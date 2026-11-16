Checkliste für Wiener Betriebe Leitfaden für sichere Feiern – das ganze Jahr über

Wien (OTS) -

Ob Weihnachtsfeier oder Faschingsfest: Die Magistratischen Bezirksämter unterstützen auch heuer wieder Lokalbetreiber*innen mit einer Checkliste dabei, die Sicherheit in ihren Betrieben eigenständig zu überprüfen. Der ganzjährig anwendbare Leitfaden erinnert an die Einhaltung sicherheitsrelevanter Vorgaben und wurde Ende der Woche an Betriebe der Wiener Nachtgastronomie verschickt.

Brandgefahr durch Dekorationen und Partyartikel

Der tragische Vorfall in Crans-Montana in der Schweiz, am 1. Jänner 2026, mit 41 Todesopfern, hat Behörden und Lokalbetreiber*innen für die Bedeutung regelmäßiger Sicherheitsüberprüfungen zusätzlich sensibilisiert.

In Wien tragen behördliche Auflagen und regelmäßige, strenge Kontrollen zu einem hohen Sicherheitsniveau bei. Von Jänner bis einschließlich Oktober 2026 wurden 7.435 Überprüfungen von Betriebsanlagen durchgeführt. Ein Restrisiko lässt sich dennoch nicht ausschließen.

Besonders in der Advent- und Weihnachtszeit stoßen Behördenvertreter*innen bei Kontrollen auf leicht entflammbare Dekorationen, die umgehend entfernt werden müssen. Auch bei Faschingsfesten, Geburtstags- und Firmenfeiern können Dekorationen und Spezialeffekte eine Brandgefahr darstellen.

Kontrollen dienen dem Schutz von Gästen und Beschäftigten

Die Kontrollen erfolgen sowohl routinemäßig als auch anlassbezogen. Erhält die Behörde Hinweise auf Verstöße gegen Sicherheitsvorgaben, die Gäste oder Arbeitnehmer*innen gefährden, wird der Betrieb umgehend überprüft. Bei Gefahr in Verzug werden Sofortmaßnahmen gesetzt und Strafen verhängt.

Tischfeuerwerke stellen eine erhebliche Brandgefahr dar und sind nicht erlaubt.

Im Ernstfall kommt es auf das rasche, strukturierte Handeln der Lokalbetreiber*innen und die Mithilfe der Gäste an. Dazu zählen der Einsatz von Feuerlöschern, das Absetzen des Notrufs und die geordnete Räumung des Lokals. Fluchtwege müssen immer frei bleiben. Besonnenes Handeln hilft, Panik zu vermeiden.

Checkliste :

Personenanzahl

Beachten Sie, für wie viele Gäste Ihr Lokal zugelassen ist. Kontrollieren Sie die Anzahl der Anwesenden.

Fluchtmöglichkeiten

Halten Sie alle Fluchtwege frei und entfernen Sie alle Stolperstellen.

Notausgänge

Die Notausgangstüren sind immer frei und unverschlossen zu halten.

Ausstattung

Verwenden Sie in Ihrem Betrieb nur schwer entflammbare und schwach qualmende Materialen, darunter fällt auch jegliches Dekomaterial.

Feuerwerke

Im Betrieb dürfen Sie ohne Genehmigung keine Feuerwerke, pyrotechnischen Gegenstände oder Ähnliches verwenden.

Lüftungsanlagen

Da verschmutzte Lüftungsanlagen leicht brennen können, achten Sie auf deren regelmäßige Reinigung.

Für weiterführende Fragen zur Sicherheit im Betrieb sowie zum Schutz von Mitarbeiter*innen und Gästen stehen die Magistratischen Bezirksämter zur Verfügung.