Studie: 9 von 10 Österreichern würden Stromverbrauch für niedrigere Preise verschieben

Wien/Klagenfurt (OTS) -

Die Bereitschaft der österreichischen Haushalte, ihre Stromkosten aktiv zu beeinflussen, ist zwar hoch – rund 91 Prozent der Österreicher würden ihren Strom gezielt zu günstigen Zeiten verbrauchen –, aktiv umgesetzt wird dies bisher jedoch nur von rund einem Drittel. Obwohl intelligente Stromzähler fast flächendeckend verfügbar sind, nutzt nur jeder Vierte regelmäßig diese Smart-Meter-Daten. Ganze 40 Prozent der Befragten wussten nicht einmal, dass die Verbrauchsdaten überhaupt zur Verfügung stehen. Große Defizite gibt es auch bei der Verständlichkeit der eigenen Stromrechnung: Für fast jeden Dritten ist diese schwer oder gar nicht nachvollziehbar. Die mangelnde Übersicht schlägt sich auch im Wechselverhalten nieder: 34 Prozent der Verbraucher haben ihren Stromanbieter noch nie gewechselt. Dies geht aus einer aktuellen, repräsentativen Studie unter 1.000 Personen im Auftrag von spotty.app hervor.

Die Energiewelt in Österreich steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Mit der schrittweisen Einführung des neuen Netztarifmodells hängen die Netzkosten künftig zur Hälfte nicht mehr nur vom reinen Stromverbrauch (Arbeitspreis) ab. Maßgeblich ist stattdessen die monatlich höchste Leistungsbeanspruchung in einem Viertelstundenzeitraum – die sogenannte Lastspitze.

„Wer gleichzeitig die Waschmaschine, die E-Auto-Ladestation und den Herd einschaltet, treibt seine Netzkosten ungewollt in die Höhe“, erklärt Dominik Jäger, Geschäftsführer von spotty.app.

Hohe Sparbereitschaft: Nur 8 Prozent lehnen Verbrauchsverlagerung ab

Knapp 29 Prozent der Befragten verlagern ihren Stromverbrauch bereits heute gezielt in günstigere Stunden. Weitere 36 Prozent wären sehr gerne dazu bereit. Rund 27 Prozent würden ihr Verbrauchsverhalten ändern, wenn die damit verbundene Ersparnis spürbar hoch ausfiele. Lediglich etwas mehr als 8 Prozent lehnen eine zeitliche Verlagerung ihres Stromverbrauchs grundsätzlich ab.

Großes Potenzial bleibt ungenutzt

Obwohl die technische Infrastruktur in den österreichischen Haushalten angekommen ist – 97 Prozent der Haushalte verfügen bereits über einen Smart Meter, der den Stromverbrauch laufend misst –, bleibt das Potenzial weitgehend ungenutzt. Mehr als 20 Prozent der Befragten wissen nicht, dass sie sich im Kundenportal oder über die Apps der Netzbetreiber laufend über ihren Verbrauch informieren können. Aktuell kontrolliert nur ein Viertel der Österreicher diese Verbrauchsdaten regelmäßig. 40 Prozent nutzen diese Möglichkeit gar nicht oder wissen nichts von deren Existenz. „Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Kluft zwischen der Bereitschaft, die eigenen Energiekosten aktiv zu beeinflussen, und dem Wissen über die dafür verfügbaren Möglichkeiten. Diese Inaktivität kann mit den neuen Netztarifmodellen, bei denen die monatliche Lastspitze mitbezahlt werden muss, schnell zur Kostenfalle werden“, warnt Jäger.

Defizite beim Verstehen der Stromrechnung und Zuordnung bei den Netzgebühren

Für mehr als 32 Prozent der Befragten ist es schwer oder gar nicht nachvollziehbar, welcher Betrag auf den reinen Stromverbrauch und welcher auf die Netzgebühren entfällt. Für weniger als ein Viertel der Befragten sind diese Posten sehr gut verständlich.

Zudem wissen mehr als 60 Prozent der Österreicher nicht, dass die Netzgebühren ausschließlich an den regionalen Netzbetreiber gehen. Rund 22 Prozent glauben fälschlicherweise, dass der Stromanbieter das Geld kassiert, während weitere 38 Prozent vermuten, es fließe an beide Parteien, oder schlicht keine Ahnung haben.

Wechsel-Trägheit im Markt

Rund 59 Prozent der österreichischen Haushalte haben ihren Stromanbieter seit über drei Jahren (rund 25 Prozent) oder noch nie (rund 34 Prozent) gewechselt. Als Hinderungsgründe wurden die Angst vor einer Versorgungsunterbrechung, hoher administrativer Aufwand, Bedenken wegen schwankender Preise sowie die schwere Vergleichbarkeit der Tarife genannt. Folglich nutzen rund 74 Prozent der Österreicher aktuell ein klassisches Fixpreis-Strommodell. Weniger als 2 Prozent setzen hingegen auf einen dynamischen Spotmarkt-Tarif mit wechselnden Börsenpreisen.