWildnis1210 ist Teil des neuen Quartiers „An der Schanze“ im Floridsdorfer Donaufeld. Die nahe Obere Alte Donau bietet Raum für Spaziergänge, Sport und Erholung am Wasser. Gemeinschaftliche Freiräume innerhalb der Wohnanlage ergänzen diese Lage und machen das Projekt für unterschiedliche Lebensphasen attraktiv.

„Floridsdorf ist ein Bezirk, in dem Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen ein gutes Zuhause finden. Dafür brauchen wir leistbare Wohnungen, Grün- und Freiräume und Orte, die das Zusammenleben stärken. Die WohnWildnis1210 leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Ich wünsche den neuen Bewohner*innen einen guten Start und viel Freude in ihrem neuen Zuhause“, so Georg Papai, Bezirksvorsteher von Floridsdorf.

Über die ARWAG

Die ARWAG Holding-Aktiengesellschaft, an der auch die Wien Holding beteiligt ist, steht seit 1990 für die Entwicklung von leistbarem und nachhaltigem Wohnraum in Wien. Als Full-Service-Immobiliendienstleisterin begleitet die ARWAG den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie: von der Projektentwicklung und Planung über die Umsetzung bis hin zu Verwertung, Verwaltung, Hausbetreuung und Energiedienstleistungen.

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bilden dabei zentrale Leitlinien des unternehmerischen Handelns. Bis heute hat die ARWAG mehr als 185 Objekte mit einer Gesamtnutzfläche von über 1,7 Millionen Quadratmetern realisiert und rund 17.500 Wohneinheiten geschaffen. Der nachhaltige Erfolg des Unternehmens basiert auf einem tiefen Verständnis für die sich wandelnden Bedürfnisse von Mieter*innen und Eigentümer*innen sowie auf dem konsequenten Anspruch an Qualität in allen Projektphasen.

Pressefotos

Fotos zur Aussendung sind im Anhang sowie im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.