Kinderfreunde: Gewalt an Kindern ankreiden

Wien (OTS) -

Kommenden Freitag, am 20. November, feiert die UN-Konvention über die Rechte des Kindes ihren 37. Geburtstag.

„Dass Kinder auf der ganzen Welt als eigenständige Träger:innen von Rechten anerkannt wurden und Staaten seither in der Pflicht stehen, ihre Lebensbedingungen stetig zu verbessern, ist eine der großen Errungenschaften der Menschheitsgeschichte,“ erklärt Jürgen Czernohorszky, Bundesvorsitzender der Kinderfreunde.

Vielfältige Gewalterfahrung

Doch trotz dieser Errungenschaft sind Kinder und Jugendliche weiterhin mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Eines dieser Themen, das trotz Kinderrechten nach wie vor für viele junge Menschen auf der Tagesordnung steht, ist Gewalt in alle ihren verschiedenen Formen. Zu viele Kinder erleben in ihrer Familie, in den eigenen vier Wänden physische und psychische Gewalt, sie erleben Mobbing und Cybermobbing durch Gleichaltrige, sie erleben Druck und Stress im Bildungssystem und Brutalität und Extremismus in den Sozialen Medien.

„Diese mannigfachen Gewalterfahrungen, denen junge Menschen ausgesetzt sind, sind unerträglich. Wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung, junge Menschen davor zu schützen!“ mahnt Czernohorszky. „Genauso unerträglich ist, dass noch immer Erwachsene Gewalt an Kindern verharmlosen und sie als legitimes Erziehungsmittel verteidigen. Das widerspricht nicht nur den Kinderrechten, sondern auch ein erschreckendes Zeugnis dafür, wie tief Gewalt gegen Kinder noch immer in unseren gesellschaftlichen Vorstellungen von Erziehung verankert ist“, sagt Czernohorszky.

Aviso: Kreideaktion vor Parlament

Die Kinderfreunde laden aus Anlass des Internationalen Kinderrechtetags bereits am Dienstag, den 17. November 2026 zwischen 14.00 und 15.00 Uhr Abgeordnete ein, Gewalt an Kindern im wahrsten Sinne des Wortes farbenfroh und für alle sichtbar anzukreiden und sich im Parlament für die Umsetzung aller Kinderrechte für ALLE Kinder einzusetzen. Begleitet werden die Mandatar:innen von Kindergarten- und Hortkindern aus Wien.

In den kommenden Tagen wird die Aktion „Gewalt an Kindern ankreiden!“ in ganz Österreich von unzähligen Kinderfreunde-Gruppen durchgeführt werden.

Vertreter:innen der Medien sind herzlich zur Aktion in Wien eingeladen:

Dienstag, 17. November 2026

14.00 bis 15.00 Uhr

bei den Stiegen vor dem Parlament