Weniger Haushalt, mehr Freizeit dank smarter Haushaltsrobotik: Black-Week-Angebote von ECOVACS mit bis zu 900 Euro Preisvorteil

Düsseldorf (OTS) -

Bereits ab heute und bis zum 30. November bietet ECOVACS zahlreiche seiner Premium-Modelle für die automatisierte Reinigung zuhause sowie die Garten- und Poolpflege zu reduzierten Preisen an. Im Mittelpunkt stehen die im September vorgestellten Saug- und Wischroboter DEEBOT X12S OmniCyclone, DEEBOT T90S PRO OMNI und DEEBOT T90 MAX PRO OMNI sowie der Fensterreinigungsroboter WINBOT W2S PRO OMNI. Ergänzt wird das Angebot unter anderem durch die beliebten Produkte WINBOT W3 OMNI und GOAT A1600 LiDAR PRO. Je nach Modell sind Preisvorteile von bis zu 900 Euro und Rabatte von bis zu 73 Prozent möglich. Die Angebote gelten für Amazon sowie - je nach Modell - auch bei OTTO, MediaMarkt und Saturn.

DEEBOT X12S OmniCyclone: Hygiene-Innovationen für die Bodenreinigung

Der DEEBOT X12S OmniCyclone verbindet Saug- und Wischfunktion mit einem umfassenden Hygienekonzept. Seine OZMO ROLLER 3.0-Wischwalze wird während der Reinigung kontinuierlich mit Frischwasser gespült und entfernt auch eingetrocknete Flecken und festsitzenden Schmutz. FocusJet befeuchtet stark verschmutzte Bereiche gezielt, bevor die Walze den Schmutz löst. Für unterschiedliche Bodenarten kombiniert das Modell einen 53-AW-Motor mit bis zu 27.000 Pa Saugkraft. Die integrierte Milbenkammer unterstützt dabei, tiefsitzenden Staub, Allergene und Hausstaubmilben aus Teppichen zu lösen. ZeroTangle 4.0 reduziert Haarverwicklungen. TruEdge 3.0 ermöglicht die Reinigung entlang von Wänden und Kanten sowie unter Möbeln. Die OMNI-Station reinigt nicht nur die Wischwalze und spült die Bodenplatte, auch der Schmutzwasserbehälter wird zeitgesteuert erhitzt, um unangenehmen Gerüchen vorzubeugen.

Zur Black Week ist der DEEBOT X12S OmniCyclone für 799 statt 1.299 Euro erhältlich - nicht nur bei Amazon, sondern auch bei OTTO, MediaMarkt und Saturn. Auch das Vorgängermodell, der DEEBOT X12 OmniCyclone ist dort im Care Complete Paket mit einem Preisnachlass von 900 Euro bzw. 60 % für nur 599 Euro verfügbar.

DEEBOT T90S PRO OMNI: Starke Reinigung mit weniger Aufwand

Der DEEBOT T90S PRO OMNI verbindet kraftvolles Saugen mit einer Wischfunktion, die den Boden kontinuierlich mit Frischwasser reinigt. Dafür dreht sich die OZMO ROLLER 3.0 mit 220 Umdrehungen pro Minute und wird während des Einsatzes laufend gespült. Auch Kanten, Ecken und schwer erreichbare Stellen nimmt der Roboter dank TruEdge 3.0 in den Blick. Bei der Saugleistung unterstützt die weiterentwickelte BLAST-Technologie mit bis zu 40.000 Pa. ZeroTangle 4.0 reduziert Haarverwicklungen in der Hauptbürste, während die OMNI-Station nach jedem Waschzyklus die Wischwalze reinigt und die Bodenplatte spült. Für die Orientierung in dynamischen Wohnumgebungen erkennt AIVI 3D 4.0 Hindernisse und AGENT YIKO 2.0 hilft bei der Einrichtung und empfiehlt passende Reinigungsroutinen.

Der DEEBOT T90S PRO OMNI ist anlässlich der Black Week für 499 statt 799 Euro erhältlich - bei Amazon, OTTO, MediaMarkt und Saturn. Ebenso ist der DEEBOT T90 PRO OMNI in dieser Zeit dank 50 % Rabatt für nur 399 Euro verfügbar.

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI: Flaggschiff-Technologie zum attraktiven Preis

Der DEEBOT T90 MAX PRO OMNI bringt zentrale Technologien aus höheren Produktklassen in ein zugänglicheres Preissegment. Seine OZMO ROLLER 3.0-Wischwalze arbeitet mit 3.800 Pa Anpressdruck und 200 Umdrehungen pro Minute und wird kontinuierlich mit Frischwasser gespült. Auf Teppichen hebt sie sich automatisch um 15 Millimeter an. BLAST ermöglicht eine Saugleistung von bis zu 40.000 Pa während ZeroTangle 4.0 die Aufnahme von Feinstaub, Tierhaaren und größeren Partikeln unterstützt. Ein integrierter dToF-LiDAR erstellt Karten der Wohnumgebung, TrueDetect 3D erkennt Hindernisse wie Kabel, Schuhe oder Spielzeug und das mechanische System bewältigt Schwellen von bis zu 20 Millimetern. Die bekannte und beliebte OMNI-Station reinigt die Wischwalze mit bis zu 100 Grad Celsius heißem Wasser und trocknet sie anschließend mit warmer Luft.

