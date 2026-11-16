Zum 400. Jahrestag der Weihe der Basilika: „kreuz & quer“-Premiere „Petersdom – Megabaustelle der Renaissance“

Wien (OTS) -

Das Weltheiligtum der Katholiken feiert Geburtstag! Am 18. November 2026 jährt sich zum 400. Mal die Weihe des Petersdoms. Nicht nur die bedeutendsten Künstler der Renaissance haben sich darin verewigt, auch Tausende Handwerker, Lieferanten und Arbeiter. Sie errichteten gewaltige Kräne, karrten tonnenschwere Steine, verbrannten antiken Marmor zu Kalk. Über 120 Jahre hinweg schufteten sie auf der größten Baustelle der Welt – sechs Tage die Woche oft bis tief in die Nacht im Schein von Fackeln und Öllaternen. Gut 200 Handwerker ließen auf der Megabaustelle ihr Leben, sie waren von Gerüsten gestürzt oder wurden von herabfallenden Marmorsteinen zermalmt. Und doch zählte die Dombauhütte zu den begehrtesten Arbeitgebern von Rom, denn man zahlte gut und regelmäßig. Auch beschäftigte die „Fabbrica“ zahlreiche Frauen, Künstlerinnen ebenso wie Arbeiterinnen. Das belegen Lieferlisten, Abrechnungen und Kreditscheine – 500 Jahre alte Dokumente, die nach und nach archivarisch erforscht werden.

Die neue „kreuz & quer“-Dokumentation „Petersdom – Megabaustelle der Renaissance“ von Regisseurin Andrea Oster – eine Koproduktion von ORF und ZDF/Arte – erzählt am Dienstag, dem 17. November 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON von den Menschen, die mehr als 120 Jahre an dem Sakralbau arbeiteten. Wo lebten und arbeiteten Roms Steinmetze, Kalkbrenner und Fuhrwerkleute inmitten einer arkadischen Ruinenlandschaft, die nur noch rund 40.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählte? Wie sah ihr Alltag aus? Und welche Rolle spielten Glaube und Kirche in jener Zeit, wo Päpste sich auch als weltliche Herrscher verstanden? Sie ließen Tempel und Thermen plündern, um ihre Paläste mit antiken Marmorschätzen auszustatten. Und auch im Petersdom entdeckt man Säulen und andere Prunkstücke der großen Kaiserforen.