Der DEEBOT T90 MAX PRO OMNI ist während der Black Week für 399 statt 599 Euro erhältlich und zu diesem Aktionspreis ab dem 16. November neben Amazon auch bei OTTO, MediaMarkt und Saturn verfügbar.

WINBOT W2S PRO OMNI: Automatische und streifenfreie Fensterreinigung

Der WINBOT W2S PRO OMNI ist ECOVACS neuester Spezialist für die automatische Fensterreinigung. TruEdge 2.0, vier Eckbürsten und das Quad-Drive-System unterstützen die Reinigung bis in alle Kanten. Die Sprühtechnologie verteilt Wasser gezielt auf der Glasfläche und erreicht eine Sprühreichweite von bis zu 90 Prozent. Zusammen mit dem ultrafeinen Mikrofaser-Wischtuch sorgt sie für streifenfreien Glanz. Dabei dient die multifunktionale OMNI-Station als Steuerzentrale, Ladestation und Aufbewahrungslösung. Im Akkubetrieb ermöglicht der WINBOT bis zu 110 Minuten kabellose Reinigung. Für sicheren Halt an der Glasfläche sorgt ein 12-stufiges Schutzsystem.

Den WINBOT W2S PRO OMNI gibt es zur Black Week bei Amazon und OTTO für 499 statt 599 Euro. Außerdem ist der WINBOT W3 OMNI mit automatischer Reinigungsstation um 37 Prozent im Preis gesenkt und für 439 Euro bei Amazon, OTTO, MediaMarkt und Saturn erhältlich. Auch der WINBOT Mini ist in der Farbe Grey um die Hälfte reduziert und für 149 Euro verfügbar.

GOAT A1600 LiDAR PRO: Smarte Pflege für den Garten

Für die automatisierte Pflege außerhalb des Hauses bietet ECOVACS zur Black Week starke Rabatte auf den GOAT A1600 LiDAR PRO. Der Mähroboter ist mit LiDAR-Navigation ausgestattet, kommt ohne Begrenzungskabel aus und bearbeitet dank integriertem TruEdge Trimmer auch die Rasenkanten verlässlich.

Anlässlich der Black Week gibt es den GOAT A1600 LiDAR PRO für Preise ab 799 statt 1.499 Euro - neben Amazon auch bei OTTO, MediaMarkt und Saturn.

Weitere smarte Alltagshelfer zu attraktiven Sonderpreisen

Neben den genannten Produkten sind vor und während der Black Week 2026 auch zahlreiche weitere smarte Alltagshelfer von ECOVACS zu attraktiven Sonderpreisen erhältlich. Das Angebot umfasst eine große Palette an Modellen aus den Bereichen Boden- und Fensterreinigung sowie Rasen- und Poolpflege. Bereits ab dem 16. November profitieren Kundinnen und Kunden je nach Roboter von bis zu 73 Prozent Rabatt.

Hier die Angebot-Highlights im Überblick:

Die Aktionspreise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Händlerpreise können abweichen.

DEEBOT X12S OmniCyclone

UVP: 1.299 Euro

Black Week Preis: 799 Euro

Rabatt: 500 Euro / 38 %

Verfügbarkeit 14.11. - 30.11.

DEEBOT T90S PRO OMNI

UVP: 799 Euro

Black Week Preis: 499 Euro

Rabatt: 300 Euro / 38 %

Verfügbarkeit: 16.11. - 30.11.

DEEBOT T90 MAX PRO OMNI

UVP: 599 Euro

Black Week Preis: 399 Euro

Rabatt: 200 Euro / 33 %

Verfügbarkeit: 16.11. - 30.11.

WINBOT W2S PRO OMNI Care Kit

UVP: 649 Euro

Black Week Preis: ab 499 Euro

Rabatt; 150 Euro / 23 %

Verfügbarkeit: 10.11. - 30.11.

WINBOT W3 OMNI

UVP: 699 Euro

Black Week Preis: 439 Euro

Rabatt: 260 Euro / 37 %

Verfügbarkeit: 16.11. - 30.11.

GOAT A1600 LiDAR PRO

UVP: 1499 Euro

Black Week Preis: 799 Euro

Rabatt: 700 Euro / 47 %

Verfügbarkeit: 10.11. - 30.11.

DEEBOT X12 OmniCyclone Care Complete

UVP: 1.499 Euro

Black Week Preis: 599 Euro

Rabatt: 900 Euro / 60 %

Verfügbarkeit: 10.11. - 30.11.

DEEBOT T90 PRO OMNI:

UVP: 799 Euro

Black Friday Preis: 399 Euro

Rabatt: 400 Euro / 50 %

Verfügbarkeit: 16.11. - 30.11.

WINBOT W2 PRO OMNI

UVP: 599 Euro

Black Week Preis: 349 Euro

Rabatt: 250 Euro / 42 %

Verfügbarkeit: 27.10. - 30.11.

WINBOT mini (Farbe Grey)

UVP: 299 Euro

Black Week Preis: 149 Euro

Rabatt: 150 Euro / 50 %

Verfügbarkeit: 16.11. - 30.11.

Über ECOVACS Robotics

Lange bevor "Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den 27 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, ist das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen.